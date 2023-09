Obyčejný byznys: Bistro Golden Egg, přezdívané Žižkovský kurník, se rozhodlo uživit na vejcích. A jde jim to

Restaurace na rohu ulice, opravna, kadeřnictví. V Česku je řada zajímavých podniků a provozů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Budeme je představovat na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys.

Reklama

Bistro Golden Egg otevřelo v roce 2019 v parteru budovy Radost, dříve známé jako Dům odborových svazů, na pražském Žižkově. Založila jej dvojce nadšenců, Ondřej Chrastil a Jaroslav Navrátil, kteří se chtěli po letech v marketingu prosadit v naprosto odlišném byznysu. Gastronomii.

Přátelé si zvolili neotřelý koncept založený na domácích vajíčkách z volného chovu. V Praze se tak zrodilo bistro, které nabízí řadu specialit, v nichž vejce hrají nejpodstatnější roli.

„Začátky byly zajímavé a příjemné. Lidé nás objevili díky silnému marketingu a jedinečnosti konceptu jídla, které chtěli ochutnat. Všechno jsme se učili za pochodu. Z gastra jsme totiž žádný dřívější základ s kamarádem neměli,” vzpomíná Chrastil.

Ondřej Chrastil ve svém bistru Golden Egg Michal Nosek/Newstream

Podnik se pomalu začínal etablovat na gastronomické mapě metropole a počet zákazníků rostl. Vzestup zájmu o vaječné pokrmy nedlouho po otevření zastavil covid.

„Pamatuju si ten den naprosto přesně. Bylo to 13. března 2020. Tehdy nám nezbývalo nic jiného, než uzamknout prostory a zmizet doma. Zavřeno jsme měli půl roku,“ uvádí podnikatel, který o pandemii hovoří, jako o největší ráně pro gastronomii. Navíc se zastavily se i rozvozy. Podnik se před covidem sice rozjížděl, ale nebyl ještě v takové fázi, aby si mohl v temné době dovolit zaměstnance a dodavatele. To byla pro Golden Egg první velká sprcha.

I covid přinesl něco dobrého

Následné léto bistro otevřelo a díky tomu se vrátily i rozvozy. Vynucenou a téměř likvidační přestávku Ondřej považuje i za částečný přínos pro jeho krizové ekonomické myšlení: „Lockdown mě postupně naučil minimalizovat náklady bez toho, aniž bychom šli s kavlitou dolů a s cenami nahoru. Díky tomu jsem krapet vděčný a pokorný k tomu, že jsem dramatickou dobu ustál. “

Na dovolené se diety nedrží. A nebuďte jako Američani, věřte šéfkuchaři, radí Pavel Maurer Enjoy Léto je tu a s ním i čas dovolených a poznávání nových míst, kultur i gastronomických specialit. Doby, kdy si Češi na cestu k moři přibalili paštiky a konzervy, jsou naštěstí dávno pryč. A v čase silné koruny se v řadě destinací můžeme i poměrně "levně" najíst. Gastronovinář a gurmet Pavel Maurer se pro Newstream podělil o své tipy, jak si z takové gastrotour neodvézt i nějakou tu potíž. Pavel Maurer Přečíst článek

Ondra, který je původní profesí produkční velkých hudebních festivalů, jako jsou například České hrady, se této profesi, jejíž součástí byl i marketing, věnoval čtrnáct let a již cítil, že se nemůže dále posunout. Bylo to stále stejné. Znenadání a souhrou náhod se dostal ke gastronomii. Z našetřených peněz chtěl vybudovat něco pro Prahu unikátního a v tu chvíli přišel kamarád se zajímavým nápadem. Tak se pustili do budování Golden Egg a společně ho otevřeli.

