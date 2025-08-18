Lukáš Kovanda: Praha zdražuje jízdné na MHD. Roční kupon však zůstává druhý nejlevnější z metropolí EU
V Praze zdraží jízdné MHD. Cynik by mohl říci, že když Česko stále nedorovnává Německo ve výši mezd, dokonce ani v ceně Nutelly, která v tuzemsku zůstává stále dražší, tak tedy alespoň v ceně jízdného MHD.
Praha od příštího roku totiž zvedne cenu jednorázové jízdenky až o 35 procent. Zastupitelé stran Spolu a STAN, kteří návrh schválili, se přitom, jak říkají, inspirovali německými cenami. Bližší pohled však odhalí, že zmíněný cynikův postřeh by tentokrát nebyl úplně ne místě. Ze dvou zásadních důvodů.
Zaprvé, dochází ke zdražení jednorázových jízdenek. Ty zhusta využívají turisté. A často právě turisté z Německa nebo z jiné země, jejíž obyvatelstvo vykazuje vyšší kupní sílu, než je ta řadového Čecha. Tito turisté si za jízdenku klidně připlatí. Jsou zvyklí ze své domoviny, jak si ostatně ještě ukážeme. Nelze tedy předpokládat, že by se snížila turistická atraktivita české metropole.
Zadruhé, cena ročního kuponu, který využívají častí cestující, zůstává beze změny. Na úrovni 3650 korun. To je podle klíčových měřítek extrémně nízká cena. Její extrémní láci umožňuje právě i to, že zdražují jednorázové jízdenky. Výnos z nich tak může roční kupony dotovat. Z velké míry tak cizinci ze zemí s vyšší kupní sílou tak budou dotovat jízdné Čechům – alespoň tedy těm, kteří pražskou MHD využívají frekventovaně. A podle jakých měřítek jde v případě ročního kuponu o extrémně nízkou cenou? Zejména podle měřítka inflačního a podle měřítka mezinárodního.
Nejprve přibližme inflační meřítko. Před čtvrtstoletím, roku 2000, vyšel roční kupon na 3800 korun. Pokud by roční kupon měl zdražovat čistě o inflaci, musel by roku 2026 stát minimálně kolem 8300 korun. Musel by tedy být zhruba 2,3krát dražší, než tomu ve skutečnosti bude. Jestliže bychom zohlednili vedle inflace ještě navíc růst počtu spojů, výsledná cena by se musela pohybovat nad úrovní 12 tisíc korun. Musela by tedy být minimálně více než trojnásobná, než jaká roku 2026 bude.
Rovněž mezinárodní meřítko potvrzuje, že cena pražského kuponu je extrémně levná. Všechny metropole zemí EU jej po prostém přepočtu do korun dle aktuálního kursu mají dražší, s výjimkou Lucemburku, jak zachycuje tabulka níže. V Lucemburku je ovšem MHD zcela zdarma, a to od roku 2020. Třeba v nejdražší Kodani vyjde roční kupon na více než 50 tisíc českých korun.
