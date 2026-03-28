Hřensko láká na Velikonoce: lodičky, jarmark i návrat života po těžkých letech
Velikonoční víkend ve Hřensku letos slibuje víc než jen první jarní výlety. Malebná obec na okraji Českého Švýcarska se po složitých letech znovu nadechuje – láká na tradiční jarmark, návrat oblíbených plaveb a zároveň připravuje nové investice, které mají přitáhnout turisty po celý rok.
Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že Divoká soutěska se po zimní pauze znovu otevře už 1. dubna. Lodičky se vracejí na vodu a obec letos prodloužila provozní dobu – poslední plavba vyrazí v 17:30. Přístup k soutěsce sice není úplně jednoduchý, Hřensko proto plánuje obnovit pohodlnější trasu z Mezní Louky, aby byl výlet dostupnější pro širší okruh turistů.
Na hlavní atrakci si ale lidé budou muset ještě chvíli počkat. Edmundova soutěska zůstane o Velikonocích zavřená, protože je nutné zajistit zhruba pět skalních masivů, které hrozí pádem. Obec zatím čeká na stanovisko správy národního parku a řeší se i financování sanace. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se soutěska znovu otevřít v květnu. Loni se do ní v omezeném režimu dostalo asi 8000 návštěvníků, a to pouze s průvodci. Denně se svezlo maximálně 180 lidí, letos by se kapacita měla zvýšit.
Velikonoční trhy
Právě uzavření hlavní atrakce po požáru v roce 2022 přivedlo Hřensko do finančních problémů. Ještě před dvěma lety obec hospodařila se schodkem kolem čtyř milionů korun. Situace se ale postupně zlepšuje – díky návratu turistů, vstupnému do soutěsek i výběru parkovného se podařilo vytvořit finanční rezervy. Obec tak může znovu plánovat investice. Do budoucna chce například vybudovat nabíjecí stanice pro elektrokola i elektromobily a celkově rozvíjet turistickou infrastrukturu.
Snahou vedení obce je přilákat návštěvníky nejen v hlavní sezoně, ale po celý rok. Letos se tu poprvé konaly adventní trhy a na tuto zkušenost navazují i velikonoční trhy, které proběhnou od 3. do 6. dubna v centru vyzdobené obce. Dalším lákadlem bude možnost přijet do Hřenska stylově – od 3. dubna sem začne jezdit historický kolesový parník z Ústí nad Labem a Děčína.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Vedle rozvoje turismu ale obec řeší i méně viditelné problémy. Snaží se například omezit nelegální zabírání obecních pozemků trhovci, kteří vystavují své zboží mimo vyhrazená místa. Někteří už své stánky odstranili, zároveň vzniká nový tržní řád, který má upravit podobu stánků i reklam a přispět k kultivovanějšímu vzhledu obce.
Hřensko tak letos vstupuje do sezony s opatrným optimismem. I když se na plavbu Edmundovou soutěskou ještě čeká, návrat turistického ruchu i nové plány naznačují, že se život do jedné z nejnavštěvovanějších bran Českého Švýcarska postupně vrací.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.