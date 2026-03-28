newstream.cz Enjoy Hřensko láká na Velikonoce: lodičky, jarmark i návrat života po těžkých letech

Hřensko láká na Velikonoce: lodičky, jarmark i návrat života po těžkých letech

Divoká soutěska
Velikonoční víkend ve Hřensku letos slibuje víc než jen první jarní výlety. Malebná obec na okraji Českého Švýcarska se po složitých letech znovu nadechuje – láká na tradiční jarmark, návrat oblíbených plaveb a zároveň připravuje nové investice, které mají přitáhnout turisty po celý rok.

Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že Divoká soutěska se po zimní pauze znovu otevře už 1. dubna. Lodičky se vracejí na vodu a obec letos prodloužila provozní dobu – poslední plavba vyrazí v 17:30. Přístup k soutěsce sice není úplně jednoduchý, Hřensko proto plánuje obnovit pohodlnější trasu z Mezní Louky, aby byl výlet dostupnější pro širší okruh turistů.

Na hlavní atrakci si ale lidé budou muset ještě chvíli počkat. Edmundova soutěska zůstane o Velikonocích zavřená, protože je nutné zajistit zhruba pět skalních masivů, které hrozí pádem. Obec zatím čeká na stanovisko správy národního parku a řeší se i financování sanace. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se soutěska znovu otevřít v květnu. Loni se do ní v omezeném režimu dostalo asi 8000 návštěvníků, a to pouze s průvodci. Denně se svezlo maximálně 180 lidí, letos by se kapacita měla zvýšit.

Velikonoční trhy

Právě uzavření hlavní atrakce po požáru v roce 2022 přivedlo Hřensko do finančních problémů. Ještě před dvěma lety obec hospodařila se schodkem kolem čtyř milionů korun. Situace se ale postupně zlepšuje – díky návratu turistů, vstupnému do soutěsek i výběru parkovného se podařilo vytvořit finanční rezervy. Obec tak může znovu plánovat investice. Do budoucna chce například vybudovat nabíjecí stanice pro elektrokola i elektromobily a celkově rozvíjet turistickou infrastrukturu.

Snahou vedení obce je přilákat návštěvníky nejen v hlavní sezoně, ale po celý rok. Letos se tu poprvé konaly adventní trhy a na tuto zkušenost navazují i velikonoční trhy, které proběhnou od 3. do 6. dubna v centru vyzdobené obce. Dalším lákadlem bude možnost přijet do Hřenska stylově – od 3. dubna sem začne jezdit historický kolesový parník z Ústí nad Labem a Děčína.

Vedle rozvoje turismu ale obec řeší i méně viditelné problémy. Snaží se například omezit nelegální zabírání obecních pozemků trhovci, kteří vystavují své zboží mimo vyhrazená místa. Někteří už své stánky odstranili, zároveň vzniká nový tržní řád, který má upravit podobu stánků i reklam a přispět k kultivovanějšímu vzhledu obce.

Hřensko tak letos vstupuje do sezony s opatrným optimismem. I když se na plavbu Edmundovou soutěskou ještě čeká, návrat turistického ruchu i nové plány naznačují, že se život do jedné z nejnavštěvovanějších bran Českého Švýcarska postupně vrací.

Stanislav Šulc: Zdeněk Svěrák už dekády pomáhá smát se podstatným věcem

Zdeněk Svěrák
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ikona, legenda, pan herec i scenárista a dramatik. Ano, čerstvý devadesátník Zdeněk Svěrák je tím vším. A přes všechny nánosy mramoru by se mohlo zapomenout, proč se zrovna tento muž stal tak zásadní figurou tuzemské kultury a veřejného života vůbec, až má část politického spektra potřebu se u příležitosti jeho jubilea vůči němu ostře vymezit. Proč je Zdeněk Svěrák pojem?

Výčet rolí, scénářů, postav, filmů, her, knih, rozhlasových pořadů a nevím čeho všeho ještě, pod nimiž byl Zdeněk Svěrák podepsán nebo jejichž ústřední figurou byl, by vydal na řádně dlouhý článek sám o osobě. A jistě se o to mnozí pokusili. Množství přitom u Svěráka není nepodstatné. Přesto jej nelze označit za „chrliče“, který by neměl záklopku a vydával vše, co mu na mysl či jazyk přišlo.

