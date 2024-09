Biohacking: Jak ve zdraví přežít nástup podzimu

Příchod podzimních plískanic a nižších teplot se často projeví na snížené imunitě obyvatel a vyšší incidenci řady infekčních nemocí zejména horních a dolních cest dýchacích. Změna ročních období se děje neustále a z evolučního hlediska by na ni měl organismus být zvyklý, zejména u průměrně zdravého dospělého jedince. Pokud tomu tak není, značí to již určitou patologii v těle, nebo alespoň chronickou nerovnováhu v životním stylu projevující se problémy na fyzické a psychické úrovni. Tyto můžeme napravit konkrétními strategiemi a náš každodenní přístup změnit k lepšímu. To se projeví na všech úrovních: lepší imunitě, náladě i hladině energie.

Klíčová změna, jejímiž dopady nemáme většinou tendenci se zabývat, je slábnoucí intenzita slunečního záření a zkracování světlé části dne. Role slunečních paprsků v našem životě je nezastupitelná. Důležitou změnou s odcházejícím létem je fakt, že tělo přestává být schopno tvořit si samo vitamín D ze slunečních paprsků. Je to dáno tím, že UV záření musí na kůži pro tvorbu vitamínu D dopadat v určitém úhlu a takto vysoko už slunce na oblohu opět do jara nevystoupá. Z podstaty toho, že je vitamín D vitamín, není tělo schopno si ho vyrobit bez vnějšího impulsu, nebo ho musíme přijmout stravou. Je přítomný téměř výhradně v živočišných produktech, ale je třeba zdůraznit, že získat jeho doporučené množství pouze z jídla je téměř nemožné.

Doporučená denní dávka byla dlouhé roky stanovena na 1000 mezinárodních jednotek (IU) denně, s epidemií covidu-19 proběhlo přehodnocení na 2000 IU denně. Statut vitamínu D byl totiž úzce korelován s vážností průběhu a smrtností na covid-19, nejvíce ze všech zkoumaných látek, které na covid měly vliv. V minulosti byla hladina vitamínu D spojována zejména s jeho rolí v kosterním metabolismu a jeho velmi nízká úroveň s rozvinutím křivice u dětí. Odborníci ale časem zjistili, že se vitamín D chová spíše jako steroidní hormon než vitamín a má řadu nezastupitelných rolí v organismu. Jednou z těch hlavních je právě jeho funkce modulátoru obranných schopností těla.

Vitamín D je rozpustný v tucích a díky tomu se ukládá v tkáních na delší dobu. Jeho dostatečná zásoba nám tedy vystačí na několik týdnů až měsíců, pokud jsme se v létě pravidelně vystavovali přímým slunečním paprskům bez ochrany. Tato zásoba je ale vysoce individuální a už týdny po absenci vitamínu D ze slunce můžeme pociťovat dopady. Má se za to, že alespoň částečně tato absence způsobuje vznik „podzimních splínů“, protože nízký status vitamínu D v organismu je významně spojen se vznikem depresí a úzkostí. Od září se tedy pro zachování jeho dostatečné hladiny a tím dobrého zdraví doporučuje suplementace vitamínem D, ideálně oněch 2000 IU denně pro dospělého, 1000 IU pro děti.

Únavu a zhoršenou imunitu také může způsobovat vliv zkracujícího se dne a slábnoucích slunečních paprsků na náš cirkadiánní rytmus. To jsou naše vnitřní hodiny, které řídí denní cyklus našeho těla. Určuje tak dobu a délku spánku, hladinu energie během dne, apetit či náladu a to je řízeno pomocí biochemických procesů. Například intenzita modré části světelného spektra má vliv na vyplavení energetizujících hormonů v těle a pokud je slunce málo, můžeme mít pocit chronicky zvýšené únavy.

Letní životní styl zahrnující déle strávený čas na čerstvém vzduchu a více pohybu, více čerstvých potravin, více volna a sociálních interakcí nás nabudil a zpomalení s podzimem můžeme pociťovat negativně. Je tedy dobré nezazimovat ihned, ale pokračovat s nějakým pohybem a vhodně oblečení nadále trávit čas venku. Zařadíme více teplých potravin do jídelníčku, ale dbáme na čerstvost a prospěšnost surovin. Je dobré přidat čaje a bylinky do každodenní rutiny: například ve formě adaptogenů, jako je tulsi, ašvaganda, rodiola či bakopa. Ty mají mřížku rozličných prospěšných látek, které vylepšují celkový stav a pomáhají zmírnit dopady stresu a udržují dobrou náladu. Pro podporu imunity je na podzim vhodné také zahrnout další doplňky jako vitamín C, zinek či hořčík. Tak se nám nemoci vyhnout co nejdéle a lépe si užijeme toto roční období.