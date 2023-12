Méně plýtvat jídlem. S novoročním předsevzetím začněte raději hned, radí Pavel Maurer

Řekněme si pravdu přímo do očí, i když je tvrdá: Plýtváme prakticky vším. Oblečením, energiemi, surovinami, jídlem, vodou. Důvody našeho plýtvání mnohdy bývají iracionální i zcela blbé! píše ve svém pravidelném sloupku na newstream.cz gastronaut Pavel Maurer a přidává pár rad nejen na udržitelnější Vánoce.

Všichni víme oč jde. Zbytečně velký nákupní košík, přemrštěné porce na talíři, které nemůžeme sníst, hektolitry vody nesmyslně vypuštěné do kanálů. A vesměs k tomu máme důvody, které nejsou nijak ospravedlnitelné.

Slovem - waste - angličtina vyjadřuje plýtvání, mrhání, ztrátu, pustinu, odpad… ale hlavně, že něco „přijde na zmar“ a že je to škoda. Úžasné vlohy pro celoplošné plýtvání vším možným mají hlavně vyspělé civilizované společnosti, tedy i my, Češi!

Američané již oficiálně přiznali, že promrhají skoro 50 procent všech potravin a surovin, které jsou určeny k jejich obživě. My, Evropané, jsme skromnější - proplýtváme „pouze“ asi 35 procent veškerého vyprodukovaného jídla a pití.

Nebudu zde rozebírat předimenzované supermarkety, jogurty po záruce, plesnivý chleba a nesmyslně gigantické porce jídla v některých praštěných restaurantech. Pojďme však sami férově nahlédnout do našich vlastních spižíren a lednic.

Neznáme hlad, ale břichabol z přebytku

Jen si namátkou vzpomeňme, kolik „zapomenutých“ nebo neuváženě nakoupených potravin jsme nakonec vyhodili do koše? Buď už byly prošlé, neměli jste na ně čas nebo jsme si je koupili se „slevou v akci“, aniž bychom tušili co s tím výhodným nákupem nakonec provedeme?

Důvodů a omluv se vždy najde dost, že? Ale kdyby byl hlad - stoprocentně nepřijde ani jedna „křivá“ mrkev nebo nehezká brambora nazmar! Nesýčkuji, jen vnímám, že jsme během našeho krátkodobém blahobytu v tzv. konzumní společnosti velmi rychle zapomněli na to, co naše babičky a prababičky zažily na vlastní kůži. Totiž úplně obyčejný hlad a nebo nedostatek jídla.

Jednou ze známých vánočních tradic je štědrovečerní půst. Dnes se vánoční půst v rodinách už skoro vůbec nedodržuje, a když ano, ctí ho - kupodivu - především děti, které se těší, že uvidí tradiční zlaté prasátko. To se podle legendy zjeví každému, kdo dokáže celý den nejíst a vzdát se tak vánočního cukroví, sladkostí i jiných dobrot, a to až do doby než na nebi vyjde první hvězdička a začne slavnostní večeře. Až budete mít o svátcích úplně plná břicha, vzpomeňte na ty, co strádají a zvažte, jestli zbytečně neplýtváte potravinami, které by někdo jiný rád snědl.

Pojďme - každý z nás a každý den - ušetřit aspoň trochu jídla a tekutin, bez nichž můžeme klidně žít spokojeně dál.

Stačí si třeba zavřít kohoutek s tekoucí vodou, když si čistíme zuby a nebo si objednat poloviční porci jídla...

Pár zaručených rad, jak být v jídle udržitelnější

Mysleme na zvířata kolem nás. Ptáci v zimě občas umírají hlady, psi klidně zbaští tvrdý chléb rozmočený v několik dní starém mléce

Nevylévejme zbytečně do kanalizace to, čím se dají zavlažit květiny

Snažme se zpracovávat to, co nám zbyde v lednici či ve spíži, často to vede k novým kreativním receptům

Nenakupujme víc než jsme schopni sníst, dejme přednost čerstvosti a kvalitě nad kvantitou

Třiďme odpad a kompostujme (jde to i v paneláku), zabere to minimum času a ulehčíme planetě

Rozlišujme pojmy „minimální trvanlivost“ a „datum expirace“, není to totéž!

Važme si pitné vody a šetřeme ji, v budoucnu nemusí být tak dostupná

Nevyhazujme povadlé ovoce a zeleninu, dá se zpracovat tepelně či v odšťavňovači a nepoznáte rozdíl!

Chraňme přírodu, respektujme její zákony a mysleme na budoucí generace

