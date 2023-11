Biohacking: Jak si udržet zdravý žlučník

Žlučník je dutý orgán umístěný na pravé straně dutiny břišní blízko jater. S játry má propojenou funkci: v játrech se vytváří žluč, která pak putuje do žlučníku, kde je uložena a čeká na své využití. To přichází, když sníme tučnější jídlo. Žluč je pak vypuštěna do tenkého střeva, kde pak emulguje tuky a pomáhá k jejich lepšímu strávení a následnému využití.

Žlučník není fakticky nezbytný orgán, chirurgické odebrání se indikuje nejčastěji kvůli žlučníkovým kamenům. To je jeho nejběžnější problém. Žlučníkové kameny se mohou lišit velikostí, od malých jako zrnka písku až po velmi velké, které se rozšíří téměř na celou velikost orgánu. Žlučníkové kameny jsou většinou tvořeny žlučí navázanou na cholesterol nebo bilirubin, což je odpadní látka metabolismu hemoglobinu. Žlučníkové kameny nemají tvrdost jako kamínky čistě z minerálů (v porovnání například s ledvinovými kameny), ale jejich tvrdost je dostatečná na to, aby svou přítomností způsobovaly bolest.

Žlučníkový záchvat nebo také kolika je silná bolest zejména v pravé horní části dutiny břišní v důsledku dočasného zablokování žlučovodu žlučníkovým kamenem. Bolest může vystřelovat do pravého ramene a může se také projevovat jako pocit tlaku v podžebří a trvá i přes hodinu.

Dalším závažným žlučníkovým problémem je cholecystitida neboli zánět žlučníku. Je obvykle způsobena žlučovým kamenem, který se zasekl ve žlučovodu. Obvykle způsobuje silnou až velmi silnou bolest břicha, která trvá šest hodin nebo déle a někdy je doprovázena horečkou a nevolností. Zajímavé je, že odstranění žlučníku nemusí nutně problém bolesti vyřešit, neboť žlučovod v těle dále musí zůstat, aby mohl přivádět žluč přímo z jater do tenkého střeva. Přetrvávající problémy se týkají asi deseti procent pacientů po odstranění žlučníku.

Protože až dvacet procent populace trpí na žlučníkové kameny a bolest s nimi spojenou, lifestylová opatření mohou pomoci předcházet problémům se žlučníkem či s nimi do značné míry pomoci. Zásadní pro trvalé zdraví obecně a stejně tak i žlučníku je udržování normální váhy. Nadváha je jedním z hlavních důvodů vzniku žlučníkových kamenů. Jsou pro to dokonce dva důvody. V játrech se u obézního člověka může tvořit více cholesterolu, z kterého pak žlučníkové kameny vznikají.

Dále je to ženský hormon estrogen, který je mimo jiné produkován v tukové tkáni a to u obou pohlaví. Čím více tedy tuku na těle máme, tím více estrogenu koluje v krvi. Ten pak zvyšuje tvorbu cholesterolu v játrech. Ovšem pokud chceme hubnout, přísné jednostranné diety našemu žlučníku posloužit také nemusí. Vytvářejí elektrolytickou nerovnováhu a pokud navíc jíme opravdu málo kalorií, vyplavuje se do krve více cholesterolu z tukových zásobáren v těle.

Nejdůležitější je zdravě jíst

Nejjistější preventivní strategií pro zdravý žlučník je ale jako téměř u všech onemocnění zdravá strava. Zařaďte do jídelníčku potraviny s vysokým obsahem vlákniny - snažte se o konzumaci 30-40 gramů vlákniny denně, což může pomoci snížit riziko vzniku žlučových kamenů. Dobrými zdroji vlákniny jsou ovoce a zelenina a také a luštěniny, ořechy a semínka. Čerstvá zelenina a ovoce má navíc vysoký obsah vody, elektrolytů, antioxidantů, ale nízký obsah soli a tuků.

Konzumace vegetariánské stravy je rovněž spojena se sníženým rizikem vzniku žlučových kamenů, stejně jako vyhýbání se průmyslově zpracovaným potravinám nebo alergizujícím mléčným výrobkům. Červená řepa, artyčoky a pampeliškové listy - tato zelenina pomáhá podporovat zdraví jater svými detoxikačními účinky a může zlepšovat tvorbu a tok žluči. Více čerstvých potravin můžete konzumovat také díky přípravě vlastních čerstvých džusů nebo smoothies. Zkuste do nich přidat potraviny bohaté na draslík, jako je avokádo, listová zelenina, rajčata, jablka a banány. Naopak se vyhněte tučným potravinám, které žlučník zatěžují a to zejména ztužené a pak také některé nasycené tuky.

Z bylinek pomáhá žlučníku nejvíce pampeliška, kurkuma, ostropestřec a máta. Lze je užívat ve formě čajů, extraktů i kapslí. Specifickým doplňkem jsou žlučové soli či kyseliny- konzumované spolu s jídlem výrazně ulevují přetíženému žlučníku s rozkládáním tuků.