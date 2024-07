Biohacking: Mořské řasy chrání játra a pomáhají hubnout

Pravidelná konzumace mořských řas má pro tělo blahodárné účinky. Ale pozor na dávkování. Řasy předcházejí ucpávání cév, obezitě a zlepšují profil cholesterolu.

Mořské řasy jsou potravina, kterou našinec často potká většinou pouze pokud si zajde na sushi. Přitom je to potravina, na kterou se v historii spoléhaly celé populace a sehrála významnou roli při přežití v dobách, kdy suchozemské potravy bylo z různých důvodů pomálu. Dodnes je pro zejména východoasijské národy nepostradatelnou součástí každodenního jídelníčku. Má povětšinou rybí, mořskou chuť a dodává jídlu přirozeně sůl a další minerály.

Řasy jsou jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, které se často klasifikují jako druhy rostlin, ačkoliv jejich buňky mají specifika, kterými se liší od rostlin i živočichů. Odhaduje se, že existuje na stovky tisíc druhů řas, řada z nich patří do takzvaných mikrořas. Jedná se o jedny z nejstarších živých organismů, z kterých se pravděpodobně kdysi dávno vyvinuly suchozemské rostliny. Jako rostliny také obsahují chlorofyl a produkují kyslík. Žijí jak v slaných, tak sladkých vodách a liší se barvou a tvary, které jejich kolonie vytváří. Jejich zabarvení je definováno poměrem chlorofylu a dalších barviv jako například karotenoidy.

Prevence proti infarktu

Některé druhy řas se dají konzumovat jako jídlo, jako například ve zmiňovaném sushi a dalších tradičních exotických jídlech. Jsou to druhy jako kelp, nori, dulse, wakame, arame či irský mech. Další druhy je vhodné konzumovat ve formě doplňků stravy či prášku jako přídavku do jídla, jsou to chlorella, spirulina a další. Nutričně mají řasy společnou vysokou koncentraci látek, které významně podporují lidské zdraví a brojí proti řadě chorob, zejména těch civilizačních.

Co se týče komponentů, které musíme nutně přijmout ze stravy, jako vitamíny a minerály, řasy jsou na pomyslném žebříčku jedním z nejkoncentrovanějších zdrojů. Obsahují celou škálu vitamínů rozpustných v tucích - A, D, E i K a všechny vitamíny skupiny B a vitamín C. Z řas lze získat i vitamín B12 a vitamín D, který jsou dostupné primárně pouze ze živočišných zdrojů.

Z minerálů obsahují všechny, včetně stopových minerálů, které potřebujeme pouze v malých množstvích. Obsahuje také mastné kyseliny, bez kterých se neobejdeme a musíme je přijmout stravou, převážně kvůli zdravému mozku. Řasy nám také dodají specifické aktivní enzymy a různé druhy fytochemikálií, které dále podpoří naše zdraví.

Pomocník při hubnutí

Jedny z těch, které se podařily oddělit z přirozené fyzické mřížky hnědých druhů řas a u kterých existuje řada studií, dokazujících jejich účinnost je fucoidan a fucoxanthin. Fucoidan je polysacharid a fucoxanthin je barvivo z rodiny karotenoidů, čili je významným antioxidantem. Oba mají také antidiabetické a protirakovinné účinky.

Studie dokázaly, že chrání játra, předcházejí ucpávání cév, zlepšují profil cholesterolu a snižují zánět. Předcházejí také obezitě a pomáhají snižovat váhu. Tyto benefity nám tak pomáhají předcházet moderním chronickým onemocněním. Podporují také zdraví mitochondrií a udržují tak energetický metabolismus v dobré kondici. Jediná nevýhoda je nestabilita těchto látek v organismu, kdy se brzy po konzumaci vyloučí. U lidí však vydrží v organismu déle, než se ukázalo ve zvířecích modelech. Člověk je tedy evolučně uzpůsoben pro konzumaci řas a pro získání benefitů je nutná pouze pravidelnost.

V neposlední řadě řasy obsahují spoustu bílkovin a některé druhy jsou schopny konkurovat hovězímu steaku v aminokyselinovém profilu. To vše přitahuje nejen biohackery, ale také potravinářský průmysl, protože jejich nenáročné pěstování z nich dělá udržitelný zdroj při výrobě potravin. Také na rozdíl od živočišné produkce, řasy neprodukují skleníkový plyn C02, ale naopak ho řasy spotřebovávají a vypouští do ovzduší kyslík. Pouze často intenzívní zabarvení a „rybí“ vůně a příchuť zatím omezuje rozsah jejich použití. Je doporučené sledovat zdroje řas při konzumaci, neboť vysoký obsah chlorofylu činí z řas významné chelátory, to znamená, že na sebe navazují řadu různých druhů látek, jako například těžké kovy z prostředí. Těmito vlastnostmi však také po konzumaci váží těžké kovy v našem organismu a detoxikují ho tím.

