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newstream.cz Enjoy Na vlnách jako před 8000 lety. Česká expedice testuje pravěkou plavbu

Na vlnách jako před 8000 lety. Česká expedice testuje pravěkou plavbu

Monoxylon
ČTK
ČTK
ČTK

Čeští experimentální archeologové vypluli v replice pravěkého člunu na cestu Egejským mořem. Expedice Monoxylon chce na trase dlouhé asi 450 kilometrů ověřit, jak se mohly před tisíci lety šířit rané zemědělské kultury mezi Malou Asií a Evropou.

V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech, uvedl ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem expedice. V replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu chtějí v následujících dnech překonat mezi ostrovy trasu dlouhou okolo 450 kilometrů s cílem v přístavu Volos.

7 fotografií v galerii

„Expedice Monoxylon začala, jsme na vlnách,“ řekl Tichý. Doufá, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře.

Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů expedice. V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři.

Archeolog Radomír Tichý (třetí zleva) při ukázce vztyčení plachty z plavidla námořní expedice Monoxylon IV ČTK

Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice má v záloze plachtu ze lnu.

8000 let stará předloha

K plavbě archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má opět doprovodné plavidlo.

Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice má nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou lokality z neolitu. Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

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Zákon šitý na míru Babišovi? Schillerová připustila změny sporné novely

Alena Schillerová
ČTK
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Novela zákona o střetu zájmů se může ještě změnit. Alena Schillerová připustila úpravy sporných lhůt pro vymáhání dotací, opozice ale návrh dál označuje za zákon šitý na míru Andreji Babišovi.

Některé části novely zákona o střetu zájmů se ještě mohou změnit. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekla ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Reagovala tak na kritiku návrhu, který podle opozice může pomoci premiérovi Andreji Babišovi ve sporu o dotace pro Agrofert.

Sporná je především pasáž, která zpětně zkracuje Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu lhůtu pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z deseti na čtyři roky. Předseda poslanců ODS Martin Kupka v debatě uvedl, že podle aktuálního návrhu by Babiš nemusel vracet dotace, které podle něj Agrofert neoprávněně získal v době, kdy byl jeho majitelem.

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Schillerová připustila, že právě lhůty mohou být jednou z věcí, které se v legislativním procesu upraví. „Ty lhůty se musí dát do souladu se všemi dalšími zákony, což bude třeba jedna z připomínek ministerstva financí,“ řekla. Připomněla také, že nejde o vládní, ale poslanecký návrh. Předložila ho skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z ANO.

„Návrh šitý na míru Babišovi“

ODS podle Kupky připraví k novele pozměňovací návrhy. Jeden z nich se má týkat právě zkrácení lhůty pro vymáhání dotací. Kupka označil návrh za šitý na míru Babišovi. „Jde o to pohlídat, aby ti, kdo o věcech rozhodují na celostátní i vyšší úrovni, nemohli jednat ve svůj vlastní prospěch,“ uvedl.

Další výhrada opozice míří na ustanovení, podle něhož by firma člena vlády nesměla získat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, které daný člen vlády řídí. Podle Kupky přichází úprava právě ve chvíli, kdy Babišovi podle opozice nevychází řešení jeho střetu zájmů.

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Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a tvrdí, že tím svůj střet zájmů vyřešil. Evropská unie však českým úřadům zaslala dopis, v němž žádá informace o opatřeních proti možnému střetu zájmů i právní posouzení struktury fondu.

Schillerová odmítla, že by novela vznikla kvůli Babišovi. Podle ní má českou úpravu přiblížit pravidlům v jiných zemích Evropské unie. Kriticky se k návrhu už dříve postavila také organizace Transparency International. Podle ní jsou některé změny v rozporu s evropskými pravidly a jsou nastavené tak, aby působily ve prospěch Babiše a jeho firem.

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Trump ukázal nový Air Force One. Luxusní dar z Kataru budí podezření

Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One darovaný Katarem
ČTK
ČTK
ČTK

Trump ukázal nový Air Force One, upravený Boeing 747-8 původně z Kataru. Luxusní stroj má sloužit do dodání nových letadel od Boeingu, dar od cizího státu ale dál vyvolává otázky kvůli etice, bezpečnosti i ceně úprav.

Americký prezident Donald Trump v pátek představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku, napsala agentura AP. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.

Vláda oficiálně přijala luxusní letoun Boeing 747-8 od Kataru loni, a to navzdory pochybnostem ohledně etiky a zákonnosti přijetí tak drahého daru od cizího státu. Opoziční demokraté hovořili o možném úplatku. Podle vyjádření katarské vlády nicméně nemělo jít o dar, ale jen dočasnou zápůjčku.

Nové letadlo se odklání od světlemodrého nátěru z éry prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a sází na odvážnější vzhled, kdy je spodní část trupu v tmavě modré barvě a od vrchní bílé poloviny letounu ji odděluje červený pruh.

„Kvalita zpracování tohoto letadla je taková, že až ho uvidíte, nebudete tomu věřit,“ řekl Trump v pátek v obrovském hangáru na letecké základně Andrews v Marylandu poté, co vystoupil z nového letadla, zatímco jej sledovalo několik set shromážděných příslušníků letectva.

Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One darovaný Katarem ČTK

Na levé straně letadla, kde nastupuje šéf Bílého domu, je prezidentský znak, zatímco na ocasu letadla je obří americká vlajka. Ostatní vládní letadla přepravující další vysoké vládní úředníky budou používat podobné barevné schéma v odstínech červené, bílé a tmavě modré.

Otázky ohledně bezpečnosti

Stroj v odhadované hodnotě několika set milionů dolarů vyvolává otázky ohledně bezpečnosti, napsala agentura AFP. Letectvo v minulosti uvedlo, že bezpečnostní úpravy by stály méně než 400 milionů dolarů (přes 8,4 miliardy korun). Trump v minulosti trval na tom, že po skončení svého funkčního období nebude v katarském letadle létat a že bude místo toho darováno budoucí prezidentské knihovně.

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Mluvčí letectva pod podmínkou zachování anonymity řekl, že dvě stávající letadla známá jako VC-25A nebudou vyřazena z provozu. Místo toho zůstanou ve flotile, dokud nebudou uvedena do provozu nová letadla typu Boeing, označovaná jako VC-25B. Není jasné, jak budou starší letouny využity, podle mluvčího ale budou k dispozici jak katarský letoun, tak i letouny VC-25A, případně se bude rozhodovat před každým letem.

Trumpovy snahy o přeměnu prezidentského letadla sahají až do jeho prvního funkčního období, kdy nařídil, aby nová flotila letounů byla téměř stejně barevná jako jeho osobní letadlo. Prezident Joe Biden toto rozhodnutí v březnu 2023 zrušil, protože by podle letectva tmavší barvy mohly zvýšit náklady a zpozdit dodávku nových letadel. Jakmile se však Trump znovu ujal prezidentské funkce, vrátil se k barvám, které dříve požadoval.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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