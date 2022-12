Biohacking: Vitamín to není, ale jíst byste ho měli

Zdravá játra a mozek zajišťuje krom jiného cholin. Pozor ale, existuje ho několik druhů.

Cholin je základní živina, která je zdrojem metylové skupiny, kterou tělo využívá pro mnoho různých úkonů a procesů, včetně syntézy DNA, nervové signalizace a detoxikace. Organismus potřebuje cholin, aby mohl syntetizovat molekuly fosfatidylcholin a sfingomyelin, což jsou jedny z nejvýznamějších fosfolipidů, nezbytné pro tvorbu buněčných membrán. Pro všechny rostlinné a živočišné buňky je proto cholin nezbytný pro zachování strukturální integrity. Není považován za vitamín, protože si tělo umí mále množství cholinu vyrobit v játrech. Toto množství ale nestačí k pokrytí veškerých potřeb organismu, proto je nezbytné ho přijmout ze stravy či z doplňků.

Doporučený denní příjem je asi 500 mg pro dospělého. Nejbohatšími zdroji cholinu jsou hovězí maso, vejce, sojové boby, treska a brambory. Cholin je ve vodě rozpustný a je příbuzný svým účinkem s vitaminy skupiny B, jako je kyselina listová či vitamin B12. Stejně jako vitaminy skupiny B hraje cholin podobnou roli, pokud jde o podporu energie a funkce mozku a také udržování aktivního metabolismu. Ženy v plodném věku většinou potřebují méně cholinu ze stravy než děti a ostatní dospělí, protože estrogen podporuje gen, který pomáhá při jeho biosyntéze.

Nedostatek cholinu je celkem běžný, protože existuje řada genetických faktorů, které znemožňují správné vstřebávání. Takže i při dostatečné konzumaci stravy bohaté na cholin může docházet k deficitu a studie ukazují, že i průměrný člověk nedosahuje dostatečných hladin cholinu. Podle výzkumu až 50 procent obyvatelstva může mít genetickou mutaci zvýšené potřeby komponentů pro metylaci a tak může vzrůst denní potřeba cholinu až několikanásobně.

Jen ten správný cholin

Suplementace cholinem je mezi biohackery předmětem žhavé debaty. Existuje totiž několik forem cholinu a každá je kvůli svému působení na organismus vhodná pro jiné účely. Nejběžnější formou, kterou ale biohackeři nedoporučují vůbec, je cholin bitartrát, který je ve střevech bakteriemi přeměněn na sloučeninu zvanou oxid trimetylamidu (TMAO), která je v poslední době intenzivně vědci zkoumána pro její pravděpodobně negativní roli při vzniku srdečních onemocnění.

Forma cholinu Alfa-GPC je nejlepší pro zdraví mozku, pro její zklidňující účinek a pozitivní efekt na svalovou sílu. Trimetylglycin (TMG) nejlépe podporuje metylaci a tudíž celkový pocit zdraví, vyrovnané hladiny energie a nálady. Betain HCl podporuje tvorbu žaludečné kyseliny a tím pomáhá vstřebávat živiny, vitamíny i minerály. Fosfatidylcholin nejvíc pomáhá zdraví jater, žlučníku a tím i trávení tuků a detoxikaci. Fosfatidylcholin se doporučuje univerzálně, protože v této formě je cholin nejčastěji přítomen v samotném jídle.

Cholin je důležitý pro správnou funkci klíčového neurotransmiteru zvaného acetylcholin, který pomáhá nervům komunikovat a svalům se pohybovat, a působí jako neurotransmiter proti degradaci mozku. Jak stárneme, náš mozek se stává méně pružným. Cholin se významně podílí na udržování elasticity mozku tím, že udržuje hladinu acetylcholinu, která ve stáří přirozeně klesá.

Některé studie upozorňují na fakt, že nízká hladina acetylcholinu může vést k poklesu kognitivních funkcí, což může dojít až k rozvoji senility a Alzheimerovy nemoci. Pacienti s již rozvinutou Alzheimerovou chorobou vykazují velmi nízký statut acetylcholinu a některé léky určené pro léčbu této nemoci vlastně napodobují efekt cholinu na zvýšení účinků tohoto neurotransmiteru.

Cholin je potřebný pro adekvátní přenos tuků z jater do buněk v celém těle. Cholin je zodpovědný za očistu jater od nahromaděného tuku. Cholin se totiž podílí na transportu cholesterolu i triglyceridů z jater do jiných částí těla, kde jsou potřeba. U lidí, kteří mají v těle nízkou hladinu cholinu, bylo podle některých studií zjištěno, že jsou více ohroženi poškozením jater a dokonce jejich selháním. Cholin také pomáhá tvořit LDL cholesterol v játrech, a i když je LDL považován za "špatný" druh cholesterolu, určitá hladina je stále potřebná pro zdravé fungování organismu.

