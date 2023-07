Menší kryptoburzy z celého světa se snaží urvat podíl na trhu v USA

Kryptoměnové platformy z celého světa se snaží posílit svůj podíl ve Spojených státech, na největším světovém trhu poté, co dvěma největším kryptoburzám v zemi podle tržního podílu Coinbase a Binance.US letos kvůli vyšetřování úřady podíl výrazně klesl. Podle údajů firmy Kaiko se zhruba v polovině června podíl Coinbase snížil na 51 procent z lednových 62 procent a podíl Binance.US se propadl na 1,5 procenta z březnových 22 procent, upozornila agentura Reuters.

Firmy Binance i Coinbase zažalovala americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) kvůli údajnému porušení zákonů o cenných papírech. Obě burzy pochybení popírají.

Tržní podíl institucionálních kryptoburz Kraken, Bitstamp a LMAX Digital od začátku letošního roku stoupl až o 5,66 procenta, vyplývá z údajů firmy Kaiko, které ukazují globální tržní podíl burz fungujících v USA.

„Dominance na trhu v USA je opravdu důležitá,“ řekl obchodník společnosti Genesis Trading Ravi Doshi. „Většina objemu obchodů se uskuteční v době obchodování v USA, protože je zde nejvíce kapitálu a největší zájem od institucí je z USA.“

Výkyvy tržního podílu přichází v nejisté době pro odvětví digitálních aktiv. SEC tvrdí, že většina kryptoměn je neregistrovaným cenným papírem a měla by tak být podle toho regulována.

Podle hráčů na trhu nemusí být pro ostatní burzy snadné zvýšit svůj podíl na trhu. V minulých letech mohly kryptoburzy posílit své obchodování nabídkou přístupu k řadě mincí, což jim zajistilo oblibu. Nyní je však kvůli zvýšené regulační kontrole těchto nabídek pro burzy obtížnější postupovat podle starého návodu, protože nové tokeny by mohly být považovány za cenné papíry. Například Kraken i Coinbase uvádějí, že nabízejí přes 200 tokenů, včetně některých, které SEC označila za neregistrované cenné papíry.

