Češi chystají aplikaci na pomoc proti Alzheimeru. Stojí za ní kapacita Martin Tolar

Propojit moderní technologie a nejnovější výzkumy v oblasti neurovědy se chystá nová společnost Tolion. Firma s českým zázemím a s uznávaným Martinem Tolarem v čele se chystá již na podzim uvést aplikaci podporující zdravé fungování lidského mozku. Využívat má nositelné elektroniky a pokročilých algoritmů umělé inteligence. Tolion již sehnal první investory na uvedení demo modelu.

Reklama

Stamiliony lidí po celém světě trpí demencí či konkrétně Alzheimerovou chorobou. Ta přitom nemá dopad jen na samotné pacienty, ale také na jejich širokou rodinu. Účinný lék na Alzheimera zatím není, blízko mu je tým českého vědce Martina Tolara, který uzavřel třetí fázi testování svého přípravku a jeho společnost Alzheon se chystá na jednání s americkým lékovým úřadem (FDA) o uvedení na trh. Tato fáze by přitom podle Tolara mohla proběhnout v průběhu letošního roku.

Podle Tolara je však samotný lék určený pro pacienty, kteří jsou již v klinické fázi nemoci. „To jsou nejčastěji lidé po osmdesátce, u lidí, kteří mají zvláštní dispozice, to může být i dříve a příznaky se začínají projevovat již po padesátce či šedesátce,“ vysvětluje vědec. „Již od čtyřicítky se ale mozek začíná měnit, pokud se o něj správně nestaráme. Mozek spálí ohromné množství energie, což za sebou zanechává mnoho odpadu. A schopnost mozku jej odplavovat postupně slábne, až se mozek začne ničit. To pak jsou ty klinické příznaky,“ dodává Martin Tolar.

Starejte se o mozek

Právě správnému fungování mozku tak můžeme sami napomoci. Životní styl totiž patří k nejčastějším důvodům urychlené degenerace mozku. Proto se Martin Tolar rozhodl založit novou společnost, která by měla lidem pomoci se změnou životního stylu, aby riziko předčasného projevu demence co nejvíce snížili. Společnost Tolion tak nyní finišuje přípravu aplikace pro mobilní telefony, která bude využívat dostupných zdravotních dat a vytvoří personalizovaný plán.

„Na to, jak se zvyšuje či snižuje riziko dostat se do klinické fáze demence, má vliv celá řada věcí. Některé ovlivnit nemůžeme, to je zejména věk, pohlaví a genetická predispozice, kterou už umíme docela dobře zjistit. Pak tu jsou ale také vlivy, které můžeme proměnit, například stravou, medikací, pohybem, spánkem nebo sociální interakcí,“ vysvětluje Ondřej Lerch, Chief Medical Officer ve společnosti Tolion. Ta je sice americkou firmou, vedle Tolara v ní však figuruje celá řada tuzemských kapacit.

Reklama

Pozici CEO vykonává Jaroslav Lískovec, COO je Aleš Navrátil, velká část vědců a inženýrů je také z Česka.

Biohacking: Jak žít věčně, aneb má Bryan Johnson opravdu recept na dlouhověkost? Enjoy Recept jak žít věčně? To si myslí, že má Bryan Johnson, jeden z nejznámějších biohackerů současnosti, zakladatel firmy Braintree. Firmu spolu se službou Venmo prodal v roce 2013 za slušné peníze PayPalu. Tento recept, který nazval Blueprint, zahrnuje řadu strategií, které slibují zpomalit, zastavit či i zvrátit stárnutí. Johnson založil také firmu Kernel, která se soustředí na zdraví mozku a zkoumá nemoci jako Alzheimer, mrtvice, otřes mozku, ale také zkoumá mozkovou aktivitu v různých stavech vědomí. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Data, výzkum, AI

Cílem aplikace pak je vytvoření personalizovaného zdravotního plánu, který vychází jednak z reálných dat uživatele, ale také z nejnovějších studií.

„Když se podíváte do PubMedu, tedy největší databáze vědeckých článků, a vyexportujete si nejnovější články věnované Alzheimerově chorobě, vyjedou jich desítky tisíc jen za poslední dva roky. Měsíčně to vychází na zhruba tisícovku. Není v lidských silách je přečíst všechny, natož znalosti z nich začlenit do konkrétních doporučení,“ říká CTO Alzheonu Petr Kaděra. „Pomoci však může umělá inteligence, která se dostala na úroveň, kdy dokáže najít to podstatné, setřídit ty informace a dál s nimi pracovat. Jednou z klíčových částí naší práce tak bylo vytvoření modelu, který právě toto dokáže,“ dodává Kaděra.

Aplikace na podzim

„Našim úkolem v Tolion nyní je dokončit aplikaci, která by lidem pomáhala v době, kdy ještě nejsou v klinické fázi nemoci,“ říká Jaroslav Lískovec, CEO společnosti. „V průběhu léta bychom chtěli aplikaci testovat, na podzim pak bychom ji chtěli spustit na americký trh. Tehdy se totiž očekává ukončení schvalování léku od Alzheonu. V Evropě, tedy i v Česku plánujeme start v roce 2026,“ dodává Lískovec s tím, že od roku 2026 se pak bude aplikace spouštět postupně v dalších zemích celého světa. Důležité je totiž zejména slaďování fungování aplikace s místními legislativami.