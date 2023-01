Adidas prohrál soud s Thomem Brownem. Může dál používat čtyři pruhy

Firma Adidas prohrála ve Spojených státech soudní spor s americkým návrhářem Thomem Brownem, který na svém oblečení používá čtyři pruhy. Německý výrobce sportovní obuvi a oblečení tvrdí, že se tento motiv příliš podobá známým třem pruhům Adidas. Browne se hájil tím, že je nepravděpodobné, že by si zákazníci obě značky spletli. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Firmy jsou ve sporu přes 15 let

Adidas plánoval požadovat odškodné přesahující 7,8 milionu dolarů (bezmála 173 milionů korun). Newyorský soud se však postavil na stranu módního návrháře. Browneovy návrhy často obsahují čtyři vodorovné rovnoběžné pruhy, které obepínají rameno, jednu z nohavic nebo ponožku. Na výrobcích značky Adidas se často objevují tři pruhy.

Návrhářovi právní zástupci mimo jiné uvedli, že každá z firem má svoje zákazníky. Sportovní oblečení se značkou Thom Browne v celkové produkci společnosti nepřevažuje a společnost se zaměřuje na bohaté zákazníky. Pruhy jsou podle Browneových právníků běžným motivem.

Společnost Adidas zahájila právní kroky v roce 2021, obě firmy jsou spolu ve sporu už přes 15 let, připomíná BBC.

V roce 2007 si Adidas stěžoval, že Thom Browne používá na bundách design se třemi pruhy. Browne tehdy souhlasil s tím, že jej přestane používat, a přidal čtvrtý pruh. Od té doby společnost Thom Browne rychle expandovala a nyní se prodává na více než 300 místech po celém světě. V posledních letech vytváří více sportovního oblečení.

Mluvčí Adidas uvedl, že společnost je zklamaná, ale „bude i nadále důsledně prosazovat své duševní vlastnictví, včetně podání případných odvolání“.

Mluvčí firmy Thom Browne řekl, že podnik je s výsledkem spokojen. V rozhovoru s agenturou AP návrhář uvedl, že doufá, že tento případ bude inspirací pro ty, jejichž práci napadnou velké společnosti. "Bylo důležité bojovat a vyprávět svůj příběh," uvedl.

Z dokumentů použitých v případu vyplynulo, že Adidas v souvislosti se svou ochrannou známkou od roku 2008 zahájil více než 90 soudních sporů a podepsal více než 200 dohod o narovnání.