Bistro od svého založení používá „šťastná“ vejce od slepic z volných výběhů, která jsou výrazně chutnější než ta z klecových chovů. Za měsíc jich spotřebují zhruba čtyři tisíce. Když podnik začínal, tak byla situace úplně jiná. Období těsně po otevření hodnotí Ondřej jako velmi pomalý rozjezd, když říká, že se prodalo zhruba deset až patnáct sendvičů a z toho pět zkonzumoval personál. Dnes je podnik na 150 až 200 sendvičích za den a nabídku rozšířil o lívance, vejce Benedikt a letní speciály.

Znovuzrození do jiné doby

„Těsně po restartu, tedy novém po covidovém začátku na jaře 2022, jsme se se společníkem Jardou Navrátilem dohodli, že podnik zůstane jen v mé režii. Rozchod ale nebyl nepřátelský a občas se scházíme. Jen Jarda se rozhodl investovat čas do něčeho jiného a vrátil se k marketingu,“ hodnotí Ondra novou situaci, která mu ale podle vlastních slov vyhovuje více, než když se musel o rozhodování dělit s byznys partnerem.

Návrat na gastroscénu nebyl pro Žižkovský kurník, jak se podniku pro jeho nabídku a stylový design přezdívá, vůbec jednoduchý. Ondřej k tomu poznamenává, že se jednu dobu dokonce bál toho, že bude muset bistro zavřít a o všechno, včetně peněz, které do udržení podniku v době pandemie investoval, přijde. Krizovou situaci popisuje s tím, že jednu dobu to bylo s Golden Egg skutečně na hraně a přemýšlel, že se na to vykašle. Ale manažer je znamením zarputilý beran. „Tak jsem se zakousnul a nepustil,” dodává gastropodnikatel.

Na nejlepší kambalu nemusíte letět do Říma. Stačí dojet tramvají na Mírák Enjoy Zážitková gastronomie není performance, při níž jídlo hoří, levituje ve vzduchu a obsluha dělá přemety s tácem v ruce. Zážitek je v užití lokálních surovin, jemnosti a vytříbenosti kuchaře a dobrém sommelierovi. A přesně to najdete v pražské restauraci Aromi, která podle gurmeta Petra Maurera „i ze všedního večera udělá nezapomenutelný zážitek“. Pavel Maurer Přečíst článek

Na rozdíl od mnoha podniků, které nepřežily, tak zůstal Golden Egg (v překladu Zlaté vejce) věrný svému jménu a těžkou krizi překonal. V první vlně, kdy bylo zavřeno, Ondra řešil situaci finančním dotováním ze svých úspor. Jinak by podnik zkrachoval. Postupem času se ale začal znovu pozitivně vyvíjet. Pokryly se náklady, a začal generovat zisk. O jeho výši však nechce z interních důvodů hovořit, ale dodává, že Golden Egg je aktuálně stabilizovaný a bez úvěrů.

Podnik před klinickou smrtí opravdu zachránil až návrat turistů, kteří tvoří až 75 procent návštěvníků. K jejich přilákání posloužil instagram, který majitel bistra aktivně využívá k propagaci a marketingu. Mnohdy již funguje i přirozená šuškanda, kdy spokojený host pošle informaci o podniku dál. Přesdílí svůj zážitek na sociální síti.

Ostrý start začal loňské jaro, ale stále trvá jeden z problémů, které gastronomii trápí celkově. Chybí zodpovědný a seriózní personál. Dvaačtyřicetiletý Ondra se podniku věnuje plnočasově a říká, že šéf musí být hlavní součástí provozu. I recepty si vymýšlí sám a testuje na přátelích. Navíc má dva nové plány. Koncem září spustí rekonstrukci interiéru, o níž si podle jeho mínění už žádá. A větším projektem je otevření další pobočky. Aktuálně tak hledá volný prostor v centru Prahy. Nebrání se ani franšízovému modelu, kdyby chtěl někdo otevřít jeho koncept v dalším městě. Zdůvodňuje to tím, že se provozu daří. Brzdou je ale stále inflace a výrazné zvýšení cen energií. V tomto případě jej drží v zisku cizinci, které mírné zdražení vaječných specialit neodradilo.