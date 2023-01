Zkrachovalý výrobce elektrického „prasete“ dluží kolem 20 milionů

Pohledávky v celkové výši 23 milionů korun přihlásili věřitelé do konkurzu na majetek společnosti Čezeta Motors, která v Prostějově vyráběla elektrické skútry Čezeta a kvůli milionovým dluhům je od února 2021 v insolvenčním řízení.

Hodnota majetku společnosti Čezeta Motors činí necelých 100 tisíc korun, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku. Soud o prohlášení konkurzu rozhodl loni v červenci krátce poté, co se k insolvenčnímu návrhu na firmu Čezeta Motors připojil i druhý ze dvou jejích jednatelů Daniel Gašpar. Ten se předtím snažil pro předluženou společnost najít investory.

Insolvenční správce popřel pohledávky v hodnotě pět milionů korun. Ze soupisu majetku Čezeta Motors vyplývá, že její movitý majetek má hodnotu necelých 49 tisíc korun a dalších 51 tisíc korun měla zkrachovalá firma na svých účtech. „Uspokojení věřitelů tak lze pravděpodobně očekávat v nižších jednotkách procent,” upozornil insolvenční správce společnosti Čezeta Motors Michael Šefčík.

Další peníze bude zřejmě možné získat z případného prodeje ochranných známek Čezeta, jejichž celkovou účetní hodnotu insolvenční správce odhadl na 3,5 milionu korun. Nemovitý majetek firma Čezeta Motors nevlastní, v Prostějově elektrické skútry montovala v pronajatých prostorách. „Podnik není reálně provozován, a nelze jej tedy žádným způsobem využít,” podotkl správce.

Insolvenční návrh na sebe předloni v únoru podala sama firma Čezeta Motors, jejímž jednatelem a majoritním vlastníkem je Neil Eamonn Smith. Soudu Smith navrhl prohlášení konkurzu na majetek Čezety Motors. Gašpar ale spolu se dvěma věřiteli delší dobu oponovali, že insolvenční řízení není nutné, jelikož jednomu z věřitelů se podařilo od investorů získat pro tento projekt 6,5 milionu korun. Podmínkou pro převod peněz byla dohoda se Smithem. Z tohoto záměru ale nakonec sešlo a soud prohlásil konkurz.

Smith v únoru 2021 podání insolvenčního návrhu na Čezeta Motors zdůvodnil tím, že se firmě nepodařilo najít kupce a majitelé nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování činnosti. Firma se dostala do platební neschopnosti a přerušila produkci. Za léta 2018 a 2019 vykázala dohromady prodělek přes 21 milionů korun.

Čezeta Motors zhruba před deseti lety přišla s prototypem elektrického skútru, který vycházel ze slavného „prasete” vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60. letech. V letech 2018 až 2020 vyrobila první sérii 60 skútrů typu 506, které vyvezla do deseti zemí v Evropě. V roce 2018 společnost Crowdberry vybrala pro firmu 20 milionů korun na zahájení sériové výroby. Elektrické motorky v areálu Wikov v Prostějově montovala desítka zaměstnanců. Plány na expanzi počítaly až s 50 zaměstnanci a výrobou 2000 strojů ročně.

