Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Írán slíbil masivní odvetu za zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při útocích, které na Írán v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americký prezident Donald Trump vzápětí Teherán varoval před dalším eskalováním konfliktu.
Izraelská armáda oznámila, že protivzdušná obrana zachytila další salvu raket směřujících z Íránu na Izrael. Írán brzy ráno opakovaně zaútočil raketami na několik míst v Izraeli včetně Jeruzaléma a Tel Avivu. Podle izraelské záchranné služby Magen David Adom byla během prvních 24 hodin konfliktu v Izraeli zabita jedna osoba a 121 bylo zraněno, uvedla AP.
Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.
Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní
Názory
Server Al-Džazíra napsal, že byly dnes už druhým dnem slyšet výbuchy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, v hlavním městě Bahrajnu Manámě a v katarské metropoli Dauhá, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do regionu, který byl dlouho považován za oázu míru a bezpečnosti na jinak turbulentním Blízkém východě.
Svědci v Dauhá uvedli, že slyšeli několik hlasitých výbuchů a viděli hustý černý kouř stoupající na jasném ranním obzoru na jihu města. Krátce nato se další vlna výbuchů rozlehla Dubají. Na obloze nad městem byly vidět obláčky bílého kouře ze sestřelovaných raket, zatímco nad přístavem Džabal Ali, který patří k nejrušnějším na Blízkém východě, stoupala oblaka tmavého kouře.
Výbuchy byly hlášeny také v Manámě, kde svědci zaznamenali nejméně čtyři hlasité exploze. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o škodách nebo zraněných.