Brno se rozloučilo s dopravní legendou. Nyní trolejbusy Škoda 21Tr poputují i do Charkova

Asi 80 lidí přišlo v sobotu dopoledne do trolejbusové smyčky Česká na zahájení rozlučky s trolejbusy Škoda 21Tr, které jezdily Brnem od roku 1999.

Jako první nízkopodlažní trolejbusy ve flotile brněnského dopravního podniku (DPMB) se staly v závěru minulého století symbolem modernizace městské dopravy. Nyní jsou však na hranici životnosti a DPMB je nahrazuje novými vozy. Z vyřazených trolejbusů věnuje 20 kusů ukrajinskému městu Charkov, které je využije do provozu nebo na náhradní díly, uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Díky trolejbusům 21Tr mohl dopravní podnik vyřadit starší vysokopodlažní trolejbusy, zvýšit komfort cestujících a zpřístupnit službu osobám s omezením pohybu. Dnes je obdivovali zejména muži a chlapci, kteří při první jízdě zaplnili všechna sedadla. „Poprvé jsem je viděl, když mi bylo 16, a bylo to zjevení, protože byly nízkopodlažní. Designově jsou povedené a proti svým předchůdcům byly při jízdě velmi tiché. Vždy jsem se těšil, když přijížděly na zastávku,“ poznamenal Jan Říha, jenž se dnes trolejbusem svezl a pořídil si na památku několik fotografií.

Pochvala od řidičů

Trolejbusy si nechválili jen cestující, ale také řidiči. „Byl to jeden z mých nejoblíbenějších vozů. Líbí se mi, že tam není tolik elektroniky. A v zimě vyjely všechny kopce, nebyly s nimi potíže,“ vyzdvihnul Jan Čižkovský, jenž jednu z dnešních linek obsluhuje.

Vzhledem k obnově vozového parku trolejbusů v Brně se „jednadvacítky" v loni a letos v provozu objevovaly čím dál méně. Na pravidelnou linku je DPMB naposledy vypravil v polovině února. Na dnešní speciální jízdy z České přes Slovanské náměstí, Přívrat, kolem komínské vozovny k Anthroposu a do Kohoutovic k hájence a zpět se vydaly tři vozy. Jízdenky lidé kupovali na místě, jednorázová vyšla na 50 korun a celodenní na 200 korun, děti do deseti let neplatí. Výtěžek věnuje DPMB brněnské charitativní organizaci Velvet Smile, která pomáhá rodinám s nemocnými a hendikepovanými dětmi a obětem domácího násilí.

Závod Škoda Ostrov vyrobil a na trh dodal celkem 135 trolejbusů Škoda 21Tr. Brno nakoupilo 43 nových vozů a později dalších 21 po vyřazení z jiných podniků v Česku. Jezdila tam tak téměř polovina ze všech vozů. Kromě Brna je provozovala také města Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Ostrava, Bratislava, Sarajevo nebo Szeged. V současnosti vlastní DPMB 23 trolejbusů tohoto typu. Vůz s evidenčním číslem 3030 se zařadil do flotily retro vozů dopravního podniku, vůz 3063 se stane exponátem Technického muzea v Brně. Jeden vůz pak DPMB odprodá a 20 zbylých věnuje Charkovu.

OBRAZEM: Chátrající chatu u sjezdovky v Peci nahradí luxusní apartmány Reality U sjezdovky Zahrádky v Peci pod Sněžkou, na místě chátrající šestipatrové chaty Rozhlas, vznikne do konce roku 2026 apartmánový dům s 33 apartmány. Dodavatel stavby převzal staveniště loni na podzim. První fáze projektu zahrnuje demolici původního objektu, informovali zástupci developerské společnosti Crescon, která je investorem. Celková investice do projektu Zahrádky 1000 je více než 350 milionů korun. ČTK Přečíst článek