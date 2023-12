Kdo bude osobností roku časopisu Time? Lídry světových velmocí může porazit Barbie

Nominace na letošní osobnost roku amerického časopisu Time jsou velmi rozmanité, od světových státníků, přes hollywoodské scénáristy a americké prokurátory až po postavičku Barbie, která se letos dostala i na plátna kin. Časopis Time zveřejnil seznam devíti finalistů, osobnost roku vyhlásí ve středu.

Mezi finalisty se již podruhé probojoval čínský prezident Si Ťin-pching, který během třetího mandátu upevnil svou pozici jednoho z nejmocnějších moderních vůdců Číny, píše Time. Na seznamu je i ruský prezident Vladimir Putin, který již druhý rok vede válku proti Ukrajině a jeho moc se zachvěla jen během tažení žoldnéřské Wagnerovy skupiny Moskvu, které ale záhy skončilo a Putina ve finále jen posílilo, uvádí časopis.

Britský král Karel III. se po desetiletích v pozici korunního prince ujal role panovníka a vysloužil si též místo mezi nominanty. Jeho matka, zesnulá královna Alžběta II., se stala osobností roku Time v roce 1952, když usedla na britský trůn.

Skupinové nominace si letos vysloužili hollywoodští scénáristé a herci, kteří svou stávkou a dosud nevídanou jednotou ochromili zábavní průmysl. Druhou skupinou jsou neohrožení američtí prokurátoři, kteří u soudů ve čtyřech různých případech stojí proti bývalému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Time zvažuje i ocenění šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella za „klíčovou úlohu ve zvládnutí inflace v USA“. Přední stránky novin letos plnilo odvolání a opětovný návrat Sama Altmana na pozici šéfa společnosti Open AI, která stojí za přelomovým nástrojem ChatGPT. Za to si vysloužil místo na shortlistu Time.

Mezi devíti finalisty jsou dvě ženy: zpěvačka Taylor Swiftová, která letos slavila úspěchy s filmem o své koncertní šňůře, a Barbie, která letos sklízela nečekané úspěchy ve své filmové podobě.

Časopis Time, založený před 100 lety, každoročně vyhlašuje několik anket a žebříčků a osobnost roku je nejvýznamnější z nich. Časopis zdůrazňuje, že nejde o „ocenění“, nýbrž o pouhý výběr osoby, která „nejvíce ovlivnila mediální zprávy a naše životy, ať už v dobrém, či ve zlém“. V minulých letech ocenění získali zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg, papež Jan Pavel II., zpěvák U2 Bono, klimatická aktivistka Greta Thunbergová, americký prezident Joe Biden, podnikatel a miliardář Elon Musk a v loňském roce se osobností roku stal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.