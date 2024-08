Biohacking: Houba reishi má blahodárný vliv na lidské zdraví. Pomoci může i v boji s rakovinou

Medicinální houby jsou součástí východní medicíny po tisíciletí. V naší západní kultuře jsme zvyklí spíše chutné druhy hub konzumovat jako potravinu. Dnes houby sbíráme či i pěstujeme pro jejich kulinářské využití, ale můžeme je také používat jako léčivé prostředky. Jedna z těch nejznámějších a nejpoužívanějších medicínských hub je reishi, neboli lesklokorka lesklá.

Je také jednou z těch hub, která má širokospektrální využití a minimum kontraindikací. Řadí se mezi adaptogeny, což je skupina léčivých rostlin a hub, které výrazně snižují dopady různých druhů stresu na organismus. Dá se najít i u nás, ale obecně je nejedlá, protože má hořkou chuť a tuhou texturu. Používá se tak často ve formě extraktu, prášku v kapslích či se míchá s dalšími přísadami jako čaj nebo i náhrada kávy.

Konzumace reishi nám může poskytnout řadu zdravotních benefitů. Těmi adaptogenními jsou snižování chronického zánětu v těle, který způsobuje celou škálu moderních chorob jako nádorová onemocnění, srdeční a metabolické nemoci. Kromě zkušeností mnoha terapeutů i obyčejných lidí existují tucty vědeckých studií podporující tato tvrzení.

Protinádorové účinky

Odborníci věří, že za pozitivními výsledky ve studiích zkoumajících vliv reishi na vznik a postup rakoviny jsou látky zvané polysacharidy. Tyto látky mají významné protinádorové a antioxidační vlastnosti a také chrání buňky při radioterapii a chemoterapii a zmírňují únavu, která často vzniká jako důsledek těchto terapií. Polysacharidy chrání DNA a brání mutaci zdravých buněk. Tyto látky obsahují i některé další rostlinné potraviny, ale v reishi jsou koncentrované a navíc v mřížce s dalšími specifickými léčebnými substancemi. Další takovou je skupina látek zvaných triperteny. Ty ve studiích vykazují efekt zabraňující tvorbě metastáz a umí zpomalovat či zastavovat růst nádorů.

Dalšími látkami, které reishi obsahuje ve významném množství jsou beta-glukany. Ty mají značné imunomodulační schopnosti. To znamená, že regulují imunitní systém- zvyšují imunitu, zda a kde je to potřeba a pokud máme sklon i k autoimunitním onemocněním, jako jsou alergie různého druhu či artróza, dokážou imunitu krotit. V případě rakoviny jsou schopné posilovat imunitu tak, že ta je lépe schopná rozpoznat zmutované buňky. Beta-glukany umí v organismu podpořit tvorbu specifických bílých krvinek zvaných přirození zabijáci (natural killers- NK). Ty jsou právě vybavené k lepšímu rozpoznání nádorových buněk a označí je ke zničení. Podpora imunitních procesů, kdy se tvoří tyto NK buňky je jednou z nejlepších strategií v případě podpory boje proti rakovině.

Benefity reishi nesouvisí jen s imunitním systémem. Má značný vliv také na zdraví orgánů a to i těch nejvíce používaných a energeticky náročných, jako jsou srdce a játra. Látky v reishi umí pomoci játrům v detoxikaci a také při obnově tkáně samotných jater. Funkci a stav srdce látky v reishi podporují tím, že umí snižovat krevní tlak a také zbavovat cévy usazenin a tím zlepšovat markery cholesterolového zdraví. To je právě pomocí tripertenů, ale i dalších látek, které snižují zánět v oběhovém systému. Tomu také pomáhá vyrovnaná hladina různých hormonů, které má reishi schopnost balancovat. A to právě stresové hormony, jako kortizol, katecholaminy jako adrenalin a noradrenalin a vazopresin, který reguluje krevní tlak. Ale má vliv i na hormony štítné žlázy a jejich součinnost s dalšími hormony a jejich roli v různých dráhách a při rozličných procesech v těle.

Reishi je schopna ovlivňovat celý endokrinní systém, takže má tak možnost vyrovnávat hladiny i hormonů sexuálních, spánkových a také metabolických. Zásadním metabolickým hormonem je inzulín, jehož správné vylučování a normální citlivost organismu na něj je předpokladem pro prevenci cukrovky 2. typu. Reishi tak má proti-diabetické vlastnosti.

Reishi bývá dospělým organismem dobře snášena, poradit s lékařem by se měli zejména pacienti s léky na vysoký krevní tlak. Reishi se doporučuje brát několikrát do roka ve zhruba 6-8 týdenních intervalech, aby si tělo nezvyklo na jeho adaptogenní benefity.