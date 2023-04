REPORTÁŽ: Madeira je ostrov mnoha tváří, chutí, zážitků i slavností

Tisíce cest, chutí, barev, výhledů a krajin na jednom místě. Taková je Madeira, zelený, hornatý ostrůvek překypující květinami, ovocem a slavnostmi uprostřed Atlantiku. Můžete na něj zaletět z Prahy kdykoliv po celý rok a pokaždé tam naleznete další a další neuvěřitelná zákoutí, gurmánské speciality a dechberoucí výhledy. Přinášíme reportáž z tohoto úchvatného a rozmanitého portugalského ostrova, který v mnohém připomíná slavný olej Hornatá krajina od Jana Zrzavého. A že jsou strmé madeirské kopce neodolatelné, dokazuje ostatně i tento obraz, jehož krajina okouzlila kupce na aukci tak, že Zrzavého olej strhl s 12 miliony korun aukční rekord roku 2009.

Reklama

Přímý let z Prahy až na Madeiru vám zkrátí ostrovní cestování na úplné minimum. Nejvíce to oceníte, když se na malý ostrůvek uprostřed Atlantického oceánu vydáte jen na skok, na pár dnů či týden jako já. Díky charterům se tam tak dostanete už během pár hodin. Letos poprvé v historii si přímé lety budou moci navíc vyzkoušet už i ti, kdo bydlí na Moravě. Od června se totiž začne létat pravidelně na Madeiru přímo i z Brna.

Návštěva malebné ostrovní perly na půli cesty do Ameriky, je totiž natolik skvělý zážitek snad pro každého milovníka přírody, aktivnější turisty, ale i pro ty ostatní, že zájezdy na Madeiru mají v nabídce všechny tuzemské cestovní kanceláře, a dokonce i některé ty úplně malé. Ty největší tam prodávají zájezdy po celém pobřeží ostrova.

Nejstarší česká cestovní kancelář, Čedok, sem podle svého generálního ředitele Stanislava Zemana vozí na 600 klientů týdně po celý rok a to na pobyty do zhruba třicítky hotelů i na různé poznávací okruhy. A obliba této ostrovní destinace rost.

REPORTÁŽ: Navštívili jsme nejvoňavější kout světa. Je jím Salála v Ománu Enjoy Ideální klima, 30 stupňů, příjemné moře. Za 10 minut se přesunete do hor a za půl hodiny můžete kráčet po měsíční krajině místní pouště. Salála v Ománu je okouzlující místo, odkud putují voňavé františky do celého světa. A děje se tak již tisíce let. I proto to tady všude voní omamnými éterickými oleji z pryskyřic. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pokud chcete o své dovolené vidět sérii rozdílných typů krajin, vystoupat vysoko do hor za neodolatelnými výhledy, cestovat kilometry stezek na kolech i pěšky, slanit vodopád, degustovat víno, okukovat delfíny i koupat se v oceánu, Madeira je na to ideální a do puntíku vám to splní. A ještě přidá vždy nějaké to své překvapivé kouzlo navíc. Ale pojďme to vzít popořádku.

Reklama

Podívejte se na mnoho tváří Madeiry do fotogalerie:

Dobrodružství od první chvíle

I okamžiky, kdy se letadlem blížíte k ostrovu, mohou být tak trochu překvapivé a dobrodružné jako je ostatně i celá Madeira. Nejprve z okna zahlédnete první zelenkavá skaliska Parku Florestal das Queimadas, která tvoří úplně nejvýchodnější výběžek ostrova. A vzápětí už kapitán letadla hlásí, že na Madeiře zrovna fouká boční vítr, a tak se bude chvíli nad ostrovem kroužit. Pokud by se počasí neumoudřilo, možná bychom zamířili až na blízké Kanárské ostrovy, ale tento scénář není dnes naštěstí potřeba, jdeme na přistání.

„Všichni piloti, kteří létají na Madeiru, prošli speciálním výcvikem, aby mohli na tomto ostrově přistávat. Letiště u Funchalu je proto také fanoušky oblíbené pro pozorování a focení letadel,“ vysvětluje některým cestujícím v kabině přímého pátečního leteckého spoje mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Po několika kolečkách nad ostrovem ostatně její slova potvrzuje i to, jak hladce náš Boeing 737, i v ne úplně příznivém počasí, dosedne na madeirskou půdu.