Spíš to souvisí s neuvěřitelnou délkou, po kterou je činný. Již na počátku šedesátých let nastoupil do rozhlasu, ale už během předchozí učitelské dráhy psával texty písní (ty první podepisoval pseudonymem Emil Synek). V rozhlase se setkal se svým někdejším spolužákem Miloněm Čepelkou, který ostatně devadesátiny oslaví letos v září.

V rozhlase Svěrák působil v mnoha rolích, záhy ale začal psát původní pohádky, což bude žánr, který se ve Svěrákově tvorbě objeví mnohokrát, zároveň jistá forma nadsázky a nadpřirozena se záhy stane jeho dnešním jazykem řečeno „trademarkem“.

Nastupuje Cimrman

Zlom ale přichází v prosinci roku 1965, kdy došlo k prvnímu přímému přenosu z imaginární nealkoholické vinárny U Pavouka. Ty Svěrák připravoval s kolegou Jiřím Šebánkem (představitelem řady rolí ve filmech československé nové vlny) a jazzmanem Karlem Velebným. Právě v tomto pořadu se objevila fiktivní postava zapomenutého českého génia Járy Cimrmana, která se stane Svěrákovi (a mnoha dalším lidem) osudnou.

Samotné Divadlo Járy Cimrmana pak vzniklo v roce 1967 a vedle Svěráka a Šebánka se zakládajícími členy stali také Miloň Čepelka a Ladislav Smoljak. Premiéra první hry Divadla Járy Cimrmana se konala 4. října 1967 v pražské Malostranské besedě a vedle krátké hry z pera Zdeňka Svěráka Akt byl součástí představení seminář „Cimrmanologů“, který se stal následně klíčovou součástí úspěchu divadla. Přitom původně šlo o náhradní program, protože druhá hra, která se měla hrát spolu s Aktem, nebyla ještě dokončená.

Na tvůrčím vrcholu

Následovalo to, co všichni známe. Proslulost divadla rostla, s tím také autorské dovednosti, ustavení neměnného ansámblu. A s úspěchem na divadelních prknech přicházejí větší ambice, které dostanou jasnou podobu v následujících dekádách.

Napsat, že se duu Svěrák-Smoljak v sedmdesátých a osmdesátých dařilo, je hodně slabé. Byli k nezastavení, čemuž odpovídá jen následující výčet:

Jáchyme, hoď ho do stroje, Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero, Kulový blesk, Trhák, Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný, Vesničko má, středisková, Nejistá sezóna.

A to jsou jen některé filmy, které Svěrák napsal během dvou dekád (další byly třeba pohádky Ať žijí duchové a Tři veteráni nebo komedie Vrchní, prchni), k tomu napsal ještě sedm divadelních her. Většina těchto filmů dodnes patří do zlatého fondu, k nejlepším komediím, které kdy u nás vznikly a Vesničko má, středisková byla nominovaná na Oscara.

Aby to bylo jako ze života

Ve snímku Betlémské světlo, který natočil neméně úspěšný syn Zdeňka Svěráka Jan, stárnoucí spisovatel bojuje se svými postavami, které se mu hromadí v hlavě, postupně se dostávají ven a touží po tom, aby pokračoval v jejich příběhu.

To je metoda, kterou Svěrák zcela jistě aplikuje. Nicméně úspěchu dosáhl tím, že dokáže velmi přesně pozorovat okolí. A co víc, umí syntetizovat, analogizovat, metaforizovat… souhrnně řečeno: umí pojmenovávat. Emoce, vztahy, tužby, nedostatky, problémy. A nikdy na to nerezignoval.

V tom byl po celou dobu recept úspěchu děl, na nichž se podílel, zvláště v tandemu s Ladislavem Smoljakem, jejichž společná díla mají až nezdravě blízko k poezii obyčejnosti. Ostatně ne nadarmo se motivy z právě jejich filmů dnes tak často stávají memy.

