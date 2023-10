Taylor Swift v kině rozmetá žánrové rekordy

Americká popová hvězda Taylor Swiftová v noci na dnešek před publikem fanoušků a celebrit představila film o svém aktuálním globálním turné, který se pravděpodobně stane nejvýdělečnějším hudebním filmem všech dob. Snímek nazvaný Taylor Swift: The Eras Tour podle distributora během prvního víkendu vydělá kolem 150 milionů dolarů (skoro 3,5 miliardy korun). Dnes vstupuje do severoamerických kin, od pátku se bude promítat i v Česku.

Na středeční premiéru v Los Angeles dorazili kromě hlavní hvězdy také hollywoodští herci Rachel Zeglerová, Simu Liu nebo Adam Sandler, píše web The Hollywood Reporter (THR). Přípravy večera byly podle zpravodajské společnosti BBC uchovávány v tajnosti, přičemž pozvánku dostali i vybraní fanoušci prostřednictvím streamovací služby Spotify. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Swiftová dorazí, překvapením byla také účast ikony stylu R&B Beyoncé.

Swiftová po příchodu děkovala fanouškům, které označila za „hlavní postavu“ snímku. „Nikdy v životě jsem se tak nebavila, jako při turné Eras,“ uvedla. Zmíněná koncertní šňůra začala loni v březnu ve Spojených státech a po koncertech v Evropě a Asii má skončit příští listopad v Kanadě.

Záběry v novém filmu pochází z trojice vystoupení, která proběhla v srpnu na stadionu v Los Angeles. Výsledný snímek má 165 minut, což je o něco méně než aktuální koncerty Swiftové, které nabízí přehlídku skladeb z jednotlivých „ér“ její již téměř 20 let trvající hudební kariéry.

Nejvýdělečnější hudební film

„Hráli jsme tenhle koncert v dešti i za sluníčka, v nemoci i ve zdraví, ať se v našich životech dělo cokoli. A dělali jsme to s úsměvem na tváři díky tomu, co nás vítalo na druhé straně,“ uvedla 33letá zpěvačka v odkaze na své oddané fanoušky.

Film o turné se měl původně začít po celém světě promítat v pátek, Swiftová ale těsně před slavnostní premiérou ohlásila, že v USA a Kanadě se v důsledku „bezprecedentní poptávky“ dostane do kin už dnes. Celkem se bude The Eras Tour o víkendu promítat asi ve stovce zemí včetně Česka.

Distribuční společnost AMC odhaduje, že na vstupném se za nadcházející víkend vybere asi 100 milionů dolarů v Severní Americe a dalších 50 milionů ve světě, podle THR se objevily i vyšší odhady. Už před premiérou se prodaly lístky za více než 100 milionů dolarů, píše BBC.

Nejvýdělečnějším koncertním filmem byl dosud v žebříčcích severoamerických kin snímek Justin Bieber: Never Say Never z roku 2011 s tržbami 73 milionů dolarů. Dokumentární film This Is It o přípravě turné Michaela Jacksona, který vyšel krátce po jeho smrti v roce 2009, dosáhl celosvětových tržeb ve výši necelých 182 milionů dolarů.