Desetitisíce Čechů stráví velikonoční volno u moře Money Cestovní kanceláře letos hlásí meziročně až dvojnásobně vyšší poptávku u velikonočních zájezdů k moři. Češi se nejčastěji zajímají o Egypt, Tunisko, Kapverdy, Spojené arabské emiráty nebo Omán. ČTK Přečíst článek

I první momenty na Mezinárodním letišti Cristiana Ronalda na Madeiře jsou pro většinu pasažérů, kteří sem přilétají poprvé, docela ohromující. Z jedné strany vidíte v dáli skaliska a strmé, zelené terasovité svahy s nízkými domečky, z druhé strany nekonečný oceán a fantastické mraky. Na 2777 metrů dlouhé přistávací dráze, kterou zde před dvaceti lety dostavěli za více jak půl miliardy eur z evropských fondů, aby zde mohly přistávat všechny typy letounů, se stále ještě lesknou kapky nedávné přeháňky a do toho svítí slunce. S otevřením dveří letadla na nás doléhá svěží jarní vzduch, ačkoliv v Praze i v kalendáři je ještě zima.

První část Madeiry, kterou z letadla uvidíte, je ten nejvýchodnější výběžek Ilhéu do Farol. Věra Tůmová, newstream.cz

Zátoka světel a karnevalu

Díky tomu, že Madeira je autonomní oblastí Portugalska, je i součástí Schengenského prostoru. Vstupní procedury na letišti se tak smrsknou na pouhé vyzvedávání kufrů a za chvilku jsme na cestě do hotelu. Z letiště, které leží na východním pobřeží ostrova, jsme v hlavním městě ostrova, ve Funchalu, díky dálničním tunelům opravdu za chvilku. S krátkou zastávkou v hotelu se do hodinky od příletu procházíme v historickém centru malebného města s impozantními vládními budovami, nádhernými starými domy a katedrálou Sé dochovanou téměř v původní podobě ze 16. století.

Funchalská zátoka za soumraku září tisíci světly pouličního osvětlení a okny domů na okolních strmých svazích. Ulice v přístavu ke žlutým světlům přidávají ještě mnoho dalších barevných světel na historických domech i na stromech v aleji na pobřežní promenádě Avenida do Mar. A v dálce se pomalu rozsvěcují světla obří zaoceánské výletní lodi pro několik tisíc pasažérů. Připluli tak akorát, aby stihli velký alegorický průvod na zdejším, každým rokem slavnějším únorovém karnevalu.

Čedok hlásí nejúspěšnější rok své existence. S pěti miliardami tržeb za 2022 má našlápnuto na ještě více Zprávy z firem Vícehvězdičkové hotely, exotičtější destinace, odlety z regionů a cílení na páry i rodiny s dětmi, takový je koktejl úspěšnosti nejstarší české cestovky Čedok. Ta vloni meziročně více než zdvojnásobila své tržby tak, že se už blíží pěti miliardám korun. Také provozní zisk EBITDA dosáhl oproti roku na 2021 na více než dvojnásobek. Rekordně rostl i počet klientů, poboček a destinací a nezastaví se to doufejme ani letos, řekl novinářům generální Čedoku Stanislav Zeman. Věra Tůmová Přečíst článek

Madeiřané svůj karneval milují

Sobotní karneval ve Funchalu totiž opravdu vypadá jako menší varianta toho slavného brazilského. I tady jde přístavní ulicí mezi davy diváků jeden alegorický vůz za druhým a střídají se tu skupiny tanečníků. Pokud chcete průvod vidět z dobrého místa, vyplatí se dorazit alespoň o hodinu dříve a případně si zaplatit i vstupenky na tribuny. Většinu dlouhého průvodu představují místní, kteří se na svá vystoupení připravují mnoho dní předem.

Jejich vystoupení je proto možné v únoru vidět na mnoha místech venku i v restauracích po celém ostrově. Karneval vrcholí úterním satirickým průvodem „trapalhao“, kdy se publiku představuje dlouhá řada skupin v bizarních kostýmech, které mají vtipně upozorňovat na zdejší politické a sociální problémy. Madeiřané svůj karneval opravdu milují a není tak neobvyklé, že i vedle vás v obecenstvu stojí lidé a děti v žertovných maskách.

