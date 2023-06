Nejlépe se Čechům žije v Praze

V Česku se lidem nejlépe žije v hlavním městě, zjistil průzkum. Pražákům, těm je tu hej, jak se zpívá v hitu Pražského výběru. A jaké důvody ke spokojenosti mají? Tak popořadě. Lepší dostupnost zdravotní i sociální péče, nejlepší školy, nejvíc pracovních příležitostí a předně i nejvyšší platy. Naproti tomu nejhůře se lidem žije v Karlovarském kraji.

Nejlepším místem pro život v Česku je i letos Praha, následují Královéhradecký kraj a Vysočina. Naopak nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ukázal 13. ročník srovnávacího průzkumu Místo pro život. Za výzkumem, který hodnotil sociální a enviromentální parametry a spokojenost obyvatel, stojí společnost Communa.

Průzkum provedla analytická agentura Datank, která vycházela z dat veřejných institucí i průzkumu spokojenosti s 1600 respondenty. Mezi sledované oblasti patří například ekologie a životní prostředí, péče o děti a vzdělávání nebo bezpečnost.

Praha je jedničkář s trojkou z ekologie

Podle průzkumu spokojenosti mezi lidmi je Praha nejlepším místem pro život, na první příčce se umístila i v polovině z osmi sledovaných oblastí. V hlavním městě mají lidé podle organizátorů nejlepší zdravotnickou a sociální péči, a to především díky nejvyššímu počtu lékařů i zubařů, nejnižší průměrné nemocnosti a také nejdelší naději na dožití. Praha má i nejatraktivnější vysoké školy a nejlepší výsledky studentů u státních maturit z češtiny i matematiky. Dobře je na tom i v infrastruktuře a na trhu práce, lidem nabízí i nejvyšší průměrnou mzdu.

Špatné je to v Praze podle průzkumu naopak s ekologií a bezpečností. Hlavní město má nejnižší podíl zeleně na zastavěné ploše a nejnižší množství recyklovaného odpadu v Česku. Zůstává zde i nejvyšší kriminalita a nejnižší objasněnost trestných činů. Problémem Prahy je i vysoká nehodovost.

V Královéhradeckém kraji ocenili pořadatelé především dobrý stav zdravotnictví a sociálních služeb nebo například možnost volnočasových aktivit a turismu. Dobře je na tom kraj i v produkci komunálního odpadu nebo v počtu trestných činů. Snížit by kraj měl naopak míru nezaměstnanosti nebo také zařídit napojení lidí na kanalizaci. Problém má i s počtem usmrcených na silnici.

Vysočina je průměr

Vysočina má podle organizátorů vyvážené výsledky ve všech sledovaných kategoriích. Nejlépe je na tom kraj s podílem zeleně na zastavěné ploše, vysoké je i množství recyklovaného odpadu. Za zlepšení by stál podle průzkumu nízký počet policistů a vysoký počet požárů. Snížit by se měla i produkce komunálního odpadu.

V průzkumu dopadl nejhůř Karlovarský kraj, předposlední skončil kraj Ústecký. Nespokojení jsou i lidé v Moravskoslezském kraji, který se umístil 12., nebo v kraji Olomouckém, který skončil na 11. příčce.

Cílem průzkumů je podle pořadatelů motivovat stát a samosprávy i neziskové organizace, podnikatele a místní lidi ke zlepšování podmínek a prostředí. Praha byla na prvním místě i loni, Karlovarský kraj se na poslední místo propadl z loňské třetí příčky.