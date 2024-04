Korzety, šaty i šperky. Šatník britské královny punku jde do aukce

Aukční síň Christie's chystá na červen prodej osobního šatníku britské módní návrhářky Vivienne Westwoodové, která zemřela před necelými dvěma lety. V nabídce bude přes dvě stě položek od šatů a doplňků až po šperky z celkem čtyř dekád tvorby této rebelky a politické i ekologické aktivistky. Výtěžek půjde na charitativní účely - Nadaci Vivienne, Amnesty International a Lékařům bez hranic.

„Tento prodej nemá a nebude mít obdoby. Osobní šatník pravděpodobně největšího britského módního návrháře všech dob je zcela neuvěřitelný. Je to něco, co se stane jednou za život," prohlásil ředitel sbírek Christie's Adrian Hume-Sayer.

Jednou z nejvzácnějších trofejí budou taftové plesové šaty s rozpětím lehkého letadla. Položky do aukce vybral Andreas Kronthaler, 58letý rakouský designér a kreativní ředitel značky Vivienne Westwood, který byl od roku 1993 návrhářčiným manželem. O svém nápadu uspořádat aukci hovořil s Westwoodovou v posledních týdnech jejího života.

Nejstarší dražené kousky pocházejí z kolekce Čarodějky pro podzim - zimu 1983/84, která se v Paříži setkala s velkým ohlasem. Tmavomodré dvoudílné šaty, částečně inspirované kresbami amerického výtvarníka Keitha Haringa, mají sukni s průsvitným pásem umístěným těsně pod linií kalhotek. Podle módních znalců jde o charakteristický výstřelek od návrhářky, která se vyhnula kalhotkám při návštěvě Buckinghamského paláce, kde od královny Alžběty II. přebírala Řád britského impéria.

Punková éra Vivienne

Westwoodová více než kterýkoli jiný návrhář sdělovala skrze své oblečení politické postoje. Kolekce Propaganda pro podzim - zima 2005/06 byla nejviditelněji politickou show Vivienne. Odkazovala na její punkovou éru a také na esej Aldouse Huxleyho Propaganda v demokratické společnosti.

Kolekce výstřední návrhářky ovšem nebyly jen doménou uměleckých a intelektuálních elit. Její kousky si oblíbila například bývalá britská premiérka Teresa Mayová. Šaty a doplňky z její dílny oblékli také hosté na loňské korunovaci krále Karla III. V šatech od Vivienne Westwoodové zazářila i hlavní hvězda filmu Barbie Margot Robbie na jeho loňské premiéře v Londýně.

Veřejnosti volně přístupná výstava Vivienne Westwood: The Personal Collection bude otevřena v sídle Christie's na King Street v Londýně od 14. do 24. června. Živý prodej se uskuteční 25. června, online aukce bude probíhat od 14. do 28. června 2024.

