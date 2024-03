Ikonická návrhářka i „geriatrická celebrita“. Módní svět oplakává 102letou Iris Apfelovou

Kdeže nekompromisní šéfredaktorka americké Vogue Anna Wintourová, kterou ztvárnila ve filmu Ďábel nosí Pradu herečka Meryl Streepová, to návrhářka, obchodnice, celebrita a kdysi také redaktorka Iris Apfelová byla nejstarší módní ikonou.

Reklama

Poznávacím znamením nepřehlédnutelné Newyorčanky byly velké soví brýle. A také krátce střižené bílé vlasy, zářivá rtěnka, extravagantní náhrdelníky a spousta náramků. Okázalá designérka byla stálicí v předních řadách pařížských módních přehlídek více než půl století. Vrcholu slávy ale dosáhla tato „geriatrická hvězdička“, jak ji také titulují lidé z branže, až mezi 80 a 90 lety.

Apfelová zaplnila dvě patra svého bytu na Park Avenue díly velkých designérů 20. století, která nashromáždila za několik desetiletí. Návrháři a módní guru od Alexandra Wanga po Isaaca Mizrahiho se prohlásili za fanoušky nejelegantnější stoleté stařenky na světě, která byla známá svou zálibou v ozdobách.

Newyorské Metropolitní muzeum umění uspořádalo první velkou retrospektivu jejího šatníku v roce 2005, přičemž Apfel přiznala, že zajímavé šperky si vyzvedne stejně pravděpodobně v hrabárně v Harlemu jako u Tiffanyho.

Apfelová byla známá svou spoluprací s různými značkami: Barbie byla vyrobena k jejímu obrazu, měla kolekci Home Shopping Network a dokonce vytvořila řadu make-upu s MAC Cosmetics.

Válka módních gigantů. Majitel Zary nasazuje proti Sheinu levný řetězec Lefties Zprávy z firem Největší prodejce rychlé módy na světě, španělská skupina Inditex, bojuje o udržení pozice. Aby ustála drtivou ofenzívu levné čínské konkurence v podobě Sheinu a Temu, rozšiřuje svoji diskontní značku Lefties. Ačkoli ta dosud nefiguruje ani mezi značkami Inditexu na jeho oficiálních webových stránkách, existuje Lefties už tři dekády. Zpočátku však fungovala jako obchod s outletovým zbožím své velké sestry Zary. Postupně se však z Lefties stala zbraň proti rychle expandujícímu Primarku a nyní i Sheinu. Denisa Holajová Přečíst článek

Odhoďte džíny a svetr

Klíčem k radosti ze života bylo podle ní nikdy nepřestat pracovat: „Zkoušejte nové věci. Nenechte se vyděsit věkem a čísly. Musíte si najít vlastní blaženost, být tak individuální, jak jen to jde, a nechodit se stádem.“

Apfelová se nikdy nevyhýbala barvám nebo nekonvenčním siluetám. Na jednom setkání vyzvala mladé ženy, aby opustily moderní „uniformu černých punčochových kalhot nebo džínů se svetrem, kozačkami a koženou bomber bundou“. Místo toho jim řekla, aby se „odvážily být jiné“.

„Pokud si něco obléknete a nebude to fungovat, nebojte se,“ vtipkovala, „módní policie vás nezatkne“.

Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa? Trhy Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby. Tereza Zavadilová Přečíst článek