Živo kolem fondu WCA. Je v konkurzu, dluží miliardy, vlastí jen ojeté audi a zajímá se o něj policie

Městský soud v Praze poslal v pondělí do konkurzu fond WCA International, do kterého podle advokáta věřitelů Petra Veselého investovalo přes 5000 lidí více než dvě miliardy korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku a vyjádření Veselého.

Společnost WCA International uvedla letos v lednu v rejstříku, že se chce pokusit o reorganizaci, tedy o pokračování fungování fondu. Podle Veselého by jedinou činností firmy mohlo být vymáhání pohledávek, které má WCA vůči různým firmám a lidem. Advokát ale uvedl, že podstatná část peněz investovaných do WCA skončila u lidí spojených s vedením fondu. Podle advokáta také prověřuje činnost WCA policie.

Dva měsíce na přihlášení pohledávek

Soud v rozhodnutí o konkurzu oznámil, že se nyní mají do dvou měsíců přihlásit věřitelé WCA, kteří zatím své pohledávky nenahlásili. Proti vyhlášení konkurzu je možno podat do 15 dnů odvolání. Následně se 24. května bude v budově Městského soudu v Praze konat přezkum pohledávek a po něm na stejném místě schůze věřitelů.

„Rozhodnutí o úpadku je jednoznačně dobrou zprávou, neboť dlužník se nachází jak ve stavu předlužení, tak ve stavu platební neschopnosti," sdělil Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský, který je i předsedou soudem jmenovaného věřitelského výboru.

Jediným majetkem je audi bez STK

Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. WCA v prohlášení z ledna uvedla jako svůj jediný hmotný majetek jedno osobní auto Audi A8 bez technické kontroly. Také zveřejnila seznam půjček, které poskytla různým firmám a lidem – od výrobců nábytku až po spisovatelku, které činily desítky až stovky milionů korun. Zároveň uváděla, že se chce pokusit o reorganizaci, která by znamenala, že se budou dluhy firmy hradit výnosy z její další činnosti.

„Jak to zatím vypadá, jediným významnějším majetkem dlužníka jsou obtížně dobytné pohledávky. Dlužník dosud nevysvětlil věřitelskému výboru, v čem by měla být přidaná hodnota toho, kdyby tyto pohledávky vymáhal sám," uvedl Veselý. „Podstatná část peněz klientů navíc zřejmě skončila na účtu bývalého jednatele WCA International Matouše Poláka a dalších spřízněných osob. Mám proto pochybnosti, zda by dlužník tyto pohledávky vymáhal v reorganizaci stejně razantně, jako insolvenční správce v konkursu," dodal. WCA v insolvenčním rejstříku uvedla, že má pohledávku i vůči Polákovi. U něj však jako u jediného nenapsala, o jak velkou pohledávku se jedná.

Modrava utopila 200 milionů

Fond WCA je podle advokátní kanceláře Žižlavský také prověřován policejní Národní centrálou proti organizovanému zločinu pro podezření z podvodu. „Typickými investory (WCA) nebyli žádní finanční žraloci, ale často lidé důchodového věku, kteří přišli o životní úspory. Spíše výjimkou je obec Modrava, která v řízení uplatňuje pohledávku více než 200 milionů korun," doplnila kancelář.

Asociace pro transparentnost investičního trhu již dříve uvedla k insolvenci WCA, že se jedná o takzvaný alternativní fond. Tyto fondy jsou evidovány u České národní banky, která však nad jejich činností nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. „Vzhledem ke struktuře a počtu klientů se domníváme, že společnost WCA dlouhodobě porušovala zákon a mohla se dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání," míní asociace.

