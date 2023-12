Pavel Maurer: Bez chlebíčků, čočky a ovocného salátu to prostě není Silvestr. Letos ale bude jiný

Miluju chlebíčky a kvalitní víno. Jedno je však jisté: v posledních vteřinách tohoto roku budeme myslet víc než kdykoli jindy na ty, co již nejsou mezi námi, píše o letošním Silvestru ve svém pravidelném sloupku gastronaut Pavel Maurer.

Obtěžuje mne být programově veselý, protože se to zrovna očekává. Příchod Nového roku je jedním z těch typických příkladů, kdy se podle všeobecně přijímaných tradic většina lidí opije, vystřílí co nejvíce petard, přecpe se chlebíčky a jinými dobrotami a je nadmíru v dobré náladě a též si dává spoustu předsevzetí, která ovšem většinou nikdy nedodrží.

Každá země to má trochu jinak, ale stejně především v našem, řekněme anglosaském prostředí, je velká část společnosti ovlivněna podobnými zvyklostmi.

Samozřejmě, že na celé naší planetě najdeme různé kuriózní odlišnosti, exotické výjimky či bláznivé způsoby, jak oslavit příchod dalšího roku, kdy si naivně připouštíme, že by se s pouhou změnou čísla v kalendáři mělo něco zásadního změnit. Jak pošetilé.

Španělé polykají 12 kuliček hroznového vína, Skandávci rozbíjí nádobí

Třeba v některých severských zemích Evropy „střepy přinášejí štěstí“, a tak se přátelům rozmlátí pár talířů a sklenic přede dveřmi, ve Španělsku zase posledních 12 minut před příchodem Nového roku - kde kdo - spolyká 12 kuliček hroznového vína, stejně jako měsíců v roce, aby bylo dobře, a navíc to možná malinko zlepší vstřebávání alkoholu.

V Chile, ať netvrdneme jen v našich končinách, tak tam se příbuzní scházejí při vítání Nového roku na hřbitově, aby jejich blízcí nebyli opuštěni (v těchto dnech pro mnohé z nás- možná velmi citlivý moment), v Jihoafrické republice a v Neapoli se vyhazuje staré prádlo a různé harampádí z okna na ulici, nechtěl bych jít zrovna kolem, v některých městech Itálie a Mexika se nosí červené spodní prádlo pro štěstí.

V naší rodině nemáme, snad kromě novoročního ovocného salátu a čočky, žádné tradiční zvyklosti. K pití vyznáváme kvalitní Champagne, Crémant, exkluzivní Bohemku nebo katalánskou Cavu, které já ovšem otevírám raději mnohem dříve než o půl noci, protože mi připadá, že pak už si tyhle skvělé nápoje nikdo moc nevychutná. Jinak se snažíme být jako rodina spolu nebo s nejbližšími přáteli, nikdy nestřílíme žádné ohňostroje, nepřejídáme se, byť já chlebíčky miluji. Když je na to nálada, vyprávíme si osobní příběhy, kdy jsme byli v poslední době šťastní.

„Organizované veselí“ je pro mě vždy absolutně nepřijatelné. Myslím, že „sváteční den“ může být každý den v roce, když se to zrovna šikne. Šampaňské si můžeme dát kdykoliv, když se nám to líbí, třeba i k snídani. Nebo když nám to sedne, můžeme ho pít celého Silvestra.

Mě i naši rodinu, nejspíš i mnohé z vás, bohužel, tenhle prosinec trochu zpomalil a zasáhl, přinutil nás k zamyšlení. Jsme smutní, myslím, že se navždy změnilo leccos v našich životech, ve vnímání štěstí, dobra, klidu a bezpečí.

Neznamená to, že přestaneme pít dobré víno, radovat se s přáteli, oslavovat úspěchy a výročí a hezké chvilky. Jedno je však jisté: v posledních vteřinách tohoto roku budeme myslet víc než kdykoli jindy na ty, co již nejsou mezi námi.

