Pavel Maurer: Proč hruška od českého farmáře chutná líp, než ta z Jižní Afriky

Určitě to znáte. Dovážená, ještě téměř zelená rajčátka balená v plastové vaničce, která na pult supermarketů putovala stovky kilometrů, nemohu konkurovat šťavnatým, voňavým a zralým rajským jablíčkům ze zahrady. Čeští pěstitelé se nyní rozhodli označovat svou produkci společnou ochrannou známku, která má být zárukou kvality a lokálnosti. Nad významem tohoto počinu se zamýšlí gastroinfluencer Pavel Maurer ve svém pravidelném sloupku pro Newstream.

Přítel a několik let i můj milý kolega František hrabě Kinský mne jednou vzal k sobě na zámek do Kostelce nad Orlicí a představil mi část dlouhého rodokmenu své rodiny. Stáli jsme před starým velkým obrazem stromu, kde se proplétaly, rozrůstaly a větvily jména bratrů, pradědečků, sestřenic a manželek, až se mi z toho točila hlava.

Každopádně jedno je nesporné – vše, co má čitelný a jasný rodokmen, vám dává určitou jistotu, že víte na čem jste. Ať už se jedná o ságu aristokratů, linii psího plemene nezbytnou pro zdravé křížení až po stejk z přesně identifikovatelného bio-býčka, révu vinnou nebo jablko.

Pěstitelé z Ovocnářské unie České republiky a Zelinářské unie Čech a Moravy se rozhodli, že budou nově označovat svou produkci společnou ochrannou známku „Ovoce a zelenina s rodokmenem“.

Záruka kvality

Spojení tuzemského ovoce a zeleniny pod jednu známku nám spotřebitelům pomůže snadněji rozpoznat české výpěstky, navíc s přidanou hodnotou. Producenti se tímto bohulibým krokem ovšem vědomě dostávají do tlaku, aby udržovali nabízenou kvalitu, jinak upadnou v nemilost zákazníků. Rodokmenová značka se může stát velmi oblíbenou, ale také býti zatracena.

Co to vlastně je „značka“? Když si koupíte Volvo, poskytne vám určitě trochu jinou kvalitu, než když zvolíte Škodovku. Když vstoupíte do restaurace označené hvězdičkou od průvodce Michelin Guide, očekáváte větší gastronomický zážitek. Když ochutnáte Parmigiano-Reggiano zrající 24 měsíců, zažije váš mlsný jazýček úplné orgie oproti jiným sýrovým napodobeninám.

Hruška od farmáře nebo z domácího ekologického zemědělství by měla chutnat lépe než export z Jižní Afriky. Dobrá značka by měla vždy zaručovat přesně definovanou kvalitu a splnit naše očekávání.

Nová značka, o které tu píšu a se kterou se již můžete setkávat na našem trhu, ve svém filosofii zaručuje, že produkty jsou kvalitní, zralé, čerstvé a lokální, bez dlouhé uhlíkové stopy, necestují stovky kilometrů. Jedná se o více než 30 druhů zeleniny a 10 druhů ovoce. Značka produktů z Čech, Moravy a Slezska garantuje šetrný přístup vůči přírodě i konzumentům.

A tak, až budete mít někdy chuť na domácí, rodokmenově certifikované hrušky, slivoně, třešně, borůvky, maliny, mrkev, kapustu, česnek či bramboru, máte možnost výběru.