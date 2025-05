Šampion stříbro. Komodita loni rostla nejvíc za 13 let, daří se jí i letos

Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let. Čtvrtý rok po sobě globální nabídka nestačila uspokojit poptávku. Na trhu chybělo asi 149 milionu uncí, což odpovídá zhruba 15 procentům celosvětové nabídky, uvedla květnová zpráva odborného portálu Silverinstitute.org. Stříbro letos zdražilo o 14 procent a na konci května se prodávalo za 33 dolarů za unci.

Na základě těchto faktorů se jako nejvhodnější investiční horizont pro stříbro jeví podle zprávy období tří až pěti let a více. Významnou se stala také recyklace, která stoupla o šest procent na 193,9 milionu uncí, což je nejvyšší hodnota za posledních 12 let.

Spotřebitelská poptávka loni mírně klesla, o tři procenta na 1,2 miliardy uncí, a propadla se na pětileté minimum. Investiční zájem o slitky a mince výrazně ochabl, v USA a Německu o desítky procent.

Prudce ale vzrostla průmyslová poptávka. Ta dosáhla rekordní hodnoty 680,5 milionu uncí, což je meziroční růst o čtyři procenta. Hlavním tahounem byly obnovitelné energie, především fotovoltaika, dále pak elektronika a automobilový průmysl.

Hluboce podhodnocený trh

„Trh se stříbrem zůstává hluboce podhodnocený. Máme zde čtyři roky strukturálního deficitu, rostoucí poptávku v klíčových průmyslových odvětvích, a přesto mnozí investoři stále přehlížejí jeho sílu. To je paradox, který se dříve či později musí projevit na ceně,“ řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba.

Podle zprávy se ukazuje, že strukturální změny při přechodu k zelené energetice udržují poptávku po stříbru na vysoké úrovni. V roce 2025 se očekává mírné zvýšení nabídky na miliardu uncí, především díky růstu těžby v Mexiku, Chile a Rusku.

Poptávka lehce klesne na 1,1 miliardy uncí. Důvodem má být stagnace průmyslového využití, zpomalení růstu ve fotovoltaice a oslabení poptávky po špercích a nádobí, zejména kvůli vysokým cenám a slabší spotřebitelské aktivitě v Indii. Očekává se však, že investice do fyzického stříbra, tedy mincí a slitků, se částečně zotaví, a to o sedm procent. To by mohlo signalizovat návrat důvěry investorů, alespoň v některých regionech.

Výhled zprávy upozorňuje, že od roku 2021 dosáhl kumulativní deficit téměř 800 milionů uncí, což je z hlediska globálního trhu neudržitelné. Navíc se očekává, že produkce z dolů dosáhne vrcholu kolem roku 2026. Poté by měl nastat její lehký pokles v důsledku vyčerpání ložisek a ukončení životnosti některých zásadních projektů, především v Mexiku.

„Dlouhodobý investor by měl dnes vnímat stříbro jako strategické aktivum, nikoli jako spekulaci. Stříbro je ideální pro investory, kteří hledají podhodnocená aktiva s dlouhodobým potenciálem. Pokud někdo očekává rychlé zhodnocení během pár měsíců, může být zklamán,“ upozornil Ryba.

Zpráva rovněž upozorňuje na to, že růst průmyslové poptávky by měl nadále převyšovat tempo globálního HDP, a to především díky strukturálním změnám, rozmachu elektromobility, výstavbě fotovoltaických elektráren a potřebám nové energetické infrastruktury.