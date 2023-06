FreshStart: Učí Čechy, že kus umění nemusí stát stovky tisíc. A plakát z Ikea to rozhodně není

Díky společnosti 100ks, za níž stojí Jakub Svoboda, si na zeď může pověsit umělecké dílo prakticky kdokoliv. A žít jako v galerii. K podnikání Jakuba dovedla snaha zútulnit svůj byt. „Uvědomil jsem si, že jsem už opravdu hodně dospělý na to, abych měl doma prázdné stěny," říká v dalším dílu seriálu FreshStart. Chtěl dostat do svého života kus současného umění, ale zároveň na tom finančně nekrvácet. A tak se zrodil nápad na digitální tisk děl lokálních tvůrců současnosti. Ve spolupráci s kurátory v 100ks vybírají umělce, jejichž díla poté tisknou, jak již sám název vypovídá, stokrát.

Jaká je filosofie vaší společnosti?

Snažíme se zpřístupňovat současné české umění, a to tím, že s respektovanými a etablovanými kurátory vybíráme zajímavé české umělce a společně s nimi vytváříme limitované edice uměleckých tisků, kterých nikdy nevznikne víc než sto kusů, odtud tedy název 100ks. S nápadem jsem přišel já, protože jsem si uvědomil, že jsem už opravdu hodně dospělý na to, abych měl doma prázdné stěny. Tak jsem se začal tomu věnovat a zjistil jsem, že proniknout do světa umění, do uměleckého byznysu není úplně snadné. Musíte tomu věnovat hodně času, a přišlo mi, že určitě musí být nějaká jednodušší cesta, jak se k tomu ke všemu propracovat.

Jak probíhá výběr umělce, se kterým chcete spolupracovat?

Aktuálně spolupracujeme se dvěma kurátory. Jeden kurátor je Petr Vaňous, a druhá je kurátorka Karina Kottová. Oba to dělají už řádku let. Karina je ještě vedle toho ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckého. Petr Vaňous je uznávaný historik umění a zároveň kurátor, který má spoustu vlastních kurátorských aktivit a výstav. Naše spolupráce funguje tak, že se snažíme s kurátory přijít vždy na nějaké zajímavé, ucelené téma, do kterého by se dalo zapojit několik zajímavých umělců. Kurátoři je potom oslovují, baví se s nimi a společně jim představíme myšlenku. Následně přichází technická fáze produkce.

Co obnáší technická fáze produkce?

Technická fáze produkce je samotný tisk. Umělecký tisk není formou litografie ani jiných klasičtějších tiskových technik, děláme kvalitativně nejlepší, co je dnes technicky možné, a to je digitální tisk na bavlněný papír. Navíc si dílo musíme vždy speciálně nafotit. Hromada času se stráví ještě v postprodukci. A teprve poté se to posílá do samotného tisku. Nakonec vše převážíme k umělcům, kteří jednotlivé tisky číslují a podepisují.

Jakým způsobem umělce odměňujete?

Neplatíme nějaké poplatky z prodaných kusů. To znamená, že nemusí čekat na to, až se něco prodá, a doufat, že něco se podaří, ale platíme jim část peněz dopředu, v podstatě hned po podpisu smlouvy, a další část dostávají v průběhu, až podle toho, co se prodá.

Umění za „rozumnou“ cenu

Co vás dovedlo k umění? Měl jste k němu blízko?

Neměl. Bylo to řešení vlastní potřeby. Přišlo mi, že na trhu je na to místo, že existují lidé, co jsou na tom podobně jako já. To znamená, že si třeba někdy v minulosti mysleli, že by si chtěli pořídit nějaké skutečné umění, ale vlastně nevěděli, kde začít. Tak jsem si říkal, že udělat takovouhle vstupenku do světa současného umění by mohl být i zajímavý byznys.

Máš v plánu zařadit do repertoáru i zahraniční umělce?

Nevidím moc důvodů, proč bychom do české verze dávali zahraniční autory. Nicméně pokud se nám bude dařit, můžeme se rozvinout i v zahraničí. Myslím si ale, že to vždy necháme postavené na podpoře lokálních umělců.

Cenu originálu si nastavuje umělec sám?

Určování cen originálu je kapitola sama pro sebe, ale děláme to na základě dohody s umělcem. Víme, za kolik se daná díla podobných velikostí prodávají.

Jaký je váš nejprodávanější nebo nejpopulárnější kus? Dá se to říct?

Ano, dá se to určitě říct, protože jeden už máme opravdu pryč. To znamená, že těch sto kusů je prodaných. Bylo to dílo od Martina Krajce. Samozřejmě nějaká díla se prodávají trošičku více. Kromě Krajce čeká podobný osud úplného vyprodání v následujících několika týdnech ještě dalších šest nebo sedm děl. Proto jednou za dva měsíce přidáváme nové kolekce.

Zajímají se Češi o umění?

Na to, jaký mají Češi vztah k umění, jsme si nechali dělat výzkum. Zásadní věc, která z něj vyplynula, je, že 84 procent Čechů nejsou schopní vyjmenovat jediného žijícího českého umělce. Takže náš projekt má šanci na úspěch. Snažíme se umění zpřístupnit hlavně těm nesběratelům, tedy lidem, kteří mají nějaké estetické vlohy nebo se jim jednoduše líbí hezké věci, obklopují se designem, ale s uměním nikdy nezačali, jen kvůli tomu, že do toho nechtějí dát sto tisíc.