A co je zásadní: nikdy nesklouzli k eskapismu. Jejich díla lze v porovnání s ostatními tehdejšími tendenčními komediemi popsat následujícím výjevem. Představte si požár. Tvůrci obyčejných komedií by vás vzali za ruku, odvedli by vás od požáru a pak řekli nějaký trapný vtip. Svěrák se Smoljakem ne. Stáli by u toho a dělali by si legraci z toho, jak jsme všichni neschopní ten požár uhasit.

Český film pro celý svět

Svěrák náš pohled nikdy neodkláněl od podstatných věcí, naopak, vždy k nim naše oči lákal. A právě to je možná ne tak viditelná, ale zásadní zásluha, jíž si vysloužil status žijící legendy. A právě v tom se jeho aktuální političtí kritici historicky mýlí, ačkoli to nechápou.

Kdo chce Svěráka kritizovat pro jeho dílo, není to nemožné, protože samozřejmě má neduhy. Jeho filmy jsou typicky české ve své hořkosladkosti, zároveň nikdy nejsou dostatečně vážné, aby je šlo brát vážně. Takové pokračování a rozšíření švejkovství, které se stává principem. A v některých případech snad i kýčem. Na druhou stranu málokdo tak definoval typicky český film i pro mezinárodní publikum, což ostatně jasně potvrzují tři nominace na Oscara pro jeho tři snímky: vedle Vesničky to byla ještě Obecná škola a následně Kolja, který Oscara získal.

Zdeněk Svěrák slaví devadesátiny v pozici legendy. V pozici, kterou si vysloužil svým dílem i působením v občanské společnosti. Že některé dráždí, je pochopitelné. Ale na jeho slávě a úspěchu a tom, že většinou je v podstatě bezmezně obdivován, to nic nemění.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD zaznamenal loni první pokles zisku za čtyři roky. Navzdory růstu tržeb firmu zasáhla tvrdá cenová konkurence na domácím trhu, která tlačí marže dolů. Společnost proto zrychluje expanzi do zahraničí, kde už dnes generuje stále větší část svých prodejů.

Čistý zisk společnosti BYD se v loňském roce meziročně snížil o 19 procent na 32,6 miliardy jüanů (zhruba 100 miliard korun). Firma tak vykázala první pokles celoročního zisku za poslední čtyři roky, přičemž propad byl výraznější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu společnosti LSEG předpokládali pokles zhruba o 12 procent.

Tržby automobilky sice vzrostly o 3,5 procenta na 804 miliard jüanů, tempo jejich růstu však bylo nejpomalejší za posledních šest let. Negativně se na výsledcích podepsal především slabší prodej na domácím trhu, kde panuje mimořádně ostrá cenová konkurence mezi výrobci elektromobilů.

Na trhu s čistě elektrickými vozy přitom BYD dlouhodobě soupeří s americkou automobilkou Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk. Konkurenční boj v Číně podle předsedy správní rady BYD Wang Čchuan-fu dosahuje vrcholu a celé odvětví prochází „brutální vyřazovací fází“, v níž přežijí jen nejsilnější hráči.

Firma na situaci reaguje výrazným posilováním své přítomnosti v zahraničí. Zatímco dříve prodávala většinu vozů na domácím trhu, podíl zahraničních aktivit na celkovém prodeji se loni více než zdvojnásobil na 22,7 procenta. V prvních dvou měsících letošního roku pak dosáhl už zhruba 50 procent, což naznačuje rychlý posun strategie směrem k globálním trhům, včetně Evropy.

Signálem zpomalování je také vývoj zaměstnanosti. Počet pracovníků společnosti se loni snížil přibližně o desetinu na necelých 870 tisíc. Firma tak zjevně přistupuje k úsporám a optimalizaci nákladů v prostředí rostoucího tlaku na ceny i ziskovost.

Výsledky BYD potvrzují širší trend na čínském trhu elektromobilů, který je sice největší na světě, zároveň však čelí intenzivní cenové válce. Ta nutí výrobce snižovat ceny, což sice podporuje prodeje, ale výrazně omezuje jejich ziskové marže. Pro řadu firem tak může být rozhodující právě schopnost prosadit se na zahraničních trzích.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

