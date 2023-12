Obyčejný byznys: Silvestru stále vládne šunkový chlebíček s majonézou

Jana Petráková, ve své malé pekárně a lahůdkách nedaleko Tábora, nachystala a před svátky prodala stovky vánoček, kila cukroví, nespočet domácích vek, a obložených chlebíčků.

Janin záběr je, na prakticky rodinný podnik, skutečně široký a před Vánoci má hlavní sezónu. Proto si mezi svátky vůbec neodpočine a rovnou přechází na přípravu silvestrovských pochutin. Tedy zejména dalších chlebíčků, domácích tyčinek a jiného slaného pečiva. Králem Silvestra dle ní zůstává tradiční šunkový chlebíček s vejcem a okurkou. Ostatní druhy v počtu objednávek výrazně zaostávají.

„Lidé na Táborsku jsou velmi konzervativní a na své silvestrovské tradice si nenechají sáhnout. U chlebíčků se neobejdou bez majonézy, bramborového salátu se salámem a uzenin. Novinky tak přijímají velmi odtažitě. Mezi mladšími ročníky se ale již netradiční požadavky objevují. Proto jsem nastudovala veganské recepty a peču například i špaldové veky,” popisuje Jana rozdílné chutě zákazníků.

Kvalita v poptávce ustupuje

I na jejím byznysu je v letošních objednávkách vidět, jak lidé šetří. Navíc jí inflace donutila mírně zdražit. „Naštěstí mám stálou klientelu, která zdražení chápe, ale tito lidé již neplýtvají a objednávky sestavují skromněji, než v minulých letech,“ vykresluje podnikatelka aktuální zákaznické chování. Nových zákazníků jí ale letos příliš nepřibylo.

Názor na současnou situaci má proto jasný: „Běžný český člověk se již naprosto soustředí na akční nabídky v supermarketech a na dražší a kvalitnější alternativy ani nepomyslí,” hudruje s tím, že lidé jsou líní hledat unikátní sortiment malých živnostníků a pak nadávají, že jsou v Česku nejhnusnější potraviny v Evropě. Přitom nechápou, že i v Německu, nebo Francii si zákazníci musí za domácí malovýrobu také připlatit.

Moravský alkohol láká

Již z tohoto důvodu se letos před Silvestrem rozhodla rozšířit svou tradiční nabídku o šumivá vína a pálenky z Moravy. Tím se jí podařilo nalákat jinou skupinu zákazníků. „Je totiž velká část lidí, kteří mají přípravu chlebíčků jako silvestrovský rituál a objednat si je z výroby by je ani nenapadlo. Tak je má nabídka nechává lhostejnými. Když se rozkřiklo, že mám navíc unikátní moravský alkohol, tak přišli na nákupy chlapi a tržby špatné zatím nejsou. Ještě to navíc bude narůstat,“ říká o svém nejnovějším nápadu.

Až po Novém roce opadne lavina zájmu, tak se již těší, že si s rodinou udělá, byť opožděnou, ale pravou vánoční pohodu a následně vyrazí na hory. „Doufám, že zima s příchodem nového roku nekončí, a ještě nějaký sníh napadne,“ přemítá při pohledu na sluncem prozářené jihočeské louky.

