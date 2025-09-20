OBRAZEM: Precizní kremrole za 61 korun? Jedině v centru Prahy
Vůně čerstvě upečeného těsta, pohled na cukráře, kteří za sklem zdobí dortíky, a vitrína plná sladkých lákadel. Cukrář Skála v centru Prahy je místem, kde se tradice potkává s modernou – a to vše přímo před zraky hostů.
Na stole před námi přistála hned první hvězda místní nabídky – kremrole. Dokonalý váleček z křupavého těsta posypaného cukrem, naplněný bílkovým sněhem, který je nadýchaný a přitom pevný. Jeden z těch zákusků, který člověk zná od dětství, ale málokdy ho ochutná v takhle precizním provedení. Cena? 61 korun – a stojí za to.
FOTOGALERIE: Cukrář Skála stojí za sladký zážitek
Vedle ní čekal poctivý koláček s meruňkami, domácí vzezření, sladká vůně a jemná chuť, která vrací k babiččině troubě. Je to důkaz, že i zdánlivě obyčejné věci mají v podání Lukáše Skály své místo – a mohou chutnat výjimečně.
A nesmíme zapomenout na „bramboru“ – kulatý zákusek potažený marcipánem, který na první pohled připomíná opravdovou bramboru. Uvnitř se skrývá sladký kakaový krém v moderním provedení zabalený do marcipánového kabátku. Jde o tradiční českou specialitu, která se dnes už často nepeče, ale u Skály ji povýšili na lahůdku, jež kombinuje nostalgii s precizním zpracováním.
Když přijde na řadu fantazie
Pak jsme se pustili do modernějších kousků. Na talířku se skvěl mučenkový mousse s kokosovým krémem, který spojil sladkost s lehkou kyselostí a ukázal, že Skálův tým se nebojí experimentovat s chutěmi ani s tvary. Kousek vedle na nás čekal karamelový krém s vlašskými ořechy – tři vrstvy, různé textury. Cena většiny dezertů se pohybuje mezi 100 a 110 korunami.
Zážitek ale není jen o samotných dezertech. Celá cukrárna funguje jako malé divadlo. Za skleněnou stěnou vidíte cukráře při práci – jak roztírají krémy, připravují těsto nebo zdobí zákusky. Tady cukrařina není schovaná v zázemí, ale na očích, a díky tomu je každý zákusek spojený s pocitem, že zde nemusejí nic schovávat.
Verdikt
Cukrář Skála tak nabízí víc než jen sladké uspokojení. Je to spojení české klasiky, poctivých surovin a moderní kreativity – s jasnou hranicí, že raw dorty a makronky sem nepatří. To vše za – v dnešní době – rozumnou cenu.
