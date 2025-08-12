Chladný červenec zasáhl provozovatele koupališť, ti počítají ztrátu návštěvníků v desítkách tisíc
Letní sezóna 2025 začala slibně. Červen přinesl teplo, plná lehátka a spokojené provozovatele. Pak ale přišel červenec. S průměrnou teplotou 17,9 °C byl sice podle klimatologů „v normě“, ovšem ne v normě naší současné představy o létě. Po letech tropických červenců jsme prostě zvyklí na více. Nízké teploty, zatažená obloha a déšť odradily příležitostné návštěvníky, přičemž podobný trend pokračoval i na začátku srpna.
Dopady jsou znatelné i na číslech – propad návštěvnosti hlásila koupaliště napříč Českem. Pražské Podolí zaznamenalo v červenci meziroční pokles návštěvnosti o více než 12 tisíc lidí. Neztrácely se jen rodiny s dětmi, ale i ti, kteří chodí k vodě čistě pro letní zážitek. Kondiční plavci však návštěvnost drželi nad vodou. Ostravské koupaliště Poruba zažilo horší scénář. Návštěvnost klesla na dvě třetiny loňských hodnot, v červenci sem přišlo jen 38 339 lidí, zatímco loni to bylo přes 56 tisíc. Slabá čísla hlásila i brněnská Kraví hora, kde návštěvnost spadla o třetinu. Výjimkou zůstává Aqualand Moravia, který díky krytým částem a termálním bazénům nepříznivému počasí odolal. V červenci přilákal téměř 100 tisíc návštěvníků, což je jen o několik procent méně než loni.
Pokles i u přírodních koupališť
Chladné počasí nepostihlo jen bazény, ještě výrazněji se projevilo u přírodních koupališť. Ta tvoří významnou část letní rekreace. Hygienická služba letos monitoruje 124 lokalit, plus zhruba 57 dalších, kde kvalitu vody sledují přímo provozovatelé. K tomu je třeba připočíst i 100 až 120 betoňáků a biokoupališť.
Provoz koupališť má přitom význam i pro místní ekonomiku. Návštěvníci totiž neutrácejí jen za vstupné, ale také v okolních obchodech, restauracích a dalších službách, což přímo ovlivňuje živobytí místních podnikatelů.
Situace se ale nyní začíná obracet. Do Česka dorazily tropické teploty a s nimi i šance zachránit alespoň část sezóny. Teploty se v příštích dnech budou pohybovat kolem třiceti stupňů, obloha bude bez mráčku a lidé se budou snažit dohnat, co v červenci zameškali. Tento efekt odložené poptávky může koupalištím přinést výrazný návštěvnický boom a částečně tak vykompenzovat předchozí propad.
Elektrokolo už vlastní každá šestá česká domácnost a většina jejich majitelů využívá bicykl s elektromotorem pro volný čas, sport či cestování. Do práce nebo školy ale pravidelně dojíždí na elektrokole jen pětina z nich, důvodem je hlavně nedostatečná cyklistická infrastruktura. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bosch eBike Systems, která dodává pohonné jednotky pro elektrokola.
Češi si oblíbili elektrokola. Ta vlastní už každá šestá domácnost
Enjoy
Elektrokolo už vlastní každá šestá česká domácnost a většina jejich majitelů využívá bicykl s elektromotorem pro volný čas, sport či cestování. Do práce nebo školy ale pravidelně dojíždí na elektrokole jen pětina z nich, důvodem je hlavně nedostatečná cyklistická infrastruktura. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bosch eBike Systems, která dodává pohonné jednotky pro elektrokola.
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
Biohacking: Jak omladit a ozdravit tělo? Přerušovaným půstem
Enjoy
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.