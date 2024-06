Ruská balerína přispěla 50 dolarů ukrajinské charitě. Hrozí jí 20 let vězení

V Jekatěrinburgu ve čtvrtek začal soud s třiatřicetiletou Ksenijí Karelinovou, která má americké i ruské občanství a je obžalovaná z vlastizrady kvůli tomu, že přispěla zhruba 50 dolary (1160 korun) ukrajinské charitě ve Spojených státech. Napsal to server televize CNN, podle kterého ženě hrozí až 20 let vězení.

Amatérskou baletku, která žije v Los Angeles a v Rusku byla navštívit své rodiče, zatkli ruští policisté v lednu kvůli údajné výtržnosti. Až později ji prokuratura obvinila také z vlastizrady.

Soud se koná za zavřenými dveřmi, jak je zvykem v podobných případech v zemi, která už třetím rokem vede válku proti Ukrajině. Další stání bylo stanoveno na 7. srpen.

Agentura Reuters poznamenává, že v Rusku je v současné době vězněno nejméně 12 Američanů, kteří jsou součástí rostoucího seznamu cizinců, kteří jsou „chyceni“ v krizi vztahů mezi Moskvou a Washingtonem způsobené válkou na Ukrajině.

Je mezi nimi i americký novinář listu The Wall Street Journal Evan Gershkovich, jehož proces začne 26. června taktéž v Jekatěrinburgu. Gershkovich, který veškerá obvinění popírá, se loni stal prvním americkým novinářem zatčeným kvůli údajné špionáži od dob studené války.

