Soud rozhodl. Trumpova firma zaplatí pokutu 1,6 milionu dolarů za daňové podvody

Firmu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa - The Trump Organization - potrestal newyorský soud pokutou 1,6 milionu dolarů (36 milionů korun) za daňové podvody. Informuje o tom agentura AP, podle níž to na jednu stranu je maximální možný trest ze strany soudu, na druhou stranu však jen „symbolická“ rána pro podnik s majetkem v hodnotě miliard dolarů. V případu šlo o porušení zákona ze strany manažerů společnosti. Trump sám souzen nebyl, i když podle vyšetřovatelů věděl, co se dělo.

Reklama

Pokuta by nestačila ani na koupi apartmánu v Trump Tower

Soud společnost šestasedmdesátiletého exprezidenta v prosinci shledal vinnou v 17 případech daňových trestných činů, včetně spiknutí a falšování obchodních záznamů. Pokuta byla jediným možným trestem, který dnes mohl vyměřit.

I když její výše není z pohledu Trumpa podle AP až tak vysoká a nestačila by ani na koupi apartmánu v jeho newyorském věžáku Trump Tower, bude trest kazit pověst miliardáře jako chytrého a úspěšného podnikatele při jeho snaze podruhé dobýt Bílý dům. Že se o to v roce 2024 znovu pokusí, oznámil Trump v listopadu.

Hlavní postavou soudního případu byl bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg, který se výměnou za dohodu o pětiměsíčním trestu odnětí svobody přiznal, že manipuloval s firemním účetnictvím a v daňovém přiznání zatajil 1,7 milionu dolarů (38 milionů Kč), které obdržel formou firemních benefitů.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Státní zástupcům se podařilo přesvědčit porotu o tom, že Weisselberg se trestné činnosti dopouštěl jménem firmy, která z ní měla prospěch. Weisselberg, který stejně jako další vysoce postavení manažeři těžil z výhod, jakými byla luxusní auta nebo bezplatně poskytnuté byty, u soudu prohlásil, že nikdo z rodiny Donalda Trumpa o jeho nelegálních krocích nevěděl.

Reklama

To zdůrazňoval i republikánský exprezident, který celý případ označil za hon na čarodějnice, za nímž stojí demokraté. Dnešním verdiktem však právní a soudní tahanice kolem Trumpa nekončí; bývalý prezident dál čelí podezření z nelegálního přechovávání tajných dokumentů, z manipulace s hodnotou majetku nebo z pomluvy.

Americký parlament má nového předsedu. Škoda už byla napáchána Názory Po čtrnácti porážkách se Kevin McCarthy v patnáctém kole konečně dočkal a byl zvolen novým předsedou americké Sněmovny reprezentantů v nejdelší volbě za 163 let. McCarthy zůstane vystaven na milost těm poslancům, kteří jeho zvolení bojkotovali. Zdeněk Pečený Přečíst článek