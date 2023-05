Právníci radí, jak se vypořádat s novými pravidly pro kryptoměny

Nový díl podcastu Právo k Ranní Kávě se věnuje digitálním aktivům, kryptoměnám a decentralizovaným financím, pro což si moderátor Martin Frolík do studia pozval kolegu z PRK Partners Viktora Kolibu, specializujícího se právě na uvedenou oblast.

Reklama

Hlavním tématem je především nová evropská legislativa, konkrétně nařízení o trzích s kryptoaktivy, tzv. MiCA. Viktor Koliba v rozhovoru přiblíží zejména obsah nařízení a jeho působnost, tedy na koho a co se vztahuje. Stranou zájmu nezůstala ani související problematika nařízení o pilotním režimu DLT. Zajímavostí je pak komparace příslušné evropské legislativy a legislativy USA.

Na povídání o digitálních aktivech naváže advokátka Kristýna Faltýnková s posledními novinkami z oblasti legislativy i judikatury. Zevrubně představí například návrh novely zákona o ochraně ovzduší, nebo novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Z judikatury pak shrne nález Ústavního soudu dotýkající se mimo jiné problematiky sociálního bydlení. Dále pak rozebere nález totožného soudu navazující na problematiku trestní odpovědnosti úředníků, nebo rozsudek Nejvyššího soudu k náhradě škody dle zákona o odpovědnosti státu za škodu vzniklé na základě „covidových“ opatření.

PRK, užito se svolením

Další díly podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners, si můžete poslechnout zde.

Právníci radí, jak na proceduru posuzování vlivů na životní prostředí Zprávy z firem Specialisté z právní kanceláře PRK Partners si v novém díle pravidelného podcastu Právo k Ranní Kávě vzali na paškál proceduru, jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, tzv. hodnocení EIA. nst Přečíst článek

Právníci radí, jak na měření uhlíkové stopy Zprávy z firem Právníci se v rámci problematiky ESG nejčastěji věnují písmenku G ze zmíněné zkratky, tedy „governance“. Kořeny legislativy věnující se udržitelnosti ale sahají k ekologickým tématům, počínaje skleníkovými plyny. A právě o požadavcích na ekologickou udržitelnost, a především o měření a snižování uhlíkové stopy, byla řeč v nejnovějším dílu podcastu Práva k Ranní Kávě. nst Přečíst článek

Právníci radí, jak na řešení sporů online Zprávy z firem Chtělo by se říci, že „online svět” pomalu tvoří integrální součást reality. Není proto překvapivé, že snahy o uplatnění výhod plynoucích z online prostředí lze spatřovat i v oblasti problematiky řešení sporů, přičemž se v této souvislosti hovoří o tzv. ODR - Online Dispute Resolution. Co si však lze pod ODR představit? Jak by online svět mohl pomoci s řešením sporů, či jak jej lze využít přímo v soudním řešení sporů? Jaké jsou naopak nevýhody ODR a jak jsme na tom s jeho zaváděním do praxe v České republice? O tom si v dnešním díle Práva k Ranní Kávě povídali moderátor Martin Frolík s dnešním hostem, Zbyňkem Loeblem, specialistou na problematiku ODR a poradcem advokátní kanceláře PRK Partners. nst Přečíst článek

Právníci radí, na co se mají firmy připravit s novými pravidly pro home office Zprávy z firem Práce z domova nabývá v posledních letech vzestupného trendu. Ač se nejedná v českém prostředí o žádnou novinku, její komplexnější právní úprava v právním řádu doposud chybí. I z důvodu nutnosti transpozice příslušné evropské směrnice se na ní už pracuje. Bude součástí novely zákoníku práce, která by měla vejít v účinnost pravděpodobně už v prvním pololetí letošního roku. Co by mělo být obsahem nové právní úpravy home office, prozrazují zkušení právníci z advokátní kanceláře PRK Partners. nst Přečíst článek