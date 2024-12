Z Prahy do Soulu se bude létat denně

Z pražského letiště se bude od dubna létat každý den do Soulu. Dosud zajišťoval čtyři lety týdně mezi českou a jihokorejskou metropolí dopravce Korean Air. Od jara rozšíří nabídku letů jeho dceřiná společnost Asiana Airlines. Informoval o tom server Zdopravy.cz.

Asiana Airlines bude mezi Prahou a Soulem létat v neděli, úterý a čtvrtek. Spoje zajistí letoun Boeing 777-200LR. Odlétat bude z Prahy v 16:50 s příletem v 11:00 místního času do Soulu. Opačným směrem bude pak odlétat v 09:25 s příletem do Prahy v 15:20. Letenky zatím nelze koupit.

Letiště Václava Havla letos provozuje spoje do 180 zemí, které obsluhuje 74 dopravců. Do konce listopadu odbavilo 15,01 milionu cestujících, meziročně téměř o 18 procent více. Letištěm tak za prvních 11 měsíců letošního roku prošlo více lidí než za celý loňský rok, kdy ho využilo 13,8 milionu pasažérů.

Za celý letošní rok ruzyňské letiště předpokládá 16,2 milionu odbavených cestujících. Počty přilétajících a odlétajících ale i nadále zůstávají nižší než před pandemií nemoci covid-19.

Od 27. října platí zimní letový řád, podle kterého 56 leteckých společností zajišťuje provoz do 115 destinací. Přibylo několik nových spojení, například do Liverpoolu či Bahrajnu. Aktuální zimní letový řád se stále nevyrovná počtu linek z roku 2019, kdy se létalo do 121 destinací.

