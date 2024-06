Středomořská gastronomie táhne. Kde najdeme současnou nejlepší restauraci světa?

Španělé vévodí evropské a světové gastronomii. Hned šest tamních podniků zaujalo profesionální gurmány natolik, aby se posunuly na vysoké příčky prestižního žebříčku The World's 50 Best Restaurants, který každoročně oceňuje ty nejlepší restaurace. Ta nejlepší je v Barceloně. Žádný z tuzemských podniků se v žebříčku neobjevil.

Svět zná svou novou nejlepší restauraci. V čele žebříčku The World's 50 Best Restaurants se pro letošní rok umístila barcelonská restaurace Disfrutar, která sesadila loňského krále - restauraci Central v peruánské metropoli Limě. V novém žebříčku berou Španělé i stříbrnou pozici, kterou obsadila restaurace Asador Etxebarri, sídlící ve městečku Atxondo.

Španělská gastronomie si evidentně nevede vůbec špatně. V padesátce nejlepších gastronomických podniků má hned šestici zástupců, přičemž hned tři z nich se umístily v první desítce. Kromě vítězné restaurace Disfrutar a „stříbrné“ Asador Etxebarri, bere nepopulární „bramborovou“ medaili také madridský podnik Diverxo.

Vládcem letošního prestižního žebříčku je však již zmíněný Disfrutar, který provozují šéfkuchaři Oriol Castro, Eduard Xatruch a Mateu Casanas. Ten svým hostům nabízí dle CNN jen ty nejexkluzivnější pokrmy - koblihu plněnou kaviárem nebo holuba se špagatami z mořských ras s mandlemi a hroznovým vínem. Návštěva restaurace ovšem není pro každého. Vybrané gurmánské menu, ať už klasické či sezónní, vyjde na 290 eur, tedy v přepočtu více než sedm tisíc korun.

FOTOGALERIE: Podívejte se do nejlepší restaurace na světě

Na druhém místě se umístil podnik Asador Etxebarri z Atxonda, který se nachází nedaleko španělského přístavního města Bilbao. Podnik, který vede šéfkuchař Victorio Arguinzoniz, je proslulý grilovanými pokrmy. Tamní specialitou je například grilovaná červená kreveta Palamós. Tedy to nejlepší, co může poskytnout španělské pobřeží Costa Brava.

Seznam je sestaven na základě hlasování 1 080 mezinárodních odborníků na restaurační průmysl, včetně novinářů a šéfkuchařů z 27 regionů po celém světě.

Restaurace mohou vyhrát hlavní cenu pouze jednou, poté jsou zařazeny do samostatné elitní skupiny „Best of the Best“.

Mezi její členy například patří restaurace Geranium a Noma v Kodani, stejně jako newyorský podnik Eleven Madison Park, restaurace The Fat Duck u Londýna, restaurace Osteria Francescana v italské Modeně a podnik Mirazur ve francouzském Mentonu. Loňský vítěz, restaurace Central z peruánské Limy, se k nim nyní připojuje.

