AKTUALIZOVÁNO: Zákeřná inflace. Reálné mzdy ve čtvrtletí se kvůli ní propadly šestý kvartál v řadě

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí sice nominálně stoupla, po započtení inflace se ale meziročně propadla o 6,7 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Nejlépe se dařilo lidem v energetice, kde mzdy stouply o čtvrtinu, tedy o více, než činila inflace.

V 1. čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,6 procenta, reálně klesla o 6,7 procenta, uvedl ČSÚ.

„Pokles reálných mezd pokračoval i v 1. čtvrtletí 2023. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla sice proti stejnému období minulého roku o 8,6 procenta na 41 265 korun, ale po započtení vlivu inflace klesla o 6,7 procenta. Spotřebitelské ceny se totiž v 1. čtvrtletí zvýšily o 16,4 procenta, “ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 2,2 procenta.

Medián mezd (34 741 korun) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,9 procenta, u mužů dosáhl 37 696 korun, u žen byl 31 856 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 601 a 65 512 korun.

Reálné mzdy klesají již šest kvartálů v řadě s tím, jak inflace stále předbíhá mírně se zvyšující meziroční přírůstek mezd a platů v nominálním vyjádření, uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Nejhlubší propad v EU

"V mezinárodním srovnání je Česko zemí EU s nejhlubším propadem kupní síly mezd ve srovnání s před-covidovým rokem 2019. Roli zřejmě hraje nevalný výkon české ekonomiky, jejíž HDP se ještě nevrátil na úroveň konce 2019," uvedl Sobíšek.

"Dalším faktorem je značné posílení kursu koruny, které omezuje prostor pro zvýšení odměňování hlavně u exportérů. A za třetí se zřejmě kompenzuje rychlý růst mezd z období 2017-2020, jemuž neodpovídal vývoj produktivity," míní.

Nadále platí, že průměrná mzda je jen virtuální číslo, protože na ni nedosáhnou zhruba dvě třetiny zaměstnanců, uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Z hlediska příjmů je proto zajímavější mediánová mzda, která dělí zaměstnance do dvou stejně velkých skupin – jedna bere více než medián, druhá méně.

"A ani u mediánu nedošlo k žádnému dramatu, protože se zvýšil o necelých devět procent. Dá se říct, že o něco rychleji rostly nižší mzdy, nicméně medián je stále 6,5 tisíce pod průměrem," podotkl.

Kdo si polepšil v úvodu roku nejvíce?

Nejlépe se vedlo pracovníkům v energetice, kde mzdy vzrostly skoro o čtvrtinu na téměř 80 tisíc. "Evidentně se zde promítly bonusy ve společnostech, které v díky vysokým cenám energií mají za sebou pozitivní rok," poznamenal Dufek.

"Celkově dnešní čísla ukazují, že mzdově-inflační spirála je u nás stále spíše teoretickým scénářem či rizikem, které ovšem v tuto chvíli nevyžaduje reakci v podobě zvýšení sazeb, míní Dufek.

Výsledky prvního čtvrtletí jsou podle něj velmi dobrým indikátorem, jak se budou vyvíjet mzdy po zbytek roku. "Dvouciferného růstu letos už zřejmě nedosáhnou. Reálně budou postupně klesat pomaleji, ale rozhodně nelze sázet na to, že si zaměstnanci za svoji mzdu už letos koupí více než loni," dodal.

