Biohacking: Cordyceps pomůže se stresem, srdcem i trávicím systémem

Jako ostatní populární medicinální houby, i Cordyceps se stal pomocníkem při zdravotních problémech dnešního moderního člověka. Jedná se o houbu, která je pro své výrazné zdraví vylepšující účinky v čínské medicíně používána po tisíce let. Jde o parazitickou houbu, které existují stovky druhů. Podobně jako univerzálně používaná reishi je i cordyceps adaptogenem. To znamená, že v těle kompenzuje negativní dopady stresu a posiluje organismus, zvyšuje energii a potlačuje únavu.

Tam ale benefity cordycepsu nekončí. Existuje řada odborných studií, které zkoumaly účinky této houby a jednou z těch prominentních jsou její imunomodulační vlastnosti. Výrazně tedy posiluje imunitu a chrání proti akutním i chronickým infekcím. Působí tak pomocí hned několika principů. Podporuje tvorbu makrofágů v organismu a tím brání množení škodlivých bakterií. Přispívá také k produkci speciálních buněk imunitního systému zvané „přirození zabijáci“ (Natural Killers- NK).

Nepůsobí jen při tvorbě rozličných protilátek, ale také zlepšuje imunitu na buněčné úrovni. Těmito a dalšími mechanismy působení v imunitním systému nejen brání infekcím, ale také předchází rakovinnému bujení. Vykazuje také vlastnosti bránící růstu již vzniklých tumorů a studie vykázaly chemoprotektivní a radioprotektivní účinky při zmírňování vedlejších účinků léčby rakoviny.

Cordyceps také pozitivně působí na zdraví střev, kde sídlí významná část naší imunity. Nejen že má schopnost bránit množení nežádoucích střevních bakterií jako E. Coli a Salmonella. Podporuje také kolonizování prospěšnými bakteriemi našeho trávícího systému, jako jsou různé kmeny bakterií laktobacilus. Protože cordyceps je schopný celkově stabilizovat imunitu, umí pomoci také s autoimunitními onemocněními. Vyrovnává totiž imunitní reakce z obou nežádoucích pólů nízké a přehnané aktivity. Pokud tedy chcete zmírnit jarní pylové alergie, můžete zkusit prosincovou až únorovou kúru s cordycepsem a zhodnotit výsledky.

Zdravotní účinky cordycepsu na organismus je přičítán obsahu řady prospěšných generických i specifických látek. Obsahuje jemu specifické chemikálie jako cordycepin a codycepinová kyselina, ale také adenosin, ergosteroly, enzym proteázu a superoxid dismutázu. Obsahuje také silné antioxidanty xanthiny, které stojí za jeho výraznými antioxidačními vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou tak zásadní, že cordyceps je používán jako doplněk s anti-aging efektem na různých úrovních organismu. Udržet organismus co nejdéle mladý je v principu o udrženíefektivity procesů, které jsou v mládí automatické do co nejvyššího věku.

Tím zásadním aspektem, bez kterého neexistuje ve vyšším věku zdraví, je inzulínová citlivost. Jde o udržení reakce tkání na vysokou hladinu krevního cukru a správné fungování mechanismu inzulínu, který ho z krve odvádí. Inzulínová rezistence vzniká většinou roky před samotným diabetem 2. typu. Ovlivňuje celý organismus na všech úrovních včetně těch kognitivních. Existuje totiž souvislost mezi cukrovkou 1. i 2. typu a onemocněními typu Alzheimerova choroba.

Kardiovaskulární zdraví je také zásadní pro dlouhodobý dobrý stav našeho těla. Cordyceps umí snižovat cholesterol, ředí krev a má také kardioprotektivní účinky, kdy chrání srdce a cévy před dopady nezdravého životního stylu. Cordyceps také podporuje průtok krve cévami, což dále zlepšuje kardiovaskulární stav a chrání před vznikem erektilní dysfunkce.

Cordyceps je standardně užíván ve formě prášku či extraktu a má minimum vedlejších účinků. Protože ředí krev a má silný vliv na imunitu, je třeba opatrnosti a konzultace s lékařem v případě užívání léků na problémy v těchto oblastech. Lze pořídit náhražku kávy obsahující cordyceps, často v kombinaci s dalšími medicinálními houbami. Chutí i efektem může pro někoho nahradit kávu, která oslabuje nadledvinky a to nám snižuje odolnost proti stresu. „Káva“ s cordycepsem naopak stres zmírňuje a posiluje nervy zaneprázdněného člověka.