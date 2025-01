Sázka na retro sype. Adidas loni zpětinásobil provozní zisk

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas loni zpětinásobil provozní zisk na 1,337 miliardy eur (zhruba 33,6 miliardy korun) z 268 milionů eur v předchozím roce.

Tržby společnosti se v loňském roce zvýšily o 11 procent na zhruba 23,7 miliardy eur. V samotném čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly dokonce o 24 procent na téměř šest miliard eur. Firma ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů vykázala provozní zisk 57 milionů eur po ztrátě 377 milionů eur před rokem.

„Velice mě těší, jak se čtvrté čtvrtletí i celý loňský rok pro Adidas vyvíjely,“ uvedl v předběžné výsledkové zprávě šéf podniku Björn Gulden. „Jasně vidíme, že zájem spotřebitelů i maloobchodníků o naše produkty roste,“ dodal.

Společnost Adidas si znovu získala přízeň maloobchodních partnerů díky silné poptávce po klasických modelech tenisek, jako jsou Samba, Spezial a Campus. „Tyto retro styly sehrály významnou roli při získávání zpět místa v regálech obchodů, kde se mezitím prosadily novější značky jako Hoka společnosti On Holding AG a Deckers Outdoor Corp,“ uvádějí analytici brokerské společnosti XTB.

Gulden rovněž vyjádřil optimismus ohledně dalšího vývoje. „Vidíme potenciál pro zvyšování svého podílu na všech trzích,“ prohlásil. Upozornil nicméně, že v současnosti panuje velká makroekonomická nejistota.

Konečné výsledky za loňský rok Adidas zveřejní 5. března, kdy rovněž představí finanční výhled pro letošní rok.

