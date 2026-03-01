Vyberte si z našich newsletterů

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

dým stoupající po výbuchu v Teheránu
Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se poprvé stal terčem íránských dronů Omán.

Írán slíbil masivní odvetu za zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při útocích, které na Írán v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americký prezident Donald Trump vzápětí Teherán varoval před dalším eskalováním konfliktu.

Izraelská armáda oznámila, že protivzdušná obrana zachytila další salvu raket směřujících z Íránu na Izrael. Írán brzy ráno opakovaně zaútočil raketami na několik míst v Izraeli včetně Jeruzaléma a Tel Avivu. Podle izraelské záchranné služby Magen David Adom byla během prvních 24 hodin konfliktu v Izraeli zabita jedna osoba a 121 bylo zraněno, uvedla AP.

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní

Názory

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Server Al-Džazíra napsal, že byly dnes už druhým dnem slyšet výbuchy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, v hlavním městě Bahrajnu Manámě a v katarské metropoli Dauhá, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do regionu, který byl dlouho považován za oázu míru a bezpečnosti na jinak turbulentním Blízkém východě.

Svědci v Dauhá uvedli, že slyšeli několik hlasitých výbuchů a viděli hustý černý kouř stoupající na jasném ranním obzoru na jihu města. Krátce nato se další vlna výbuchů rozlehla Dubají. Na obloze nad městem byly vidět obláčky bílého kouře ze sestřelovaných raket, zatímco nad přístavem Džabal Ali, který patří k nejrušnějším na Blízkém východě, stoupala oblaka tmavého kouře.

Výbuchy byly hlášeny také v Manámě, kde svědci zaznamenali nejméně čtyři hlasité exploze. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o škodách nebo zraněných.

Letecký šok: Klíčový uzel mezi Východem a Západem ochromen

Lufthansa, ilustrační foto
Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.

Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.

Podle Reuters mělo uzavření letišť dopad i mimo region. Dubaj a nedaleká Dauhá, kde byly v neděli ráno hlášeny exploze, leží na klíčovém dopravním uzlu mezi východem a západem. Uzavření těchto letišť proto narušilo letové řády leteckých společností po celém světě.

námořní cvičení v Hormuzském průlivu

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

Trhy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna "prakticky uzavřena". Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

ČTK

Přečíst článek

Letecké společnosti v Evropě, Asii a na Blízkém východě zrušily nebo přesměrovaly lety, aby se vyhnuly uzavřenému nebo omezenému vzdušnému prostoru, což vedlo k prodloužení letových časů a nárůstu nákladů na palivo. Narušení provozu navíc umocnila nemožnost využívat íránské a irácké trasy. Ty získaly na významu v momentě, kdy válka na Ukrajině donutila letecké společnosti vyhýbat se ruskému vzdušnému prostoru.

Uzavření nebe na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat stále užší výběr leteckých tras, přičemž další riziko představují střety mezi Pákistánem a Afghánistánem, uvedl ředitel komunikace serveru Flightradar24 Ian Petchenik. "Případná eskalace konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem a následné uzavření vzdušného prostoru by měly pro spojení mezi Evropou a Asií drastické důsledky," dodal Petchenik.

