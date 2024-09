Unikátní Slavíček jde do aukce. Zájemci budou muset sáhnout hluboko do kapsy

Aukční podzim se pozvolna rozjíždí a hned jedna z prvních větších dražeb nabídne skutečný unikát - olej Zlatá ulička od Antonína Slavíčka, který patřil do významné sbírky Jindřicha Waldese. Odpovídá tomu také vyvolávací cena: 9,9 milionu korun.

Galerie USTAR chystsá novou aukci a na prodej tu bude mimo jiné obraz s názvem Zlatá ulička od nejslavnějšího českého krajináře Antonína Slavíčka. Pochází ze sbírky Jindřicha Waldese, významného českého podnikatele a mecenáše umění, jehož obrazy se na trhu s uměním objevují jen sporadicky. Spolu s dalšími díly z této významné sbírky bude dražen v neděli 22. září na 23. aukci výtvarného umění a starožitností, vyvolávací cena je 9,9 milionu korun. Pro zájemce a veřejnost jsou díla k vidění na předaukční výstavě v galerii USTAR do 20. září.

Obraz Zlatá ulička představuje vrcholné dílo Antonína Slavíčka a řadí se k jeho nejznámějším a nejvýznamnějším obrazům. „Každý tah štětcem nese kus Slavíčkova uměleckého génia a jeho osobního vztahu k Praze. Obraz vytvořil až s osobitou citlivostí k atmosféře a barvám, které dokonale vyjadřují kouzlo a historický význam Zlaté uličky,“ říká Pavel Urban, ředitel Galerie USTAR a sběratel umění.

Obraz původně vlastnil známý obchodník s uměním Salvator Kominík, později se dostal do rukou slavného českého továrníka a sběratele Jindřicha Waldese. V roce 1939 byl zabaven gestapem a téměř 60 let deponován a vystavován v Národní galerii v Praze. Po roce 1996 byla Zlatá ulička v restituci vrácena zpět Waldesovým dědicům a od té doby je součástí prestižní privátní sbírky.

Umělecká a investiční hodnota

Díky bohaté výstavní, publikační a provenienční historii a výtvarnému stylu inspirovanému impresionismem, který vyniká jemnými detaily a citlivým zpracováním světla a barev, se dílo Slavíčka stává nejen uměleckým klenotem, ale také atraktivním objektem pro sběratele a investory.

„Tento olej na plátně vytvořený v roce 1906 o rozměrech 74 x 92,5 cm je nejen skvělým příkladem autorova osobitého stylu, ale i zásadním dílem v kontextu českého umění na přelomu 19. a 20. století. Jak sběratelé, tak investoři by měli mít na paměti, že s takto vzácným a významným dílem je možné očekávat nejen kulturní, ale i finanční zhodnocení. Je to dílo, které obohatí jakoukoli sbírku a stane se významným prvkem v portfoliu každého vážného investora do umění,“ upřesňuje k investiční hodnotě obrazu majitel galerie.

Díla slavné sbírky v aukci

Aukce kromě Zlaté uličky nabídne i další sběratelsky atraktivní objekty ze sbírky Jindřicha Waldese. „Když se na trhu objeví kvalitní obraz z Waldesovy sbírky, je to pro sběratele umění skutečně svátek. Zahrnovala totiž mistrovská díla od renomovaných českých umělců převážně z období 18. až 20. století,“ upřesňuje k významu sbírky Urban a dodává, že obrazy přitahují velkou pozornost nejen uměleckou hodnotou a investičním potenciálem, ale také díky historickému kontextu a vzácnosti.

„Každé takové dílo je připomínkou umělecké brilance, české historie a vlastenectví, který Waldesova sbírka reprezentuje. Velmi mě proto těší, že v nabídce máme i jiná významná díla z této kolekce, a to například od Juliuse Eduarda Mařáka, Antonína Chittussiho, Augusta Bedřicha Piepenhagena, Norberta Grunda či Jana Jakuba Hartmanna,“ uzavírá ředitel Galerie USTAR.

Zájemci si mohou díla prohlédnout na předaukční výstavě, která probíhá v prostorách Galerie USTAR do 20. září, vždy od pondělí do pátku v otevírací době 10:00 až 12:30 a 13:30 až 18:00. Obraz bude dražen v rámci 23. aukce výtvarného umění a starožitností, která se uskuteční v neděli 22. září od 19:00 hod. na portálu livebid.cz. Limity pro dražbu jednotlivých položek lze zadávat online na webových stránkách galerie nebo přímo na aukčním portálu LiveBid.

