Začíná Pražské Quadriennale. Festival divadla promění ulice města v jedno velké jeviště

V Praze dnes začala mezinárodní přehlídka divadla a scénografie Pražské Quadriennale (PQ). Během následujících 11 dní se ulice města stanou jevištěm pro divadelníky ze stovky zemí. Centrem akce je Holešovická tržnice. Přehlídka divadla se koná každé čtyři roky už od roku 1967. Newstream je mediálním partnerem akce.

Patnáctý ročník Quadriennale, který potrvá od 8. do 18. června, zve na pestrý program, od živelných performancí v ulicích Prahy a na venkovních promenádách své hlavní lokace, Holešovické tržnice, přes program svěžích performancí studentů a začínajících umělců na DAMU, až po klidnější projekty věnované scénografickým prvkům a divadelní architektuře ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

Heslem 15. ročníku přehlídky je anglický výraz „rare“, který poukazuje na jedinečnost a unikátnost umění. Významná část programu se odehrává ve zmíněné tržnici, která návštěvníkům nabízí dynamické instalace na náměstí v rámci Studentské výstavy. Haly 11, 13 a 17 jsou dějištěm hlavní Výstavy zemí a regionů. Celkem se na hlavních výstavách představí 100 tvůrčích týmů z 59 zemí a regionů.

„Při nahlédnutí do programu rezonují v hlavních výstavách čtyři zajímavé okruhy. Prvním je postpandemické zamyšlení se nad křehkostí a pomíjivostí lidského bytí, a nad tím, co je to vlastně domov. V jiných výstavách se zrcadlí urbanismus města s urbanismem určitého typu myšlení o čase a prostoru, místech setkání a způsobu využití veřejného prostoru jak fyzického tak digitálního. Nejbarevnější a nejživelnější jsou výstavy inspirované vlastními tradicemi, folklorem nebo legendami. Posledním palčivým tématem je udržitelnost ve vztahu ke konzumu a jeho ekologickým dopadům,“ popsala rozpětí témat výstav umělecká ředitelka festivalu Markéta Fantová.

Praha tepe v divadelním rytmu

Do Prahy se na PQ sjíždějí tisíce studentů a divadelních tvůrců z celého světa. Poslední ročník PQ v roce 2019 navštívilo 20 tisíc platících návštěvníků včetně 8000 akreditovaných profesionálů a studentů, uvádějí pořadatelé. Volně přístupné akce podle nich vidělo dalších 50 tisíc lidí.

Na PQ je možné koupit jednodenní vstupenku za 400 korun, slevy mají studenti a skupiny. Festivalové pasy, které zahrnují víc programu než vstupenka, jsou jednodenní za 600 korun, třídenní za 1200 korun a jedenáctidenní za 2800 korun; všechny kategorie mají opět slevy pro studenty a skupiny. Program festivalu je na webu www.pq.cz

Pražské Quadriennale dlouhodobě mapuje a představuje nejnovější trendy scénografie i architektonické práce s divadelním prostorem. Koná se jednou za čtyři roky. V posledních ročnících stále více klade důraz na zapojení diváka, roste také role technologií, virtuální reality nebo umělé inteligence.

Pořadatelem a hlavním zdrojem financování je české ministerstvo kultury, které pokryje 75 procent rozpočtu. Vlastní příjmy činí 15 procent a deset procent jsou evropské peníze a dotace samospráv. Celkové výdaje organizátorů i návštěvníků PQ 2019 byly asi 289 milionů korun. Do veřejných rozpočtů následně bylo odvedeno 88 milionů korun, tedy asi dvojnásobek českých veřejných výdajů na PQ, uvádějí pořadatelé.

