America First se mění v China First. Alespoň v cestování to platí

Americký turistický ruch dostává trhliny. V důsledku řady restriktivních opatření a několika nešťastných incidentů při imigračním řízení s běžnými turisty se propadají statistiky návštěv USA. Podle agentury Bloomberg tak turistický ruch počítá ztráty a jen v letošním roce se odhadují škody na 12,5 miliardy dolarů. Paradoxně na nové éře vydělává úhlavní nepřítel Donalda Trumpa – Čína.

Výlet do Ameriky je snem každého Evropana. Nebo alespoň tomu tak bylo dlouhé dekády. Aktuální nálada na starém kontinentu se především u určité části společnosti podstatně mění a své cestovatelské ambice přesouvají jinam. Alespoň to naznačují statistiky příletů zahraničních turistů na území USA, které od začátku roku klesají tempem o nižší procenta. Turisté z Evropy ale omezují cesty do USA až o deset procent.

Agentura Bloomberg připomíná, že to bude mít poměrně razantní vliv na tržby podniků působících právě v turistickém odvětví.

„Podle dat World Travel & Tourism Council přijde americká ekonomika v letošním roce o 12,5 miliardy dolarů, což prohloubí obchodní deficit, protože ekonomové počítají výdaje návštěvníků země jako vývoz,“ uvádí Bloomberg.

Nejezdí bohatí

Propad lze pozorovat na řadě statistik. Klíčový je celkový údaj, který se měří po měsících. V lednu a dubnu sice došlo k meziročnímu růstu počtu turistů, ale v únoru a březnu k propadu, přičemž třetí měsíc roku zaznamenal sešup o deset procent. Pro srovnání: leden 2023 zaznamenal růst o 76 procent, na což samozřejmě měla vliv pandemie.

A špatně to vypadá také s výhledy na další měsíce. Například kanadští turisté zrušili třetinu bookovaných letenek, Evropané více než desetinu.

Ještě bolestivější jsou propady útrat, které turisté v dané zemi uskueční. World Travel & Tourism Council odhaduje, že zahraniční cestovatelé v USA letos utratí 169 miliard dolarů, což představuje meziroční propad o sedm procent. Problematické je totiž i to, že výrazněji omezují cesty do USA lidé z relativně bohatých států – z Kanady, Francie, Jižní Koreje, ale také například z Česka, odkud Bloomberg odhaduje propad návštěvnosti v rozmezí pěti a deseti procent. Klesající zájem Čechů o výlety do USA potvrdil také šéf portálu Letuška.cz Josef Trejbal, z dat společnosti vyplývá pokles až o 15 procent.

Reagují i firmy

Aktuální situace tak má poněkud nečekaného vítěze, z čehož nejspíš americká administrativa nebude mít radost. Bloomberg poukazuje na to, že Evropané i další národy létají častěji na východ, a to i do Číny, kterou si Donald Trump a jeho tým zvolili za úhlavního nepřítele svého druhého funkčního období.

„Čína nyní nabízí bezvízový vstup občanům více než 54 zemí, zatímco před pandemií to byly pouze tři státy. V důsledku toho se čínský cestovní ruch silně zotavuje a očekává se, že zahraniční návštěvníci letos utratí více než 144 miliard dolarů, tedy o 13 procent více než v roce 2019,“ doplňuje Bloomberg.

Vedle dovolenkářů omeují cesty do USA také firmy, řada z nich meetingy na území USA ruší a přesouvá je do jiných destinací. Počet Evropanů, kteří do USA přijeli s pracovním vízem, tak jen v dubnu meziročně propadl o 18 procent.

