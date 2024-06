Německé vydání Vogue má na titulní straně 102letou přeživší holokaustu

Německé vydání časopisu Vogue si pro obálku letního vydání vybralo 102letou přeživší holokaustu Margot Friedländerovou, jejíž rodinu nacisté zavraždili v koncentračním táboře v Osvětimi. Je tak jednou z nejstarších lidí, kteří ozdobili titulní stranu módní bible, poznamenala stanice Deutsche Welle.

Tématem červencového a srpnového čísla je podle Kerstin Wengové z německého Vogue láska a Friedländerová je nejpozitivnějším člověkem, jakého poznala.

„Mnohým je známá jako přeživší holokaustu. Ale nejenže přežila nacisty, překonala i zradu a ztrátu. Měla by všechny důvody být zahořklá, ale zůstává otevřená a nechce se stavět na žádnou stranu. Vystupuje proti zapomnění a za lidskost a pospolitost,“ uvedla Wengová podle stanice CNN. Upozornila, že Friedländerová se i ve svém věku snaží navazovat kontakt s mladší generací a dokazuje, že "dialog je stále možný."

Buďte lidmi. Buďte rozumní, vzkázala přeživší holokaustu

Časopis se věnuje ženě, která se narodila v roce 1921 v Berlíně, na několika stranách. Podle berlínského Židovského muzea Friedländerová strávila začátek druhé světové války se svou matkou a mladším bratrem, jelikož se rodiče rozešli. Rodina chtěla uprchnout ze země, ale v roce 1943 jejího bratra zatklo gestapo. Matka se nacistické tajné policii postavila a i se synem skončila v Osvětimi, kde oba zahynuli.

Tehdy jednadvacetiletá Margot rozená Bendheimová se nějakou dobu skrývala, ale nakonec byla prozrazena a nacisté ji v roce 1944 poslali do Terezína v tehdejším okupovaném Československu. Tam se znovu setkala se svým budoucím mužem, kterého znala z Berlína. Po válce se vzali a přestěhovali do Spojených států. V roce 2010 se vrátila do rodného Německa. Neúnavně se přitom věnuje připomínání holokaustu a vzdělávání mladých, za což získala i řadu ocenění.

Německému vydání Vogue nyní řekla, že ji děsí nárůst pravicového populismu a antisemitských útoků. „Nedívejte se na to, co nás rozděluje. Dívejte se na to, co nás spojuje. Buďte lidmi. Buďte rozumní,“ řekla Friedländerová magazínu v pasáži, kde Vogue píše o tom, že některé děti se jí po teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael z loňského října a následné rozsáhlé izraelské vojenské operace v Pásmu Gazy ptá, na čí straně je a kdo je dobrý či zlý.

Ačkoliv je Friedländerové už přes 100 let, není nejstarší tváří obálky Vogue. Pro loňské dubnové číslo na Filipínách si časopis vybral stošestiletou tatérku Apo Whang-Odovou, která je je považována za strážkyni tradice místního tetování.

