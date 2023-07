Pavel Maurer: Jaká je nejlepší zmrzlina? Ta pod poklicí

Lákají vás hordy pečlivě naaranžované zmrzliny ozdobené tu oplatkou, tu čtverečkem čokolády či kouskem ovoce? Tak to si rovnou nechte zajít chuť, míní gurmet Pavel Maurer. Nejlepší zmrzlina je podle něj ta, která se prodává „pod poklicí“.

Zmrzlina, jedna z nejoblíbenějších pochoutek léta! Hned na začátek si ale musíme ujasnit, že ta nejlepší zmrzlina se nachází pouze v hlubokých, chlazených kbelících, které mají nahoře takovou tu kovovou poklici, jako na hrnci od polévky. Kvalitní zmrzlinárny je mají v řadě vedle sebe a vy zmrzlinu nevidíte, dokud si ji neobjednáte.

Nejlepší zmrzlina je ta, kterou až do objednání "nevidíte", míní Pavel Maurer iStock

Naopak, když korzujete po turistických zónách, tak prakticky všude na světě se na vás „smějí“ za skleněnými vitrínami obří hvězdokupy v barvě pistáciové, banánové, malinové, borůvkové, kiwi či tiramisu, na co si jen vzpomenete. A tam já si přesně zmrzlinu nikdy nekoupím. Je plná chemie a konzervantů, protože jinak by ty barevné hromady nepřežily v tak atraktivní vizuální formě. Jednoduché pravidlo jako s jablkem v supermarketu - čím dokonalejší design, tím méně mojí důvěry v přírodnost produktu.

Nedostatečná hygiena je jen jeden problém

Jak zjistila Hygienická stanice hlavního města Prahy, více než polovina vzorků zmrzlin odebraných letos od května do června v Praze nesplnila hygienické normy. Do konce června pražští hygienici odebrali 23 vzorků v 17 provozovnách. 12 vzorků nevyhovovalo požadavkům, protože v nich byly takzvané enterobakterie, které svědčí o nedodržování hygieny výroby. Bakterie způsobující onemocnění – Salmonella nebo Listeria monocytogenes – zjištěny, díky bohu, nebyly. Nicméně je to politováníhodná statistika.

„Testováním vzorků zmrzlin na přítomnost bakterie Enterobacteriaceae hygienici kontrolují úroveň čistoty výrobního procesu, tedy zda dochází k řádné sanitaci výrobního zařízení. V provozovnách, kde u odebraných vzorků laboratorním rozborem vyšly nadlimitní hodnoty počtu těchto bakterií, se tak jeví úroveň provozní hygieny jako nedostatečná. Zejména se jedná o nedostatečně prováděnou sanitaci výrobníků zmrzlin, nádobí a náčiní používaného k výrobě zmrzlin. 10 provozovnám hygienici na místě udělili finanční sankce ve výši 25 tisíc korun.” Tolik oficiální zpráva. Já jen dodávám za sebe, že když mi bude zle, tak bych jim napařil ještě víc!

Méně je často více

A jak je na tom cena kopečku zmrzliny? V Česku, když si nebudete moc vymýšlet, je to mezi 30 až 50 korunami. Upřímně, je to stále celkem zanedbatelná částka, když vezmete, jaké osvěžení v horku zmrzlina nabízí. A pokud s sebou zrovna nemáte tucet po osvěžení dychtících dětí, tak můžete mlsat bez obav, že by vás to snad mohlo zruinovat. U nás, ani v zahaničí. Cestovní kanceláře weloveholidays provedla analýzu zachycující inflační vývoj ceny zmrzliny napříč Evropou. Posloužila ji k tomu data z TripAdvisoru a údaje o průměrné míře inflace v jednotlivých zemích. Z toho posléze vyvodila, kolik by mohla stát jedna porce zmrzliny v roce 2028.

A k čemu analýza došla? Že domovem nejdražšího kopečku zmrzliny v EU bude Španělsko, porce zmrzliny tam za pět let vyjde v průměru na 4,10 eura. Ještě dráž bude ve Velké Británii, kde se cena v přepočtu do jednotné evropské měny přehoupne přes 4,5 eura. Cenové rozdíly napříč zeměmi jsou už dnes poměrně enormní. V Německu nyní stojí porce zmrzliny v průměru 1,50 eura, ve Španělsku milovníci chladivého osvěžení zaplatí dvojnásobek, tj. tři eura.

Na závěr připojím jeden ryze osobní tip. Ať už dáváte přednost čokoládě, vanilce, jahodě či jiným druhům zmrzliny, vždy si vybírejte obezřetně. Nenechejte se napálit exkluzivně vystavenými a nazdobenými kopci zmrzliny. I tady platí, že méně je často více!