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newstream.cz Enjoy Kde se v Česku jí i očima. Restaurace, které z designu udělaly součást zážitku

Kde se v Česku jí i očima. Restaurace, které z designu udělaly součást zážitku

La Degustation Bohême Bourgeoise
Ambiente, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Některé podniky si hosté pamatují nejen podle jídla, ale i podle lustru, baru, skla nebo graffiti na zdi. Kro, La Degustation, The Eatery či Automat Matuška ukazují, že design už v gastronomii není dekorace. Je to způsob, jak odlišit značku, prodloužit zážitek a přimět hosty vracet se.

Provozovatelé restaurací dnes čím dál častěji vnímají design jako investici, nikoli náklad. Kvalitně navržený prostor zvyšuje atraktivitu podniku, prodlužuje dobu návštěvy a přirozeně podporuje vyšší útratu. Zároveň funguje jako silný marketingový nástroj. Vizuálně výrazné podniky se snadněji šíří na sociálních sítích a lépe se zapisují do paměti hostů. Design tak přispívá nejen k image, ale i k ekonomickému výkonu.

Gastronomie se posouvá od služby ke komplexní zkušenosti. Restaurace se stávají místy, kde se potkává jídlo, design, umění i kultura. Podniky, které tyto vrstvy dokážou propojit do funkčního celku, získávají náskok. Nejde přitom o okázalost, ale o konzistentní koncept a důslednou práci s detailem. Design dnes není otázkou stylu, ale strategie. A v konkurenčním prostředí moderní gastronomie stále častěji rozhoduje o tom, kdo uspěje.

Kro: od kuřete k silné identitě

Pražský Kro Kitchen & Bar ukazuje, jak může promyšlený design podporovat budování značky. Skupina okolo spolumajitele Vojtěcha Václavíka zde rozvíjí koncept, za kterým stojí šéfkuchař Václav Kršňák a barman Pavel Sochor. Architektonické řešení Davida Neuhäusla a Matěje Hunala pracuje s otevřenou kuchyní a barem jako přirozeným centrem dění. Prostor tak není jen kulisou, ale aktivní součástí zážitku.

5 fotografií v galerii

Zásadní roli hrají i výtvarné spolupráce: ilustrace Davida Černého, grafika Marka Fanty nebo typografické zásahy Vojty Káleckého. Právě tato kombinace architektury a vizuální identity vytváří jasně rozpoznatelný rukopis. Klíčová je i kontinuita. Dlouhodobá spolupráce s jedním kreativním týmem umožňuje značce růst bez ztráty identity, což je v dynamickém gastroprostředí zásadní konkurenční výhoda.

Lustr, který vypráví o mase

La Degustation Bohême Bourgeoise jde jinou cestou. Místo výrazných efektů staví na české tradici, řemesle a materiálech, které dávají prostoru klidnou, sebevědomou atmosféru. Po rekonstrukci pod vedením studia Olgoj Chorchoj (Michal Froněk a Jan Němeček) se interiér opřel o český křišťál a přírodní materiály. Dominantou prostoru je autorský křišťálový lustr Consommé, jeden z nejvýraznějších designových objektů současné české gastronomie. Je tvořen skleněnými prvky připomínajícími zvířecí kosti, uspořádanými do kruhové kompozice.

4 fotografií v galerii

Nejde o pouhé dekorativní gesto. Motiv odkazuje na samotnou podstatu kuchyně, což je práce se surovinou a respekt k celému zvířeti. Lustr zároveň pracuje se světlem tak, že během večera proměňuje atmosféru prostoru a zvýrazňuje strukturu skla. Celek doplňují dubové stoly s přiznanými letokruhy, čedičová dlažba nebo kožené čalounění. Každý prvek odkazuje k české krajině a řemeslu, aniž by sklouzával k folkloru.

Český křišťál zpět na stůl

Proměna role designu se neodehrává jen na úrovni architektury, ale i v detailech. Typickým příkladem je projekt návratu českých pivních půllitrů, na kterém spolupracují Ambiente, UMPRUM a sklárna Bomma. Cílem není pouze estetická inovace, ale i posílení identity. V zemi s bohatou sklářskou tradicí totiž lisované pivní sklo z restaurací na dlouhou dobu prakticky zmizelo. Nové půllitry z českého křišťálu tak představují nejen designový upgrade, ale i symbolický návrat k lokálním kořenům. Vedle estetiky navíc hrají roli i praktické parametry jako jsou ergonomie, odolnost nebo snadná údržba. Design zde není v rozporu s provozem, ale naopak ho podporuje.

6 fotografií v galerii

Estetika bez filtru

Vedle precizně řízených konceptů se prosazuje i opačný přístup, kterým je důraz na autenticitu a výraznou autorskou stopu. Podniky jako The Eatery nebo vinárna 0,75 pracují s uměleckými zásahy, které narušují očekávaný standard. Graffiti Michala Škapy nebo vědomě stylizované „toaletní nápisy“ od Cyrila Dunděry, Ondřeje Laláka a Petra Háka přinášejí do prostoru moment překvapení i určitou dávku nadsázky.

6 fotografií v galerii

Automat Matuška kombinuje interiér architektky Terezy Froňkové se syrovější estetikou a výraznými uměleckými zásahy Jakuba Matušky alias Maskera.

