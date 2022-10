Biohacking: Zázrak jménem Biotin. Pro zdravé srdce i správné vnímání bolesti

Biotin neboli také vitamín B7, patří k vitamínům skupiny B. Je plně rozpustný ve vodě a nejznámější jsou jeho pozitivní účinky na vlasy a pokožku. Tento zásadní vitamín ale vykazuje i další benefity pro celý lidský organismus.

Biotin reguluje expresi genů, které jsou zásadní pro vykonávání metabolických funkcí. Spolu s dalšími B vitamíny je nezbytný pro přeměnu přijaté potravy do využitelné energie. Nejprve tak, že přeměňuje sacharidy na glukózu, což je organismem preferovaný zdroj energie. Pomáhá tělu také využít aminokyseliny z bílkovin, aby se mohly účastnit různých biologických procesů. A v neposlední řadě aktivuje mastné kyseliny z tuku obsahujících potravin.

S dostatečnou hladinou vitamínu B7 tak zabráníme symptomům pomalého metabolismu. Těmi mohou být únava a snížená úroveň energie, přibírání na váze a trávící problémy. Biotin také pomáhá chránit před rozvojem diabetu 2. typu. Studie na toto téma ukazují, že zvláště pokud ho spojíme s konzumací chromu, sníží se tím hladina krevního cukru u diabetiků. Biotin totiž nejen že podporuje funkci inzulínu, který je nezbytný ke snížení cukru v krvi, ale také snižuje produkci enzymů, které podporují produkci glukózy v játrech. Pak se i do krve vyplavuje méně cukru a dále se snižuje riziko inzulínové rezistence. Biotin umí snížit i symptomy již propuknutého diabetu, včetně nervové bolesti.

Biotin výrazně podporuje zdraví nervového systému tím, že hraje roli v přenosu nervových vzruchů a při aktivitě neurotransmiterů. Vitamin B7 také posiluje oběhovou soustavu a chrání srdce. Snižuje hladinu celkového cholesterolu a triglyceridů (opět zejména v synergii s chrómem) a zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol. Vyvážená hladina biotinu v organismu podporuje funkce štítné žlázy a nadledvinek, které jsou zodpovědné za správné vnímání hladu, bolesti, dobrý spánek a náladu.

Doporučená denní dávka biotinu činí 30 µg pro dospělého. Nejbohatšími zdroji jsou vejce, luštěniny, ořechy a semínky, játra, sladké brambory a houby. Nedostatek není v západním světě příliš častý, protože biotin je obsažen v malém množství ve většině přirozených potravin. Nejčastějšími symptomy deficitu vitamínu B7 je padání vlasů, lámající se nehty, seborrhoická či ekzematická vyrážka, únava a deprese. Tím, že nejčastějšími projevy jsou právě ty kožní, biotin je často indikován jako potravní doplněk, které tyto potíže pomůže spravit či alespoň zlepšit. Biotin lze konzumovat vnitřně v různých dávkách samotný, i v rámci B-komplexu. Tak se sníží pravděpodobnost nerovnováhy jednotlivých vitamínů skupiny B a zároveň se zajistí jejich každodenní pokrytí. Vysoké dávky biotinu jsou zejména schopné vychýlit statut vitaminu B5 – kyseliny pantotenové – který například pomáhá léčit akné. Kúru s tabletami B-komplexu většinou stačí absolvovat několikrát do roka. Biotin je často obsažen nejen v doplňcích stravy, ale dají se pořídit i kožní produkty, jako různé krémy, séra i šampony a masky na vlasy.

Tyto preparáty mohou pomoci, ale studie radí spíše přijmout biotin ze stravy či z doplňků pro plnou škálu benefitů. Řada z nich vyvozuje, že konzumace suplementů s biotinem po dobu 3-6 měsíců může pomoci růstu vlasů a zpomalit jejich padání. Další ze studií zjistila, že v porovnání s kontrolní skupinou ti, kteří opět brali doplněk s biotinem uvedli zlepšení v celkovém objemu a hustotě vlasů po 90 dnech, a dokonce v lesku a hydrataci vlasů po 180 dnech.

Další studie z roku 2017 se opět zaměřila na efektivitu suplementace biotinem pro rychlost růstu vlasů a kvalitu nehtů a seznala, že ve všech případech došlo k jejich klinickému zlepšení.

Biotin je obecně jako doplněk stravy dobře snášen i ve vysokých dávkách, a to až do 10 mg denně, což je 300x více, než je doporučená denní dávka. Pokud ho tělo přijme v nadbytečném množství, nedělá si rezervy a jednoduše ho vyloučí. V případě problémů s pletí, vlasy či nehty, se doporučuje začít s doplňky stravy obsahující cca 100 µg denně a postupně navyšovat, pokud nezaznamenáme efekt.