Únorový karneval na Madeiře. Místní lidé svůj karneval milují a leckdo vyráží i do průvodu sám v masce. Věra Tůmová, newstream.cz

Ostrov, který stále slaví

Malý ostrůvek, který už osm století patří Portugalsku, se ale nespokojí jen s jednou slavností ročně. Naopak. Každý měsíc se na Madeiře koná nějaká významnější událost. Evropská muzejní noc se tu slaví v dubnu jako Noc kaplí za měsíčního svitu a umožňuje návštěvu míst, která jinak nejsou běžně otevřená tak, jako to je i u nás.

Velice oblíbenou akcí je zde Festa da Flor – Květinový festival, který právě v květnu oslavuje nástup jara na ostrově impozantním květinovým průvodem. V červnu se odehrává Atlantský festival s ohňostroji o každém víkendu a v letních měsících můžete na Madeiře zažít Jazzový festival nebo Mořskou slavnost v Porto Moniz. Srpen je ve znamení poutě k uctění patronky ostrova a festivalu vína. V září se můžete těšit na Kolumbův festival, v říjnu na Varhanní festival a v listopadu zase na Slavnost kaštanů. O Vánocích a na Nový rok se pak přístavní město Funchal rozsvítí prý ještě více než kdy jindy.

REPORTÁŽ: Nejlepší „zašívárna“ světa? Madagaskar uchvátí baobaby i mlsnými lemury Enjoy Další díl reportáže z Madagaskaru, kam se dostanete z Prahy za 10 hodin letadlem s Čedokem, vás zavede do pralesa za lemury, k posvátným stromům i do místa, kde se destilují základní ingredience těch nejslavnějších parfémů světa. Dozvíte se, proč jezdil na ostrov slavný spisovatel Gerald Durrell, kde je schovaný báječný hotýlek a jak se nakupuje vanilka. Věra Tůmová Přečíst článek

Slavnosti mají ve velké oblibě i čeští turisté, jak potvrzuje i Pavlíková z Čedoku: „Nejvíce našich turistů na tento portugalský ostrov cestuje v únoru v období karnevalu, na jaře, kdy se pořádají unikátní květinové slavnosti s alegorickými vozy i dalším doprovodným programem, nebo na festival vína, který se letos koná v první polovině září.“

Jedna z mnoha levad, cestiček, které se vinou kolem zavlažovacích kanálů ve vysokých kopcích. Vede lesem až na vyhlídku, kde je jeden z nejkrásnějších výhledů do údolí mezi strmými horami. Levada PR11 - Vereda des Balcoes Věra Tůmová, newstream.cz

Levady a nekonečné množství procházek i adrenalinových aktivit

Pokud už se nabažíte ruchu městských slavností nebo vás to táhne rovnou do přírody, na Madeiře můžete zůstat týdny a nebudete se nudit. Existuje tu totiž důmyslný systém stezek a přes dva tisíce kilometrů zavlažovacích kanálů zvaných levady, podél nichž vedou také cestičky. A tato síť cest pro pěší a cyklisty nabízí různě náročné trasy s pitoreskními výhledy, vodopády i tajemnými zákoutími.

Před tím, než ale na takovou túru vyrazíte, je dobré si předem přes webové stránky ověřit zda je jen pro pěší nebo jde absolvovat i na kole. Zjistěte si také, jaká je náročnost vybrané cesty, její dostupnost a také, zda není zrovna v rekonstrukci. Na některé trasy je třeba mít navíc i dobrou fyzičku a netrpět závratí. Ty obtížnější je možné absolvovat i s průvodcem.

Madeira nabízí i bezpočet adrenalinovějších outdoorových aktivit, jako je třeba coasteering, canyoning nebo šnorchlování či potápění. U nich ještě více kvůli bezpečnosti platí, že je třeba je absolvovat s místními průvodci, kteří krajinu i aktivitu dobře znají. Pak si ty jedinečné madeirské výhledy mezi horami nebo útesy opravdu skvěle užijete.

A o gurmánských eskapádách a degustacích na Madeiře zase příště…