newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Precizní kremrole za 61 korun? Jedině v centru Prahy

OBRAZEM: Precizní kremrole za 61 korun? Jedině v centru Prahy

Cukrář Skála: místo, kde se tradice potkává s modernou
Zdeněk Pečený/Newstream
Vůně čerstvě upečeného těsta, pohled na cukráře, kteří za sklem zdobí dortíky, a vitrína plná sladkých lákadel. Cukrář Skála v centru Prahy je místem, kde se tradice potkává s modernou – a to vše přímo před zraky hostů.

Na stole před námi přistála hned první hvězda místní nabídky – kremrole. Dokonalý váleček z křupavého těsta posypaného cukrem, naplněný bílkovým sněhem, který je nadýchaný a přitom pevný. Jeden z těch zákusků, který člověk zná od dětství, ale málokdy ho ochutná v takhle precizním provedení. Cena? 61 korun – a stojí za to.

Vedle ní čekal poctivý koláček s meruňkami, domácí vzezření, sladká vůně a jemná chuť, která vrací k babiččině troubě. Je to důkaz, že i zdánlivě obyčejné věci mají v podání Lukáše Skály své místo – a mohou chutnat výjimečně.

A nesmíme zapomenout na „bramboru“ – kulatý zákusek potažený marcipánem, který na první pohled připomíná opravdovou bramboru. Uvnitř se skrývá sladký kakaový krém v moderním provedení zabalený do marcipánového kabátku. Jde o tradiční českou specialitu, která se dnes už často nepeče, ale u Skály ji povýšili na lahůdku, jež kombinuje nostalgii s precizním zpracováním.

Když přijde na řadu fantazie

Pak jsme se pustili do modernějších kousků. Na talířku se skvěl mučenkový mousse s kokosovým krémem, který spojil sladkost s lehkou kyselostí a ukázal, že Skálův tým se nebojí experimentovat s chutěmi ani s tvary. Kousek vedle na nás čekal karamelový krém s vlašskými ořechy – tři vrstvy, různé textury. Cena většiny dezertů se pohybuje mezi 100 a 110 korunami.

Zážitek ale není jen o samotných dezertech. Celá cukrárna funguje jako malé divadlo. Za skleněnou stěnou vidíte cukráře při práci – jak roztírají krémy, připravují těsto nebo zdobí zákusky. Tady cukrařina není schovaná v zázemí, ale na očích, a díky tomu je každý zákusek spojený s pocitem, že zde nemusejí nic schovávat.

Verdikt

Cukrář Skála tak nabízí víc než jen sladké uspokojení. Je to spojení české klasiky, poctivých surovin a moderní kreativity – s jasnou hranicí, že raw dorty a makronky sem nepatří. To vše za – v dnešní době – rozumnou cenu.

V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. Primátor bavorské metropole Dieter Reiter v poledne narazil první sud, stačily mu nato dva údery, stejně jako loni a předloni. Svátek piva potrvá 16 dní, skončí 5. října. Podle odhadů ho navštíví přes šest milionů lidí z Německa i zahraničí včetně Česka. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 14,50 až 15,80 eura, tedy 353 až 384 korun.

„O’zapft is!“ zvolal Reiter. Oznámil tak, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí. První pivo po naražení sudu dostal tradičně bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.

Areál, ve kterém se Oktoberfest koná, má 34,5 hektaru. Kromě pivních stanů, z nichž největší mají vnitřní kapacitu zhruba 6000 hostů, jsou v něm různé stánky s občerstvením a pouťové atrakce. U vstupů se tvořily fronty od časného rána, do naražení prvního sudu ale pivo hostinští nikomu nenačepovali. Nyní začíná téct proudem, v loňském roce se ho vypilo sedm milionů mázů. Máz odpovídá jednomu litru. Loni za něj zájemci zaplatili 13,60 až 15,30 eura.

FOTOGALERIE: Slavný Oktoberfest jsme před dvěma lety navštívili

V Mnichově začíná tradiční festival piva Oktoberfest Akce, která je svého druhu jednou z největších na světě, každoročně přiláká miliony návštěvníků Kromě piva, které letos vyjde na 369 korun za tuplák, je dražší i ubytování. V některých mnichovských hotelech se cena za pokoj a noc dostává až k 500 eur (12 300 korun) 18 fotografií v galerii

Voda za 266 korun

Levné ale nejsou ani nealkoholické nápoje. Litr stolní vody stojí v průměru 10,95 eura (266 korun), limonáda přijde na 12,11 eura (295 korun). V areálu ovšem je i deset míst, na kterých si mohou lidé načepovat vodu zdarma.

Také letos na největší lidové veselici světa panují přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude 600 policistů a 1200 až 1600 zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb. U vstupů jsou namátkové kontroly, ostraha má mimo jiné ruční detektory kovů. Přísný zákaz platí pro nošení nožů, a to i v širším okolí festivalového areálu. Zaměřit se chtějí letos policisté na prevenci sexuálních trestných činů a bojovat hodlají také proti kapsářům, kteří se stejně jako milovníci zlatavého moku sjíždějí do Mnichova na Oktoberfest z celé Evropy.

K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty. Ačkoli se odkazuje k tradičním selským šatům, podléhá dirndl módním trendům. Letos jsou v kurzu tmavé barvy - od tmavě modré po tmavě červenou, a to v kombinaci s černou blůzou, která se nosí pod horní částí kroje.

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Sázka na dřívější začátek slavnosti vyšla organizátorům i letos, v Mnichově má celý víkend svítit sluníčko a teploty se dostanou k třiceti stupňům.

Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců.

Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba 70 kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě. Podle Kopřivy šlo o různá porušení hygienických zařízení, ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti. "V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle," uvedl Kopřiva. A v jednom případě provozovatel restaurace nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.

Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.