7 fotografií v galerii

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Už to není bazar. Vinted mění vyřazené věci v miliardový byznys

Vinted
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.

Second hand už není nouzová volba pro ty, kteří chtějí ušetřit. Stává se z něj nový spotřebitelský standard. A jedním z největších vítězů této změny je Vinted, litevská platforma, přes kterou lidé prodávají a nakupují oblečení, doplňky, elektroniku, vybavení domácnosti nebo nábytek, píše o tom server CNBC.

Podle šéfa Vinted Marketplace Adama Jaye nejde jen o dočasnou reakci na inflaci nebo dražší život. Spotřebitelé si podle něj vytvářejí nový návyk: nakupovat z druhé ruky, počítat s další prodejní hodnotou věcí a brát resale ekonomiku jako běžnou součást života.

AlzaBox

V Česku startuje největší bazar i slevové dostihy

Zprávy z firem

Zatímco kamenné obchody musí dnes podle zákona zůstat zavřené, česká digitální ekonomika právě zažívá jeden ze svých vrcholů. 25. prosinec 2025 začíná „velká vánoční rošáda“ – stovky tisíc Čechů se v mobilních aplikacích postupně zbavují nevhodných dárků, zatímco jiní už na e-shopech utrácejí darovanou hotovost v prvních vlnách povánočních výprodejů.

Lukáš Kovanda

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„Je to zásadní změna spotřeby směrem k second handu a myslím, že tu zůstane,“ uvedl Jay v rozhovoru pro CNBC.

Vinted rostl už v době, kdy inflace a drahota ještě nebyly hlavním tématem, ale právě tlak na peněženky spotřebitelů jeho byznys ještě urychlil. Hodnota zboží prodaného přes platformu loni vzrostla téměř o 50 procent. Firma zároveň vstoupila na další evropské trhy a dnes působí ve 26 zemích. Nejsilnější pozici má ve Francii a ve Velké Británii.

Z bazaru na miliardový byznys

Vinted je dnes jedním z nejhodnotnějších evropských startupů. Letos na jaře dokončil sekundární prodej akcií za 880 milionů eur, který firmu ocenil na více než devět miliard dolarů. Do transakce vstoupili noví institucionální investoři včetně Schroders Capital a BlackRock, své podíly navýšili i někteří stávající akcionáři.

Nešlo přitom o klasické navýšení kapitálu. Vinted v rámci transakce nezískal nové peníze do firmy, ale umožnil částečný odprodej podílů stávajícím investorům a zaměstnancům. I to ukazuje, jak atraktivní se firma pro investory stala.

Rychlý růst a miliardové ocenění zároveň živí spekulace o možném vstupu Vinted na burzu. Společnost je však v relativně komfortní pozici. Je hotovostně pozitivní a dokáže získávat kapitál i mimo veřejné trhy, takže ji k IPO nic bezprostředně netlačí. Vedení firmy možnost burzovního debutu připouští, konkrétní termín ale neuvádí.

Nákup v sekáči již není ostuda, ale trend, říká majitel prodejny oděvů z druhé ruky

Enjoy

Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.

Michal Nosek

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Nový způsob nakupování

Firma pro změnu spotřebitelského chování používá pojem „Vinted math“. Jde o logiku, podle níž zákazníci při nákupu nepřemýšlejí jen nad pořizovací cenou, ale i nad tím, za kolik budou moci věc později znovu prodat. Oblečení se tak přestává chovat jako jednorázová spotřeba a začíná připomínat aktivum. Kupující pořídí levněji, prodávající získá peníze za věci, které by mu jinak ležely ve skříni, a platforma vydělává na infrastruktuře kolem transakcí, plateb a dopravy. Podle dopadové zprávy Vinted uživatelé v roce 2025 ušetřili na módě 21,6 miliardy eur oproti běžným maloobchodním cenám. V průměru měli platit o 72 procent méně než při nákupu nového zboží.

Za hranice módy i Evropy

Vinted dlouho stál hlavně na módě. Nyní se ale snaží rozšířit stejný model i do dalších kategorií. Na platformě se objevuje elektronika, vybavení domácnosti nebo nábytek.

Další velkou ambicí je americký trh. Vinted je ve Spojených státech přítomen už od roku 2013, aktivněji se jej ale snaží rozvíjet až nyní. Podle vedení firmy jde o obrovskou příležitost, zároveň však o náročný trh, kde může úspěch trvat měsíce i roky.

Prodej od lokálních pěstitelů roste, potenciál je ale stále nevyužitý

Lokální potraviny mají v Česku navíc. Rodinné farmy ale pořád narážejí na bariéry

Zprávy z firem

Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.

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Jednou z hlavních překážek jsou vysoké náklady na dopravu. Právě proto Vinted investuje do vlastní logistické a platební infrastruktury přes služby Vinted Go a Vinted Pay.

Expanze má dopad i na hospodaření firmy. Tržby Vinted loni vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur a hrubá hodnota prodaného zboží vyskočila o 47 procent na 10,8 miliardy eur. Čistý zisk ale meziročně klesl o 19 procent, mimo jiné kvůli investicím do logistiky, plateb a nových trhů.

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

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Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Rohan City
ČTK
ČTK
ČTK

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.

26 fotografií v galerii

Co se připravuje?

Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.

V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.

Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Petra Nehasilová

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První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.

Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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