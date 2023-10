Biohacking: Játra pomůže vyčistit nejen ostropestřec, ale i pampeliška

Játra jsou orgánem často trpícím současným moderním životním stylem. Stav jater může značně ovlivnit celkové zdraví organismu i kvalitu života. Játra jsou největším vnitřním orgánem v těle a jsou primárním detoxikačním orgánem. Nedetoxikují pouze zřejmé škodlivé látky z vnějšího prostředí, ale také metabolity vnitřních procesů jako je trávení, dýchání, opravy tkání a orgánů, a podobně.

Játra jsou rověnž důležitá při procesu produkce žluče (která se dále uchovává ve žlučníku), pomáhají zpracovávat živiny vstřebané ve střevech, udržovat rovnovážnou hladinu bílkovin, cukrů a tuků v krvi a také odstraňují nadbytečné hormony z těla.

Potíže s játry se na klinické úrovni většinou diagnostikují pomocí krevních testů. Nejčastějšími onemocněními jater jsou v dnešní době cirhóza, k jejímuž vzniku většinou vede nadměrné požívání alkoholu či onemocnění žloutenkou. Dále je to nealkoholické ztučnění jater, které je spojené s obezitou a špatným životním stylem, nezdravou stravou a minimálním pohybem. I to může vést k cirhóze a až nenávratně poškozeným játrům. Tato onemocnění patří pod dohled lékaře, ale i méně závažné problémy s játry mohou znepříjemnit život a stojí za to se tímto orgánem ve vlastním zájmu zabývat.

Jedním z prvních příznaků zhoršené funkce jater bývá únava. Ta může mít samozřejmě řadu dalších příčin, ale pokud víte, že váš životní styl není nejzdravější, zaměřit se na ozdravení jater určitě neuškodí. V každém případě platí obecné pravidlo, že je pro možnou změnu nutné nejen něco přidat, ale také odebrat. V tomto případě může stavu jater pomoci si naordinovat „suchý“ měsíc bez alkoholu a ze stravy vyloučit průmyslově zpracované potraviny a nezdravé tuky. Játrům tím umožníme oddech a lehkou opravu a sobě zdravější pocit a vyšší míru energie. Pro větší podporu můžeme také něco přidat.

Ovoce a zelenina pomohou

Jako nejjednodušší prostředek pro nápravu jater funguje zvýšená konzumace ovoce a zeleniny a to nejlépe v syrové formě. Studie ukazují, že zvláště nápoje z odšťavněné zeleniny a ovoce - díky koncentraci živin a snadné stravitelnosti - pomáhají celkem efektivně čistit játra a zlepšovat jejich stav. Mezi zeleninu ideální pro detoxikaci jater patří ta košťálová, jako je kapusta, zelí, květák, brokolice.

Obsahuje totiž sirné komponenty, které mají silný detoxifikační účinek. Dále pak chřest, červená řepa a celer. Z ovoce jsou to zvláště citrusy a pomáhají i bylinky jako petržel, bazalka a koriandr. Zelenina a ovoce obsahují kromě řady prospěšných fytochemikálií také velké množství draslíku, který má také schopnost zlepšovat jaterní funkci.

Pampeliškové překvapení

Jednou z nejlépe fungujících rostlin k očistě jater je pampeliška. Lze konzumovat přímo její v přírodě natrhané listy, jako součást salátů, smoothie či pomazánek. V Česku lze nalézt asi 250 druhů pampelišek či smetánek a všechny jsou jedlé. Stejně tak lze konzumovat celou rostlinu. Biohackeři mají rádi bezkofeinovou alternativu kávy z pražených kořenů pampelišky, kvůli chuti i pro její výborné účinky při detoxikaci jater. Pokud chcete jednodušší řešení, lze zakoupit extrakty z pampelišky, a to i ty bezalkoholové.

Dalším přírodním prostředkem pro ozdravení jater je známý ostropestřec, druh bodláku, který se dá v různých formách pořídit v každé lékárně a zdravé výživě. Vědci zjistili, že ostropestřec má schopnost zvrátit i vážné jaterní choroby a prodloužit život pacientů s akutním jaterním selháním. Zázvor a kurkuma, ve formě koření či výtažků jako doplňky stravy se používají tradičně jako podpora jaterního zdraví.

Populární jsou ucelené kúry pro detoxikaci celého těla a zejména pak neustále namáhaných jater. Doporučujeme jednu z těch příjemnějších k vyzkoušení - cca půl litru vody přivedeme k varu a přidáme po čtvrt lžičce zázvoru a muškátového oříšku, a půl lžičky skořice. Necháme louhovat alespoň půl hodiny. Scedíme, necháme vychladnout a přidáme dvě deci brusinkového džusu. Dále čerstvě vymačkanou šťávu ze 3 pomerančů a 2 citrónů. Pokud je nápoj příliš kyselý, můžeme přidat lžičku medu či jiného zdravého sladidla a popíjíme průběžně celý den.