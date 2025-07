Reálné mzdy se vrací na předcovidovou úroveň. Pozor, mohou roztočit inflaci, varují experti

Reálné mzdy v Česku by se na předpandemické hodnoty měly vrátit příští rok. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Návrat reálných hrubých mezd na úroveň roku 2019 před pandemií covidu-19 předpokládá v roce 2026 také květnová prognóza České bankovní asociace. Letos podle ní porostou o 3,5 procenta po loňském růstu o 4,5 procenta.

„V současnosti sledujeme růst reálných mezd poté, co v období od konce roku 2021 do konce roku 2023 citelně klesaly v důsledku vysoké inflace. Tento propad byl jedním z největších v rámci Evropské unie. Dopady poklesu reálných mezd na kupní sílu pozorujeme dodnes. Ve srovnání s koncem roku 2019 zůstávají jejich úrovně stále nižší,“ uvedl hlavní analytik Portu Jan Berka.

Reálné mzdy podle něj začaly opět růst na začátku loňského roku, posléze ale tempo růstu zpomalilo. Zpomalení je podle Berky patrné zejména v podnikatelském sektoru, naopak v nepodnikatelském v průběhu roku 2024 tempo růstu mezd postupně zrychlovalo.

„I Česká národní banka očekává, že ve druhé polovině letošního roku dojde k dalšímu růstu mezd v netržním sektoru. Meziroční růst by měl překročit hranici pěti procent. Významnou roli v tom sehraje cílené zvyšování mezd ve veřejném sektoru, které není náhodou načasováno na období před parlamentními volbami,“ upozornil Berka.

Konec šetření?

Podle něj ale pokračující rychlý růst mezd, který převyšuje růst produktivity práce a souvisí s přetrvávajícím napětím na pracovním trhu, patří mezi hlavní rizika a nejistoty při naplňování inflačního cíle České národní banky. „Přetrvávání tohoto rizika společně s perzistentní jádrovou inflací je důvodem zvýšené opatrnosti bankovní rady. S ohledem na dosavadní vývoj inflace vzrostlo riziko, že domácí úrokové sazby zůstanou po zbytek roku beze změny. To odpovídá dvoutýdenní repo sazbě na úrovni 3,5 procenta,“ podotkl.

Výkon české ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí táhla spotřeba domácností. Její více než dvouprocentní meziroční růst sice zaostal za prognózou centrální banky, která čekala přes tři procenta, podle analytiků je ale možné, že data budou ještě revidována směrem nahoru. Pro udržení spotřebitelské poptávky je klíčový nejen růst reálných mezd, ale i zlepšující se spotřebitelská nálada. Ta by mohla vést k tomu, že české domácnosti začnou čerpat ze svých úspor, jejichž míra patří mezi nejvyšší v Evropě.

„Pokud se k tomu přidá uklidnění rizik vnější poptávky spojených s obchodními válkami a oživení investiční aktivity, česká ekonomika by neměla mít problém dosáhnout v letošním roce růstu přes dvě procenta,“ odhadl Berka.

