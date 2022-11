Zdeněk Pečený: Katar (ne)chce být jako Emiráty

Vždy když se zdá, že se Katar svým pojetím islámu přiblíží ke Spojeným arabským emirátům, jako by někdo dupl na brzdu nebo rovnou zařadil zpátečku.

Daň z hříchu

Katar je pořád jen konzervativní muslimská země a v poslední době se to několikrát ukázalo. Postavení se mocné FIFA, kterou sponzoruje pivovarnický gigant InBev, s tím, že na stadionech zkrátka bude jen nealkoholické „pivo“ je toho jen poslední ukázkou. Přitom před osmi lety FIFA úspěšně zatlačila na brazilskou vládu, aby změnila zákon a povolila podávání piva na stadionech během brazilského šampionátu.

Dvaačtyřicetiletý katarský emír Tamím bin Hamad Al Thání, který nedávno navštívil Prahu, se – minimálně na poměry svého regionu – jeví jako progresivní vladař, ale katarská společnost je nadále velmi konzervativní a nechce se kvůli zhýralým západním turistům vzdát svých hodnot a pravidel. Už před deseti lety, když byly přípravy na světový šampionát v kopané v plném proudu, přinesla agentura Reuters reportáž, ve které popisuje konzervativnost mladé katarské generace. „Expaty vítáme a chceme je tady. Ale nedovolíme žádnou neúctu k našemu náboženství nebo kultuře,“ citoval Reuters Salmu, 25letou Katařanku. „Váš domov je to nyní, ale je to náš domov navždy a my se nepodvolíme vašim zvykům,“ vzkázala cizincům.

Jak pro koho

Na počátku roku 2019 se už zdálo, že by Katar mohl přidat a lákat západní turisty ve stylu Spojených arabských emirátů. Tedy upozaděním striktních muslimských pravidel. Ale najednou přišlo další omezení již tak striktních pravidel pro prodej alkoholu. Zavedla se na něj stoprocentní daň, takzvaná daň z hříchu. A jak víme, alkohol je pro „zápaďáky“ prostě zásadní. Kdo by chtěl jet na dovolenou někam, kde není pivo?

V uplynulém měsíci to na instagramových účtech různých celebrit a modelek vypadalo, že katarský emirát je jeden velký mejdan. Reakce tamní veřejnosti byla rychlá. Katařané začali svůj hněv vůči tomu, co nazývají nebezpečným hýřením, ventilovat na internetu. Podle velké části Katařanů to ohrožuje tradiční hodnoty. Arabský hashtag „Zastavte destrukci našich hodnot“ trenduje již přes týden.

Vypadá to, že z Kataru se další Dubaj, ani Abu Dhabí, v dohledné době nestane. A tak v Abu Dhabí během tamní velké ceny Formule 1 teče tento víkend šampaňské proudem, v Dauhá to vypadá na „suchý“ start světového šampionátu ve fotbale.

Tedy jak pro koho. Samozřejmě i zde platí, že všichni si jsou rovni, a někteří rovnější. V pátek potvrzený zákaz podávání alkoholu na stadionech během zápasů se vztahuje jen na plebs. Ve VIP saloncích a skyboxech šampaňské bude.