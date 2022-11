Kde se cizincům žije nejlépe? Ve Valencii. Paříž je opačný extrém a Praze sluší průměr

Miliony lidí brázdí kvůli práci svět. A pokud někdo uvažuje o práci v zahraničí, měl by pozornost zaměřit na španělskou Valencii. Město zvítězilo v žebříčku metropolí s nejlepšími podmínkami pro expaty před Dubají a možná překvapivě Mexico City. Praha obsadila 21. příčku a Paříž – v minulosti tolik vzývaná umělci a intelektuály – se naopak krčí u dna žebříčku pěti desítek měst od společnosti InterNations, který zveřejnil server CNBC.

Lidé, kteří hledají výjimečně kvalitní podmínky pro život a zároveň nízké životní náklady, se v poslední době hrnou do španělské Valencie. I proto, že osmisettisícové město, třetí největší ve Španělsku, bylo vyhodnoceno jako nejlepší pro expaty, kteří chtějí žít a pracovat v zahraničí. Vyplývá to z průzkumu mezi více než 12 tisíci respondenty společnosti InterNations, online komunity expatů s více než 4,5 miliony členů po celém světě, uvedl CNBC.

Valencie obsadila první místo za to, že je „bezpečným místem s vynikajícím klimatem, pulzujícím nočním životem a kulturou, příjemným městským prostředím a skvělými cestovními příležitostmi, přičemž je stále poměrně cenově dostupná,“ uvedl zakladatel InterNations Malte Zeeck.

„Pro pracující z jiných zemí Evropské unie je docela snadné se přestěhovat do Španělska bez žádosti o vízum nebo pracovní povolení,“ dodal Zeeck. A mohlo by se stát dalším velkým hotspotem i mezi neevropskými zájemci o práci – španělský parlament nedávno schválil takzvaný „Startups Act“ , který obsahuje vytvoření nového typu víz pro takzvané digitální nomády, které by měly být dostupné od ledna 2023.

Expaté v Dubaji na druhém místě si užívají dobré pracovní vyhlídky a kreativní obchodní prostředí. A Mexiku City ke třetímu místu pomohly podmínky k usazení ve městě a velmi snadné získání pocitu domova – byť v oblasti životního prostředí a bezpečnostni si nevede nejlépe.

Top 10 nejlepších a nejhorších měst pro expaty žijící a pracující v zahraničí:

pořadí město pořadí město 1. Valencie 41. Řím 2. Dubaj 42. Tokio 3. Mexico City 43. Vancouver 4. Lisabon 44. Milán 5. Madrid 45. Hamburg 6. Bangkok 46. Hongkong 7. Basilej 47. Istanbul 8. Melbourne 48. Paříž 9. Abú Zabí 49. Frankfurt nad Mohenam 10. Singapur 50. Johannesburg

zdroj: InterNations, CNBC.com

Praha se v žebříčku umístila na 21. místě jako druhé město střední a východní Evropy po estonském Tallinu, který obsadil 11. pozici. Praha tak ve srovnání s dalšími světovými metropolemi mimo jiné „porazila“ třeba Kuala Lumpur (22.), Vídeň (27.), Berlín (31.), Ženevu (34.) či Londýn (40.). K umístění ji pomohla jedna z pěti podkategorií týkající se městské hromadné dopravy, v níž se umístila druhá.

Nevstřícní Pařížané

Z 50 měst zahrnutých do analýzy InterNations patří mezi nejméně žádoucí města pro přesun do zahraničí Johannesburg, Frankfurt a Paříž. Hlavní město Francie neuspělo kvůli náročné pracovní kultuře a vysokým životním nákladům – a také tomu, že expati nejsou v Paříži tamními rodáky a dalšími Francouzi příliš vítáni, uvádí studie InterNations.

Průzkum, který proběhl v únoru 2022 a byl zveřejněn tento týden, požádal expaty, aby ohodnotili svou spokojenost s životem v daném městě v pěti hlavních kategoriích. V nich hodnotili mimo jiné kvalitu života, životní prostředí, veřejnou dopravu, snadnost či nesnadnost usazení se, vstřícnost místních obyvatel, přístup k dostupné zdravotní péči, stabilita místní ekonomiky a úroveň jednání s místní samosprávou.