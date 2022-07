Bitcoin už víc jak měsíc roste. Co bude dál?

Pro největší kryptoměnu světa bude první prázdninový měsíc zřejmě tím nejrůstovějším za téměř dva roky. Po sedmi měsících vytrvalého hledání svého dna začal bitcoin před šesti týdny posilovat. Steroidového dopingu se mu dostalo od samotného Fedu, který tento týden signalizoval, že zvolní tempo utahování měnové politiky. Výhled na konec roku ale zůstává stále nejasný. Vyloučený není ani pokles kurzu bitcoinu o více než polovinu.

Bitcoin se během pátku obchodoval okolo ceny 24 tisíc dolarů (580 tisíc korun) a dosáhl svého šestitýdenního maxima, protože digitální měny následují růst akciových trhů.

Růstová rally bitcoinu začala poté, co americká centrální banka (Fed) ve středu sice zvýšila úrokové sazby, ale zároveň signalizovala, že tempo utahování měnové politiky by mohlo zpomalit. To spustilo razantní posilování rizikovější aktiv, jako jsou akcie a kryptoměny.

Vítané zprávy z Fedu

Pohyby v kryptoměnách se v poslední době obchodovaly zhruba v souladu s americkými akciemi, zejména sledovaly technologický index Nasdaq, který v posledních dvou dnech prudce posílil. Od pátku se daří i ostatním kryptoměnám. Ethereum i Litecoin si připisují zhruba o 2,5 až 3 procenta.

„Trhy oznámení Fedu vnímají pozitivně a předvídají, že akcie půjdou nahoru, s nimiž se sveze i bitcoin,“ řekl Rostislava Plachý z firmy Golden Gate. „Zdá se, že trh zalila v čase nejistoty zadržovaná likvidita,“ řekl CNBC Vijay Ayyar, viceprezident pro rozvoj korporací a mezinárodní kryptoburzu Luno.

V květnu dosáhla korelace bitcoinu s akciemi vrcholu na 0,82. Maximální korelace pro jakýkoli pár aktiv je 1, což znamená, že by se tato aktiva pohybovala stejným směrem o stejnou velikost. Kryptoměny se ve svém začátku díky drobným investorům chovaly naprosto nezávisle na akciových trzích, ale od dob, co do nich začaly investovat velké investiční společnosti, se chovají více jako klasická riziková aktiva. Největší podobnost je se zmíněným indexem Nasdaq.

Výhled zůstává nejasný

Od začátku července bitcoin posiluje o 16 procent a je tak na cestě k nejlepšímu měsíci od listopadu 2020. Navzdory tomu však výhled zůstává nejasný a bude nadále hodně záležet na vývoji úrokových sazeb v USA.

„Zobchodované objemy v rámci burz jsou spíše podprůměrné, volatilita je také nižší,“ uvedl kryptoměnový expert Igor Pauer. Podle něj do konce roku nelze vyloučit ani pesimistický scénář poklesu ceny až k 10 až osmi tisícům dolarů, pokud by došlo k propadu trhu klasických aktiv.

Podle ředitele největšího tuzemského obchodníka Bit.plus Martina Stránského bude vedle chování Fedu záležet i na reakci trhů na vývoj americké ekonomiky, postupu snah o regulaci krypto trhu, případně omezování těžby bitcoinů kvůli zdražování elektřiny.

Bitcoin zaznamenal své dosavadní cenové maximum loni v listopadu, kdy jeho cena dosáhla téměř 69 tisíc dolarů. Od té doby ztratil téměř dvě třetiny své hodnoty.

